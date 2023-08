El golden retriever que disfrutó de un concierto de Taylor Swift en The Eras Tour

Una breve descripción del video: El canino de apoyo emocional acompañó a su dueña al SoFi Stadium para el show que forma parte de The Eras Tour, la gira mundial que está realizando la cantante estadounidense (IG/ theworking.bean)

Aspyns, un golden retriever de apoyo emocional, tuvo la oportunidad de vivir un concierto de Taylor Swift en The Eras Tour. Con botas rosadas y mechones del mismo color colgando de sus orejas, el perro acompañó a su dueña Mia en un palco en el lujoso SoFi Stadium en Los Ángeles, California.

La tutora del canino compartió las imágenes y videos de esta experiencia inigualable y aunque el animal desconocía qué es lo que está pasando a su alrededor, disfrutó de escuchar el repertorio de canciones que la cantante estadounidense preparó para el show.

Cuando Taylor Swift cantó “All Too Well (10 Minute Version)”, Aspyns estaba sentado justo a lado de su tutora, ante el emotivo momento que protagonizaron, una de las personas grabó cómo el canino se dejó abrazar y consentir por su dueña.

La experiencia de un perro en un concierto

El perro está entrenado para poder asistir a este tipo de eventos sin que se estrese (Instagram theworking.bean)

Mia compartió en su cuenta de Instagram, Theworking.bean, este acontecimiento y detalló que está increíblemente orgullosa del comportamiento que tuvo su perro de terapia en un evento masivo. “Su primer concierto fue en un estadio viendo a Taylor Swift. Lo hizo fenomenal y no podía estar más orgullosa de él”, escribió la tutora.

La dueña de Aspyns detalló que todos las personas con las que se encontró en el estadio fueron muy amables con el canino y que haber vivido este momento con su mascota fue algo significativo para ella.

Usuarios de Instagram y TikTok comentaron las publicaciones que realizó Mia en ambas plataformas y le preguntaron sobre qué necesitó Aspyns para poder vivir el concierto sin estresarse y poder entrar al venue estadounidense, puesto que algunos han considerado la posibilidad de llevar a su animal de asistencia a este tipo de eventos.

Mia explicó en uno de los clips que el golden retriever fue entrenado durante toda su vida para poder asistir a este tipo de eventos sin estresarse. Varios usuarios agradecieron a la mujer por el hecho de compartir esta experiencia pues consideraron que está impulsando el gran valor que tienen los animales de apoyo emocional en la sociedad.

El perro contó con todas las comodidades que necesita un animal de su especie dentro del palco del SoFi Stadium. Desde que era un cachorro el canino ha acompañado a su dueña a diferentes eventos y es reconocido como uno de los “visitantes de honor” de Disneylandia.

El fenómeno de Taylor Swift y los animales

Momento en el que Mia y Aspyns escuchan All too well en vivo (Instagram theworking.bean)

Desde que la cantante estadounidense inició su gira mundial, diferentes organizaciones a favor de los derechos de los animales han aprovechado la euforia por los conciertos y el amor que tiene la artista por los gatos para impulsar adopciones en diferentes lugares de Estados Unidos.

Con promociones de adopción de gatos o nombrando a perros con temáticas de las producciones de Taylor Swift, es como diferentes agrupaciones de rescatistas han buscado acomodar a animales de compañía con una familia que los quiera.