Smokey, el gato legendario de los Rockies de Colorado, busca nuevo hogar tras su jubilación

El equipo de béisbol de los Rockies de Colorado acogió en su estadio por casi una década a este felino de pelaje oscuro (Twitter Coors Field Cats)

Un gato de pelaje oscuro que se convirtió en unos de los principales atractivos del Coors Field de Denver, casa del equipo de béisbol Colorado Rockies, está en búsqueda de un nuevo hogar ante el desgaste físico y de salud que ha tenido en los últimos meses por su edad.

Smokey, como fue nombrado por sus cuidadores, vivió más de diez años en el estadio. Staff del equipo se hacía cargo de él y le proporcionó alimento durante todo este tiempo, sin embargo, por los problemas de salud decidieron adelantar su jubilación y buscarle una nueva familia que esté al pendiente de él en todo momento.

El gato que en un inicio era callejero ayudó a los trabajadores del estadio a ahuyentar a los ratones y en cambio él recibía un espacio en la zona de jardines para tomar el sol. Su época como cazador concluyó y actualmente está en la casa de uno de los empleados de los Rockies, en lo que encuentran a su próximo dueño.

Qué necesita Smokey

Smokey necesita de un dueño o dueña que pueda atenderlo en todo momento y llevarlo a sus revisiones médicas (Animal Rescue of the Rockies)

De acuerdo con la ficha de adopción publicada en Animal Rescue of the Rockies, el felino ha comenzado a disminuir su velocidad y ya no es tan activo como antes, por este motivo están buscando un hogar que sea tranquilo, donde pueda vivir el resto de su vida sin ningún tipo de inconveniente.

“Su principal cuidado lo ha llevado a su casa por ahora para controlar mejor su salud, pero Smokey está buscando un hogar permanente ahora que se jubila de su puesto no oficial como jefe de control de plagas en Coors Field”, describieron los cuidadores en su publicación.

La administración de los Rockies de Colorado consideraron que Smokey es un gato único, es tímido con los extraños, pero es receptivo con las personas que lo cuidan y no tiene ningún problema si una persona se acerca para acariciarlo o cargarlo.

“Estuvo recientemente en el veterinario y está al día con sus vacunas, aún puede tener una vida maravillosa, larga y saludable con buenos cuidados”, describieron. “Si bien se puede llevar con los demás gatos, su hogar ideal sería uno con mucho espacio para estar separado de los gatitos (si es que ya tienen uno)”, aunaron.

El gato legendario llamó la atención de las personas a tal nivel de que Animal Rescue of The Rockies ya no está aceptando solicitudes de adopción y están analizando cada propuesta para encontrarle el hogar ideal.

Solo necesita amor y cariño

Smokey pasando en una de las escalares del estado Coors Field en Denver (Twitter @ReporterAshley)

De acuerdo con el periódico local The Denver Post, Smokey necesita de un hogar tranquilo, sin niños pequeños, y aunque no sea un felino cariñoso poco a poco tendrá la confianza para abrir su corazón a las personas.

“Puede que nunca sea un gatito de regazo, pero eventualmente se vincularía con un nuevo cuidador. Sus necesidades médicas actualmente son menos, pero como un gato mayor, sus nuevos humanos deben estar preparados para brindar una excelente atención veterinaria continua”, aunó la administración de los Rockies de Colorado.

El estadio de los Rockies de Colorado es famoso en la comunidad por la gran cantidad de felinos que albergan en el lugar, en algunas ocasiones en pleno juego algunos llegan a invadir la cancha, mientras que otros se la viven en los pasillos o conviviendo con las personas afuera del estadio.