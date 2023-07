“Te extrañaré por siempre”: las últimas palabras de Billie Eilish a su “mejor amiga”

Billie Eilish conviviendo con su mascota Pepper (Instagram billieeilish)

Pepper, la perra de pelaje blanco con manchas que acompañó por varios años de su vida a la artista Billie Eilish, falleció este domingo a los 15 años de edad. La ganadora del Grammy compartió la noticia a través de redes sociales, en donde rindió tributo con un par de fotografías de ella junto a la canina que fueron acompañadas de la frase “mejor amiga”.

“Te volveré a ver algún día, dulce niña. Lograste 15 años, maldita bestia, te amo. Descansa tranquila mamá, te extrañaré por siempre. Este es un día realmente difícil”, escribió la artista de 21 años en la tarde del domingo 23 de julio. La publicación rápidamente alcanzó los millones de likes y cientos de comentarios por parte de sus fans, quienes externaron sus condolencias.

La recopilación de fotos mostró a la cantante de “Happier Than Ever” conviviendo con Pepper en diferentes etapas de su vida, desde que era una cachorra hasta que se convirtió en toda una can adulta. Ambas crecieron juntas, pues de acuerdo con su publicación tuvo a su mascota desde los seis años.

Una amante de los animales

La artista compartió con sus seguidores el doloros momento que vivió este fin de semana (Instagram billieeilish)

Billie Eilish ha externado en diferentes momentos de su carrera el amor que tiene por los animales y sus mascotas, algo que viene de familia pues con ayuda de su mamá ha rescatado a otros animales.

Entre las fotografías que publicó la cantante en una se encuentra con su madre, padre y Finneas, su hermano, sonriendo frente a la cámara con una mancha negra pintada en su ojo derecho, tal como la tenía Pepper. Algunos artistas como Lauren Jauregui, Nina Dobrev y Demi Lovato comentaron la publicación para enviarle fuerzas tras la pérdida de su mascota.

La actriz mexicana Eiza González también compartió algunas palabras por el suceso: “Bebé, siento mucho que esto sea tan difícil. Te mando un abrazo y amor enorme para ti y tu familia”, escribió.

De acuerdo con información de la revista The Rolling Stone, Pepper es un perro rescatado y vivía regularmente en la casa de los padres de la cantante. El canino apareció en diferentes publicaciones que ha realizado Billie Eilish en redes sociales e incluso salió en una sesión de fotos para dicha revista.

Las otra mascotas de la cantante

La familia de Billie Eilish posando junto con Pepper frente a una cámara (Instagram billieeilish)

A pesar de que la intérprete de “Bad Guy” ha compartido en diferentes ocasiones el amor que tiene por sus animales, lo poco que se sabe de ellos es que son rescatados, pues al igual que Pepper, la artista le abrió la puerta a Shark, otro perro, y a Misha, una gata de pelaje grisáceo.

En algún momento la joven cantante explicó que la llegada de su último canino cambió su vida de forma inesperada y la mejoró. Cuando Shark llegó a su familia la primera intención era cuidarlo por unos cuantos días y después buscarle una familia, sin embargo, Billie Eilish no pudo resistirse al encanto del animal y decidió quedárselo.

El 9 de febrero de 2021, la cantante compartió una serie de videos y fotografías del pitbull. “Mi dulce bebé rescatado nació hace un año. Has hecho mi vida 1.000 veces mejor, feliz cumpleaños pequeño Shark y si estás pensando en adoptar… esta es tu señal”, escribió.

La carrera de Billie Eilish continúa a la alza; recientemente participó en la aclamada película de Barbie, donde compuso la canción “What Was I Made For?”, y recientemente participó como actriz en la serie Swarm producida por Amazon Prime Video, donde interpreta a Eva, la líder de un culto peligro que se inspiró de NXIVM.