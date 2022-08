Desde 2009 han muerto alrededor de 454 personas LGBT+ de manera violenta, en Honduras

Honduras, Tegucigalpa (Foto: Reuters)

El pasado 18 de agosto, la Red de Promoción y Defensa de Derechos Humanos, mencionó en un comunicado que entre el 2009 y 2022 alrededor de 454 personas de la comunidad LGBT+ ha muerto de forma violenta en Honduras, Tegucigalpa.

Además de que en enero y el 13 de junio de este 2022 se suman otras 20 personas más de la comunidad que murieron de manera violenta y que van desde gay, trans, lesbianas entre otras personas que se encuentran desaparecidas , indicó la misma fuente.

Al conocerse sobre el asesinato de estas 20 personas de la comunidad la Red condenó el crimen.

“Exigimos al Estado de Honduras, a través de sus organismos, que realicen una investigación exhaustiva para dar con el paradero de los asesinos y que se desarrolle un proceso judicial transparente que lleve justicia a las familias de los y las fallecidos y fallecidas”.

La organización, integrada por personas LGTBI+ y personas con VIH, es asistida técnicamente por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH). (AFP)

La Red de Promoción y Defensa de Derechos Humanos le exigió al Estado de Honduras, que “cese la violencia generalizada, el estigma y la discriminación contra esa población”.

“Lo que se vive en el país es una sistemática violación de los derechos humanos contra la población LGTBI+ , como lo evidencian las constantes agresiones que sufren día a día las personas que forman parte de esta población en Honduras”, subraya en el comunicado.

La organización, integrada por personas LGTBI+ y personas con VIH, es asistida técnicamente por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH).

También exigieron que se diera a conocer el paradero del hondureño Carlos Marel Maradiaga , hombre gay que despareció el 23 de mayo en circunstancias desconocidas por sus familiares.

Además pidieron que “cese la violencia generalizada, el estigma y la discriminación contra la población LGTBI+, y que se garantice el acceso a la justicia a través de la recepción, investigación, judicialización y condena de todas las denuncias que presentan las personas que forman parte de esa población”.

La CONADEH tiene registro que en los que se dice que entre 2009 y 2021 murieron violentamente 434 personas de la comunidad LGBT+: 59% eran gay, 29% trans y 10% lesbianas, entre otros, sin contar las personas no identificadas. (Foto: EFE)

“Nuestro propósito es lograr una sociedad más justa, inclusiva, igualitaria, libre de estigma y discriminación, donde seamos respetados y tratados dignamente sin importar la orientación sexual o identidad de género de la persona”, señaló la Red.

La CONADEH tiene registro que en los que se dice que entre 2009 y 2021 murieron violentamente 434 personas de la comunidad LGBT+: 59% eran gay, 29% trans y 10% lesbianas, entre otros, sin contar las personas no identificadas.

Blanca Izaguirre, titular del CONADEH, indicó que en 2021 fueron atendidas 74 quejas, relacionadas en su mayoría con amenazas contra la vida e integridad de las personas LGTBI+, y que a mayo del 2022 sumaron 33 bajo las mismas circunstancias.

La titular mencionó que la violencia y discriminación ejercida contra personas de la comunidad LGBT+ constituye una grave violación a los derechos humanos que requiere del reconocimiento expreso y atención específica e inmediata del Estado y la sociedad para avanzar al goce real e igualitario de los derechos humanos.

Encuesta a la comunidad LGBT+ en México





El 28 de junio del 2022 se presentó una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) el cual nombraron Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021 que tiene como fin visibilizar a la población LGBT+.

El cual con esta encuesta permite identificar a las personas con orientación sexual e identidad de género no normativa o no convencional en el país y tener un mayor conocimiento de las identidades trans y no heterosexuales que cuestionan las normas y roles tradicionales de los géneros masculino y femenino en México.

Uno de los primeros resultados que arrojó fue que en México la población LGBTI+ asciende a un total de cinco millones de personas, equivalente a 5.1% del total de la población de 15 años o más. Es decir, una de cada 20 personas en este rango de edad se identifica como parte de la comunidad LGBT+.

Del total, 2.4 millones de personas se autodeclaran bisexuales, 1.7 millones se asumen gay, homosexual o lesbiana, mientras que 519 mil se identifican con una orientación sexual distinta (como pansexual, demisexual o asexual), según el INEGI.

Con información de EFE

SEGUIR LEYENDO: