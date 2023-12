La misión de Steve Greig de adoptar a una decena de animales necesitados para honrar a su perro muerto

Greig recibió en su hogar a las mascotas necesitadas para honrar la memoria de su perro fallecido. (Instagram/wolfgang2242)

Las mascotas han sido parte fundamental de la vida de Steve Greig, quien no esperaba que su gusto por la naturaleza le fuera a dar una familia compuesta por una gran variedad de animales y mucho menos un estatus de celebridad en redes sociales.

En la actualidad, Greig cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y día con día comparte fragmentos sobre cómo es vivir con una familia peluda tan grande y diversa, aunque no siempre fue así.

Todo comenzó en 2013, cuando su amado perro Wolfgang falleció luego de ser golpeado por un automóvil. La trágica pérdida provocó que entrara en depresión durante al menos dos meses, hasta que decidió que la única forma de sentirse mejor era “si sucediera algo bueno que probablemente no habría sucedido si su cachorro no hubiera muerto”, declaró el hombre al medio The Dodo.

Con esa mentalidad en la cabeza, acudió a un refugio local y preguntó específicamente por un perro que tuviese problemas para hallar un hogar, el encargado lo condujo hasta un chihuahua de 12 años, que tenía soplos cardíacos y problemas de rodilla, al que Greig terminó adoptando casi de inmediato.

Esa chihuahua, de nombre Eeyore, marcó el inicio de la historia de Greig, quien le ha dado una segunda oportunidad de vida a varios perros mayores rescatados, un cerdo de nombre Bikini, Betty la gallina y un pavo llamado Cranberry.

“(Rescatar a Eeyore) fue una curación tan inmediata que supe que esto era justo lo que se suponía debía hacer. Desde entonces sólo adopté perros mayores, escuché de otro can que necesitaba un hogar, y luego otro, y sólo seguí expandiéndome”, declaró Greig para el medio estadounidense Today.

Cuidar de tantos animales no es fácil

Al día de hoy, Greig le ofrece un hogar a varios perros ancianos, un cerdo, un pollo y un pavo. (Instagram/wolfgang2242)

La rutina de Greig comienza a las 4:45 de la mañana de lunes a viernes, se levanta y le da medicamentos a casi todos sus perros antes de comenzar su jornada como contador.

Dos días a la semana vuelve del trabajo a su hogar durante su hora de comida para cuidar de los animales, mientras que Michele Blazovic cude el resto de la semana para dejar salir a las mascotas, administrarles medicamentos, alimentarlas y limpiarlas.

El hombre declaró que Blazovic es uno de los motivos principales por los que sigue adoptando y cuidando de tantos animales, pues “no podría hacerlo sin ella”.

Greig comenzó a compartir lo que vive a diario con sus mascotas en su cuenta de Instagram y de inmediato amasó una importante cantidad de seguidores, quienes dijeron sentirse encantados tanto con la labor del hombre como con las fotografías y videos de las aventuras de la “manada”.

Si bien al hombre le encanta compartir las actualizaciones de su “familia peluda”, no todo ha sido una experiencia agradable, pues en más de una ocasión ha tenido que comunicarle a sus seguidores el fallecimiento de varios de sus compañeros.

Una familia que no deja de crecer

El corazón y la manada de Greig no dejan de crecer y recientemente recibió en su hogar a Maytag. (Instagram/wolfgang2242)

A finales de noviembre, Greig anunció en su cuenta de Instagram que “para sorpresa de nadie” había adoptado a otra perra mayor, a la que nombró Maytag.

En la publicación, Greig comenta que rompió su regla de no adoptar a más perros antes de que alguno de los suyos falleciera, pero que se está volviendo “viejo y débil”, por lo que cuando escuchó hablar de Maytag no pudo decir que no.

Maytag era residente del True and faithful pet rescue mission y nadie tenía ningún interés en adoptarla. Con la época navideña cada vez más cerca, la historia de la cachorra conmovió a su nuevo dueño, quien jura en su post que cuando alguien de su manada actual fallezca, no recibirá a ningún otro perro en su hogar.

La cachorra vivió en las calles de Miami durante mucho tiempo y cuando no se encontraba deambulando, se refugiaba dentro de una lavandería local, es por eso que Greig decidió nombrarla Maytag, en honor a la marca estadounidense de electrodomésticos.

Greig relata que le parece que el slogan de la marca (“lo que importa es lo de adentro”) coincide perfecto con lo que representa Maytag para él.

La perra rescatada ha protagonizado varias fotografías y videos dentro de la cuenta de Instagram de su dueño, quien declarara que se ha hecho amiga de todos los perros e incluso empezó a mover la cola y a mostrar su felicidad cuando lo ve.