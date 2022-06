Por qué es importante siempre preguntar los pronombres preferidos

La importancia de preguntar los pronombres preferidos, por Marico Carmona.

Probablemente no estés acostumbrade a que te pregunten tus pronombres... ¿Y a preguntarlos?

El primer paso para respetar la identidad de otres es saber cómo nombrarles. Y cuando no sabemos cómo, lo mejor es preguntar.

Sería rarísimo ir por la vida asumiendo el nombre de la gente, por eso lo primero que hacemos cuando conocemos a alguien es preguntarle cómo se llama. Y con los pronombres debería funcionar de la misma manera.

Las opciones son Él, Ella o Elle y todes podemos usar uno, varios o incluso todos.

Y acá viene otro dato importante: los pronombres de una persona no necesariamente indican cuál es su identidad de género.

¿Y eso qué significa?

Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor...

Que alguien use pronombres femeninos, por ejemplo ella, no significa necesariamente que sea una mujer. Puede ser una persona con cualquier identidad no binaria.

Y entonces... ¿cómo me doy cuenta? ¿A quién debería preguntarle por sus pronombres?

Eso tampoco hay manera de averiguarlo, por eso deberíamos preguntar pronombres más seguido, siempre que podamos, aunque a simple vista no tengamos dudas de la identidad de la persona que tenemos enfrente.

Sii normalizamos hacer la pregunta, va a salirnos cada vez con más facilidad, y lo más importante: podemos ayudar a otres a sentirse un poco más cómodes.

SEGUIR LEYENDO: