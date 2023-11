Rasta, el ave que dejó atrás su oscuro pasado gracias a otra paloma

La vida de Rasta cambió gracias a la ayuda de Taz. (Facebook/Great Lakes Pigeon Rescue)

La historia de Rasta y Taz le demostró al mundo que todos los animales merecen cuidado y compasión y sirve de ejemplo para romper el estigma que, durante años, ha aquejado a las palomas.

Te puede interesar: De vuelta a las alturas: la historia de salvación de una cría de águila

Rasta es una paloma que llegó al refugio Great Lakes Pigeon Rescue (GLPR) luego de ser rescatada de un almacén de animales, donde vivía en una jaula sucia y pequeña. Tenía un miedo profundo a aparentemente todo y, durante un mes, el ave intentó adaptarse a su nuevo entorno.

“Rasta confiaba notablemente en la gente desde el principio, pero le aterrorizaba explorar su mundo. Le tenía miedo a los juguetes, a su nueva cama e incluso a su plato de comida. Cuando lo sacaron suavemente de su jaula, se aferró a los brazos, hombros y regazo de los voluntarios que le brindaban atención de rehabilitación”, declaró Chava Sonnier, presidenta y cofundadora de GLPR al medio de comunicación The Dodo.

Te puede interesar: Francis, el gato eterno: conoce al felino que desafió las leyes de la naturaleza

La actitud y los miedos del ave no parecían mejorar, sin éxito, sus cuidadores intentaron de todo para ayudarle a superar su pasado, sin embargo todo parecía ser en vano, pero de pronto, un mes después de su llegada al GLPR, Rasta conoció a Taz, una paloma doméstica rescatada en el noreste de Chicago.

El cambio de vida de Rasta

La pareja tuvo una profunda conexión desde el primer momento en que se conocieron, y pasaran el resto de sus vidas juntos. (Facebook/Great Lakes Pigeon Rescue)

Sus cuidadores supieron que se había formado una conexión única entre las dos aves. “Su cuidadora notó que comenzaron a ‘hablar’ entre ellos mientras estaban en sus jaulas vecinas. También había otras palomas rescatadas, pero Taz y Rasta estaban ‘curiosamente’ interesados el uno en el otro y pronto comenzaron a coquetear, algo que ninguno de los dos había hecho con otras palomas”, dijo Sonnier.

Te puede interesar: Luna, la perra que se aferró a su oso de peluche para superar el abandono

Taz le ayudó a Rasta a superar su oscuro pasado y ahora son un dúo inseparable, con frecuencia se les ve patrullar su hogar de acogida uno al lado del otro. “A Rasta y Taz les encanta pasear juntos por la casa, supervisando todas las actividades del hogar”, cuenta Sonnier.

El refugio les está buscando un hogar permanente donde además de colmarlos de afecto, esperan que sean adoptados juntos, para que su historia de amor no sea interrumpida por nada ni por nadie.

La importancia de encontrar un hogar donde la pareja pueda permanecer unida es de vital importancia, pues según Pigeon Rescue, organización benéfica que se encarga de salvar la vida de estas aves en el área de la bahía de San Francisco, las parejas de palomas tienen una asombrosa capacidad de amar. Cuando una de estas aves encuentra pareja, el vínculo entre ellos suele durar toda la vida. Incluso, las parejas de palomas son tan intensamente devotas entre sí que, comúnmente, se compara este vínculo con un casamiento.

Great Lakes Pigeon Rescue y su tarea de salvar a las palomas

Greta Garbo y Cirrostratus, algunas de las decenas de palomas que han sido rescatadas por GLPR. (Facebook/Great Lakes Pigeon Rescue)

La organización se encarga de salvar la vida de las palomas domésticas sin hogar de la región de Great Lakes, sin su ayuda, las aves enfrentarían la eutanasia o una lenta muerte por inanición.

La importancia de la organización radica en que la gente regularmente no se preocupa por las palomas, y estas no tienen las mismas opciones que otros animales rescatados. Los refugios tradicionales para mascotas y las instalaciones de control de animales de las ciudades a menudo consideran a las aves como vida silvestre, mientras que las instalaciones de rescate de vida silvestre no pueden aceptar palomas porque no son nativas de la región de Great Lakes.

La labor de esta fundación depende 100% de donaciones públicas y constantemente buscan voluntarios que se unan al equipo, ayuden a la misión de GLPR y compartan su amor por las palomas.