Tres medidas sencillas para cuidar a tu mascota de las cucarachas

Los perros y gatos están expuestos a las bacterías de las que son portadoras las cucarachas (Getty Images)

A nivel mundial existen alrededor de 30 tipos de cucarachas que son consideradas como plagas, éstas se convierten en un gran problema por su habilidad de ocultarse en lugares seguros y sus altas posibilidades de sobrevivir a diferentes medidas de control. Las temporadas de calor también provocan que estos insectos lleguen a los hogares.

Estos animales se alimentan principalmente de los restos de comida, almidones, basura y la comida de mascotas, por esta razón es de gran importancia el control de esta plaga, de lo contrario tu perro o gato estará expuesto a bacterias que causan infecciones como salmonelosis y gastroenteritis.

El Instituto de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de Nebraska dió en su página web una serie de recomendaciones efectivas y fáciles de ejecutar para que estos animales no causen un problema en tus mascotas.

La limpieza del hogar

La prevención es tu mejor aliada para evitar que estos insectos se asienten en tu hogar (Captura)

Estos animales no deseados una vez que se asientan en un lugar comienzan a aumentar sus poblaciones de manera desmedida, limitar su crecimiento en el interior es una de las principales formas de eliminarlos. Aumentar la limpieza en el interior será muy importante para que las cucarachas no tengan fuentes de alimento y, por ende, no se reproduzcan.

“Reducir las fuentes de alimentos y agua disponibles. Limpie los derrames, arregle los fregaderos con fugas, administre la basura y el abono, y almacene los productos alimenticios en recipientes herméticos”, detalló la organización estadounidense especialista en control de plagas.

La limpieza en el exterior de la casa o el departamento ayudará a evitar que estos animales se asienten en su hogar, limitar los lugares donde se puedan ocultar es vital para controlar las poblaciones.

Las cucarachas llegan a las casas de diferentes maneras, son impredecibles, pueden entrar hasta dentro de los artículos que llegan al hogar, como el cartón corrugado que generalmente utilizan los servicios de paquetería para transportar los objetos, describió el instituto.

Remedios caseros

La planta del Laurel resulta "repungante" para las cucarachas, es un buen método casero si quieres evitar que entren a tu hogar (Gobierno de México)

El intenso olor que generan las hojas de laurel es insoportable para las cucarachas, al poco tiempo de que los insectos noten la presencia de esta planta saldrán huyendo del lugar. Laura García, veterinaria especializada en medicina felina, explicó en el blog de Experto Animal que el uso de los remedios caseros son de gran ayuda para proteger a las mascotas.

Para que el laurel haga su efecto se tiene que triturar varias hojas, el “polvo” generado por este proceso se pone en las posibles entradas de los insectos al hogar: puerta principal, ventanas, tuberías y otros sitios que conectan con el exterior.

La lavanda, además de generar un olor agradable en la casa, también es una gran repelente para las cucarachas, su olor les resulta desagradable. A diferencia del laurel, la presencia de esta planta sin estar triturada ya genera una molestia para los insectos, por lo que se podría colocar una maceta de lavanda en la entrada de la casa.

En el caso de los aceites es recomendable mojar unos cuantos algodones y colocarlos en contenedores abiertos, éstos tendrían que estar colocados en puntos estratégicos donde podrían entrar los insectos al hogar.

Cómo infectan las cucarachas

Las cucarachas se asientan principalmente en los lugares donde tienen grandes fuentes de alimento (Getty Images)

De acuerdo con información de Zotal Laboratorios, empresa pionera en la fabricación de productos de sanidad animal, las cucarachas infectan a otros organismos de tres maneras principales: depositando sus excrementos en agua o comida, regurgitando en la comida que consumen las mascotas y entrar en contacto con artículos que utilizan los perros y gatos.

“Las enfermedades que pueden propagar las cucarachas son muchas ya que estos insectos pueden transportar patógenos, que se almacenan en su tubo digestivo y sobre su cuerpo durante días y semanas”, explicó la organización en su página web.

La empresa concluyó que la forma más efectiva para combatir a estos animales es tomar medidas efectivas y rápidas, cualquier descuido podría provocar enfermedades no deseadas en los humanos o mascotas.