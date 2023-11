Toothless, la gata que desafió su condición de enanismo felino

La gata tiene un gran sentido aventurero y le gusta explorar todo lo que hay a su alrededor (Instagram toothlessdwarfkitty)

Toothless es una gata de pelaje negro que fue rescatada por un hombre en un gasolinera. El felino estaba en medio del estacionamiento y tenía un particularidad que llamó la atención de su dueño: el animal era muy pequeño. Brad decidió llevarlo a casa con su familia y desde ese momento le cambió la vida a la criatura por completo.

La gata tiene sus patas demasiado cortas, sin embargo, esto no le ha impedido realizar actividades de un animal de su especie, pues es capaz de saltar a lugares altos y es un gran cazador de juguetes. Brad comentó en entrevista para el blog Love Is Cats que muy probablemente el félido no hubiera sobrevivido en caso de no adoptarlo porque era temporada de invierno.

“Ella es feroz, pequeña, salvaje. Estaba llena de pulgas y gusanos, así que nos hicimos cargo de ella”, comentó Brad sobre las condiciones en las que se había encontrado a su mascota. Toohtless es una gata adulta, sin embargo, su rostro parece el de un animal recién nacido, sus ojos grandes y brillosos se ganó el corazón de los usuarios de Instagram.

El desafío de ser pequeña

Sus dueños explicaron que su mascota es bastante explosiva y tiene mucha energía (Instagram toothlessdwarfkitty)

Sus dueños le abrieron cuentas en Instagram y TikTok para compartir con las personas todas las aventuras que tiene su mascota. En los diferentes clips que publican se puede ver a Toothless corriendo a toda velocidad y demostrando el corazón aventurero que tiene, pues no importa que tan grande sea el obstáculo siempre quiere explorar qué hay a su alrededor.

La gata tiene cinco años y padece de enanismo felino, una condición genética que impide el crecimiento, por este motivo sus patas son más cortas y su torso es de tamaño normal. Este aspecto hizo que se volviera famosa en redes sociales.

Brad y Brittney han tenido que hacer varios ajustes a su hogar para que la felina pudiera desarrollarse sin ningún problema, colocaron escaleras para que su mascota pudieran subir a los sillones y al segundo piso de su casa, pues a pesar de tener la fuerza necesaria para brincar como cualquier otro gato, la pareja quería evitar que su compañera peluda se cansara.

“Ella es como una pequeña bola de fuego. En las mañanas cuando todos estamos acostados, ella simplemente se sube a las camas y a toda velocidad se nos avienta y comienza a morder las colchas y las almohadas, le gusta llamar la atención”, explicó Brad sobre la explosividad que tiene la felina.

Una gata que hace lo que quiera

La gata sufre de enanismo felino (Instagram toothlessdwarfkitty)

El dueño explicó que el sentimiento de libertad lo lleva a todos lados, no importa donde esté la felina impone sus reglas. Brittney explicó que es la reina de la casa y que en una ocasión llevaron una caja de juguetes y la gata simplemente se apropió del objeto.

“Toothless sabe cómo nos sentimos, nos entiende a la perfección y creo que realmente nosotros somos los afortunados por tenerla en nuestras vidas”, concluyó Brad. La familia está muy contenta con su mascota.

El éxito de Toothless en redes sociales es tan grande que recientemente consiguió llegar a los 100.000 followers en su cuenta de Instagram. La familia agradeció todo el apoyo y amor que reciben por parte de sus seguidores.