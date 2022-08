¿Qué significa que Demi Lovato haya vuelto a usar pronombres femeninos?

La cantante Demi Lovato es una de las artistas no binarias más conocidas en el mundo (REUTERS/Mario Anzuoni)

A principios de este año, Demi Lovato actualizó sus pronombres en Instagram, una modificación que pasó desapercibido para una estrella del pop mundial.

“Elle/ella”, se lee en el perfil de Lovato desde abril.

Esta semana, el público se enteró de este cambio después de que la cantante hablara al respecto durante una entrevista en “Spout Podcast”, una serie de entrevistas con artistas musicales.

“Soy una persona tan fluida”, dijo Lovato, quien se declaró no binaria en 2021, a la presentadora Tamara Dhia cuando se le preguntó sobre sus pronombres. “Últimamente, me he sentido más femenina, así que lo he adoptado de nuevo”.

En las redes sociales, la gente ha reaccionado a la noticia tanto con aprecio como con confusión. Algunos, incluido Tamaha Dhia, han criticado la cobertura de los medios por carecer de contexto sobre los matices y las complejidades de la identidad de género.

Si bien el lenguaje de algunos medios sugirió que Lovato había “regresado” a los pronombres femeninos, los expertos dicen que es común que las personas trans y no binarias usen múltiples pronombres e intercambien pronombres a lo largo de su viaje de género.

“A menudo, las personas pueden pasar por diferentes identidades de género, o diferentes idiomas que usan o diferentes pronombres, y eso no significa necesariamente que no sean ellos mismos”, dijo Sabra Katz-Wise, profesora asistente en medicina de adultos jóvenes en el Boston Children’s Hospital. “Es parte de este viaje con respecto al género en el que las personas están”.

De hecho, muchos en las redes sociales reforzaron esa idea y expresaron su esperanza de que la historia de Lovato ayudaría a normalizar esta experiencia: “¡Este es un recordatorio de que el género y la sexualidad pueden ser totalmente fluidos y eso está bien!” . escribió un usuario en Twitter.

Y muchos criticaron la presentación de las noticias por parte de los medios. “La reacción de los medios cuando Demi Lovato usa los pronombres ella/elle es la razón por la que desearía haberme quedado solo con elle”, escribió otro usuario. “En el momento en que cambié a él/elle, todos dejaron de usar el elle”.

Demi Lovato - Skin Of My Teeth

Aaron Williams, de 21 años, ha usado los pronombre elle durante más de un año. Pero su viaje de género apenas comienza, dijo.

“Solo en los últimos años me he vuelto mucho más comprensivo y consciente del género como una construcción social”, dijo Williams, que vive en Port Talbot, Gales. “Siendo autista, la mayoría de nosotros no sentimos que podemos relacionarnos con las normas sociales y me di cuenta de que no me relaciono con las normas binarias de género. Es un trabajo de progreso”.

Cierra “ChiChi” White, consejera de salud mental y streamer de la plataforma Twitch en Colorado Springs, dijo que su viaje comenzó durante la infancia después de intentar conectar con las etiquetas femeninas, particularmente como una niña negra en una comunidad no negra. “Mi idea de la feminidad era completamente diferente a la de quienes me rodeaban”, dijeron.

“Durante toda mi vida, me sentí muy cómode con cualquier pronombre en su mayor parte”, agregó White. “Y luego decidí utilizar exclusivamente los pronombres elle e identificarme como agénero”.

Para White, de 26 años, tiene sentido que la identidad de género y/o los pronombres de una persona cambien con el tiempo.

“Si constantemente se cuestionan tus ideas o conocés nuevas personas que tal vez te ayuden a cambiar o construir mejor tu propia idea de lo que significa el género, con el tiempo es natural que cambie”, dijo White. “No conozco a mucha gente que no haya experimentado con los pronombres”.

Según los datos publicados por el Pew Research Center en junio, alrededor del 1,6 % de la población de EE. UU. se identifica como trans o no binaria. La encuesta también encontró que los adultos jóvenes eran los más propensos a identificarse de esta manera.

Katz-Wise, cuya investigación examina la orientación sexual, el desarrollo de la identidad de género y la fluidez sexual, se hace eco de la opinión de White sobre cómo las comunidades y sus contextos pueden influir en la identidad. “Hay muchos factores que parecen estar relacionados con las personas que experimentan estos cambios”, dijo. “Muchos de ellos se tratan de conocer gente nueva y aprender sobre nuevos términos a los que no habían estado expuestos antes”.

Lovato al anunciar que se identificaba como una persona no binaria, a comienzos del año pasado.

En medio de una avalancha de legislación en Estados Unidos contra las personas trans y queer, muchos en la comunidad LGBT+ se han mostrado especialmente cautelosos con las narrativas que pueden alimentar estigmas y conceptos erróneos sobre las experiencias queer y de género.

“Creo que existe un temor real de que se eliminen los derechos transgénero y no binarios si se sugiere que el género puede ser fluido porque la gente podría decir: ‘Bueno, si es fluido y puedes cambiarlo, ¿por qué no eres simplemente cisgénero? " dijo Katz-Wise. “Pero en realidad, las personas generalmente no lo describirían como si ellos mismos hicieran ese cambio, sino que ese cambio les sucedió a ellos”.

Desde que se declaró no binaria en mayo de 2021, Lovato ha estado abierta a estos cambios y ha dicho que su identidad de género sería un viaje “para siempre”. También ha dicho que se identifica como queer y pansexual.

“Puede haber un momento en el que me identifique como no binaria y de género no conforme toda mi vida. O tal vez hay un período de tiempo cuando envejezco en el que me identifico como mujer”, dijo. “No sé cómo se ve eso, pero para mí, en este momento, así es como me identifico”.

En los últimos años, otras celebridades se han declarado no binarias o transgénero. En 2019, el cantante Sam Smith cambió sus pronombres a elle. En 2020, el actor Elliot Page se declaró transgénero y no binario. Y este año, la cantante Janelle Monae confirmó que no es binaria.

White está agradecido por sus historias: “Significa mucho para mí personalmente como persona transgénero y no binaria porque ayuda a normalizar las conversaciones sobre género y fluidez”.

Williams está de acuerdo. “Es muy importante para nuestras comunidades no solo tener aliades, sino ver representación”, dijeron. “Si no fuera por las redes sociales y el cambio de conversación en la cultura popular, es posible que no sepa que existen estas etiquetas”.

SEGUIR LEYENDO: