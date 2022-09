Hombre gay mexicano abrió un OnlyFans para financiar su labor de rescate animal

Iván cuenta: “Toda mi vida, desde que fui niño con uso de razón, he tenido perritos"

Se llama Iván Nava. Para quien se encuentre con su cuenta de OnlyFans de manera casual, tal vez solo sería un hombre más que encaja en los cánones hegemónicos de belleza occidental, y que utiliza su apariencia para lucrar con ello. Pero nada más lejos de la verdad. Las razones de Iván por estar en esta plataforma no tienen que ver con ganar dinero por motivos personales: él dedica cada peso de su cuenta de OF para apoyar el rescate animal.

Amante de los caninos y de la naturaleza, se ha dedicado al rescate de estos nobles animalitos desde hace más de 10 años. A pesar de que ha concretado ya más de 400 adopciones exitosas , no se detiene y sabe que la labor continúa ahí afuera, por lo que en cuanto se entera de que hay un perrito que lo necesita, acude para rescatarlo y ponerlo a resguardo.

En entrevista con Infobae, Iván cuenta: “Toda mi vida, desde que fui niño con uso de razón, he tenido perritos. Pero no fue hasta hace unos años que caí en un problema de adicciones, que fue cuando me di cuenta de que ellos siempre estuvieron conmigo. Clever y Cuper me acompañaron durante toda mi recuperación, así que cuando sané, —física, emocional y psicológicamente— algo en mi se sentía que los tenía que ayudar como ellos me ayudaron a mí. Así que comencé con un rescate, dos, tres, cuatro; y de ahí no paré”.

OnlyFans: una alternativa económica para continuar con sus rescates

Rescatar perritos maltratados o en situación de calle no es una labor barata: de hecho continuamente se puede leer a Iván en su cuenta de Twitter haciendo rifas, colectas o pidiendo donaciones para financiar sus rescates, las pensiones de los perritos o su alimento. Este hombre gay mexicano radicado en la CDMX y licenciado en Comercio Internacional con un MBA en la Universidad de Toronto, nos cuenta cómo se encontró con OnlyFans como una manera de continuar con sus rescates.

“Todo surgió a raíz de una señora que siempre ayuda mucho en los rescates; ella es una muy buena persona y siempre “me tiraba la onda”, aunque siempre con mucho respeto. Un día me dijo “véndeme unas fotos tuyas en short o en bóxer”. Hablando un día de esta anécdota con mis amigos me comentaron que mucha gente usa OnlyFans, y que yo podría hacerlo también, pero con la causa de poder ayudar a más perritos en situación de calle. Y así comenzó todo”, recuerda divertido.

Desnudando el cuerpo y el alma: un OF donde todxs son bienvenidxs

Iván es un hombre cisgénero y gay, pero eso no ha impedido que en su cuenta de OnlyFans lo siga gente que incluso no pertenece a la comunidad LGBT+, demostrando que cuando el interés por los animales es genuino, las barreras de la orientación sexual no son un impedimento.

“Sí, soy gay, pero en mi cuenta hay todo tipo de subscriptores: señores hetero, señoras amas de casa, chicos que ni siquiera son gays, chicas que se suscribieron por morbo; hay de todo un poco”, indica.

A pesar de que OnlyFans es famoso por albergar contenido muy explícito, no es el caso de lo que Iván muestra. De hecho sube fotos que podrían considerarse artísticas, sin mostrar —al menos no por el momento— relaciones sexuales con otros hombres.

“En mi cuenta de OF van a encontrar contenido muy diverso: por supuesto que hay fotos con poca ropa y otras sin ropa. Por el momento no van a encontrar vídeos o fotos donde esté teniendo sexo con otras personas, tengo que decirlo. También encontrarán historias muy exclusivas y personales que me han tocado mucho sobre los rescates de perritos en mi cuenta de OF; posiblemente no solamente encuentren a Iván sin ropa, sino también es un lugar donde me desnudo emocional y sentimentalmente. Tal vez encuentren a Iván llorando por algún rescate o a Iván frustrado por no haber llegado a tiempo por algún perrito y que desafortunadamente murió”, señala.

Si bien, como habíamos ya indicado con anterioridad, actualmente su perfil no cuenta con contenido demasiado explícito, tampoco está negado a ello, pues además de que está en paz con la naturaleza de su cuerpo, sabe que eso podría financiar más rescates.

“Todo es posible; no me da miedo estar desnudo, para mí el sexo es solo sexo y es algo completamente natural. Para mí no es un tema tabú, así que creo que no tendría problema en crear un contenido más “hardcore”. Si eso va a ayudar a que más perritos salgan de la calle, pues que así sea”, nos dice.

No busca “ligues” o “encuentros” a través de esta plataforma

Respecto a las intenciones de esta cuenta de OF, Iván es muy claro en las publicaciones que ha hecho. Ha dicho de manera clara y específica que no está buscando contactos sexuales y que es una herramienta exclusivamente para financiar su labor como rescatista. Sin embargo, esto no ha impedido que algunas personas le hayan hecho todo tipo de insinuaciones.

“Este tipo de propuestas me han pasado muchísimas veces: desde la señora que te ofrece un costal de croquetas y llegas por él a su casa y te recibe en pura lencería o toalla de baño, hasta los señores que te piden conocerte y que aceptes una cena a cambio de ayuda para los rescates. Incluso los chavos más rudos y heteros que te puedas imaginar lo han hecho. Pienso que asumen que al yo rescatar perritos y ellos al ayudar o adoptar alguno, yo corresponderé siendo “muy discreto” o que no los voy a delatar”, recuerda entre risas.

Aunque su cuenta de Only Fans aclara que no está diseñada para propiciar encuentros, eso no significa que esté cerrado a tener una relación con una persona que comparta sus valores, entre ellos el amor por la naturaleza y los animales. Y que entienda que los rescates no van a dejar de ser su prioridad.

“No tiene que ser nadie especial o con atributos de superhéroe; con que sea alguien sume paz a la vida en general, a su entorno y claro, a mí y a mi apresurada vida, con eso es suficiente. Bueno, y tiene que ser alguien con mucha paciencia, pues entre mi trabajo en la oficina, los rescates, las adopciones, los centros de rehabilitación de perritos y los rescates, tiene que ser alguien que entienda que mi vida es así y que pues eso no va a cambiar por una relación romántica/afectiva”.

Si quieres seguir a Ivan y ver las historias de sus rescates, puedes seguirlo en todas las redes sociales como @IvanNavaMX. Y si quieres sumarte colaborando al rescate de perritos, puedes hacerlo a través de PayPal https://www.paypal.com/paypalme/ivannavamx.

