Natalia Lacunza podría ser la nueva gran estrella del pop en español. ¿Está preparada?

Romántica y moderna... Natalia Lacunza.

-Bievenida a México, Natalia. ¿Qué se siente volver? Tienes muchos seguidores aquí.

-Estoy muy emocionada de por fin poder tocar aquí. Vine el año pasado solo a componer, entonces tenía muchas ganas de hacer un show, sentir al público, tener contacto con él y cantar con todos. Me encantaría quedarme a vivir aquí un tiempo, de hecho.

-¿De veras?¿Qué es lo que más te ha gustado de México?

-La gente. Ciudad de México me encanta también, me fascina que esté todo llenísimo de árboles, además el año pasado hicimos un tour y nos explicaron el origen de la ciudad y me ha parecido muy interesante. Me parece increíble que tengáis este carácter tan amable y amigable, teniendo en cuenta que os han tratado fatal históricamente. ¡Madre mía!, sois gente adorable, me he sentido súper cómoda, súper acogida en todo momento, tanto el año pasado como este. Todo el mundo súper respetuoso, muy educado, y con una sensibilidad y un alma muy especial.

-Tu visita es por algo muy especial, además, el lanzamiento de tu primer disco.

-Sí, definitivamente considero a este mi primer disco. Anteriormente he sacado dos EPs, pero esperé el tiempo adecuado para hacer un álbum completo porque eso me parecían palabras mayores.

-Defíneme a tu disco.

-Estoy súper orgullosade él. En un momento dado pensé que tal vez no sería capaz de llevar esto a cabo, son muchas canciones. Deben tener mucha coherencia, tienen que ser un círculo cerrado, no puede haber fallo, y jo, lo he terminado y va a salir ya el 10 de junio. La carga emocional que tiene es muy fuerte. Está hecho con todo el amor del mundo y también con toda la pena. Posee muchas de las cosas más puras del mundo. He trabajado con un equipo increíble y el resultado es mucho mejor de lo que me podía imaginar. Tengo muchas ganas de que la gente lo escuche.

"Todo Lamento", del nuevo álbum de Natalia Lacunza.

-¿Qué significa para ti cantar sobre tus relaciones y tus vivencias? Implica mucha exposición.

-Realmente yo no sé componer de cosas que no me pasan. Simplemente no puedo hablar de situaciones que no pienso o no siento, o no vivo. Yo escribo de lo que me emociona, lo que me conecta con la vida, y lo que ella me enseña. No me planteo mucho las consecuencias de eso. Hay algunas canciones en las que hablo de relaciones, pero no en todas. Tampoco nombro a nadie de forma directa, a veces surge alguna frase concreta con alguna reflexión. Escribo de lo que vivo y es inevitable ocultar o saltarme alguna de mis vivencias.

-Te has presentado siempre como una cantante que pertenece al colectivo LGBT+.

-Y es que estoy muy orgullosa de serlo. Me gusta la idea de que haya gente que se pueda sentir inspirada en el sentido de armarse de valentía y hablar en alto de su verdad. Para mí es algo súper normal y ya está. Me causó mucho conflicto en algún momento ya que obviamente la misoginia y la homofobia todavía están muy latentes en la sociedad de hoy de forma muy fuerte. Creo que he logrado mi espacio y aceptar totalmente lo que soy. Por ese lado, estoy muy orgullosa, no tengo porque callármelo, como tampoco tengo que contarlo todo el rato, simplemente es lo que soy y punto. Ya está.

-Estuviste en Operación Triunfo, quedaste en tercer lugar. ¿Fue importante esa plataforma para estar hoy aquí?

-Como tú has dicho, es una plataforma que te impulsa de manera inmediata, pero lo que viene después es cuestión de trabajo individual. Hay que tener honestidad con lo que estás haciendo e intentar hacer algo que sea tuyo, muy propio. Ese programa dio repercusión, pero ahora yo tengo que ganarme un lugar. Es un poco como un juego, es obviamente una oportunidad increíble, pero tienes que estar muy mentalizado en un trabajo propio para que te salga bien la jugada.

-Dentro de OP tuviste la oportunidad de interpretar varias canciones súper icónicas para el público LGBT+ como Toxic de Britney Spears, Lush life de Zara Larsson y Shallow de Lady Gaga, por mencionar algunas, porque hay un montón. Quien piense que no hay material de Natalia, hay muchísimo en las plataformas.

- ¡Hay muchísimo! Más del que me gustaría...

"Muchas Cosas", otro de los adelantos de "Tiene que ser para mí".

-¿Habrá sorpresas con canciones en ingles en este nuevo álbum? ¿Algún otro cover?

-Hay una canción que tiene el estribillo en inglés y lo demás son temas inéditos. Han salido cuatro adelantos, pero faltan todavía ocho canciones por conocerse. Estoy muy contenta, es un disco muy divertido, hay de todo. Tiene muchos géneros mezclados a un ritmo muy fácil de escuchar. Todas las canciones poseen un mensaje muy potente, están vestidas con una producción y arreglos que las hacen muy ligeras, entretenidas. Jugamos con las dos caras de la moneda, la intensidad y la livianes, por decirlo de alguna manera.

-Vuelvo a tu trayectoria. Fuiste candidata para Eurovisión en 2019, ¿esta experiencia te hizo imaginarte que un día estarías viajando por el mundo promocionando tú álbum?

-En ese momento yo decía: no estoy capacitada para ir a Eurovisión, no tengo ninguna propuesta propia, me moría de vergüenza. ¿Sabes? No estaba para nada formada, y mucha gente se nos echó encima. Hay que estar muy preparada porque al final es una plataforma gigantesca y si vas con algo que no te representa o con algo que no es el proyecto que tú quieres, el resultado es contraproducente. Se requiere de un grado de madurez y en ese entonces yo todavía no había nacido como artista. Esa era mi posición. Pero ahora me parece loquísimo estar aquí en México promocionando mi álbum.

-Este año España logró el tercer puesto en Eurovisión con Chanel. ¿Qué te pareció su performance y la canción?

-¡Ella es una grande! ¡Increíble! O sea, increíble el performance, los bailarines fabulosos, ella magistral, toda una artista multidisciplinaria. Una actuación que no se había dado desde hace muchísimo tiempo en Eurovisión. Era pulcro todo, la coreografía, la coordinación de todos, la voz de ella estaba impresionante.

-La mayor votación que ha tenido España en mucho tiempo.

-¡Súper fuerte! Pues sí, bien merecido la verdad. Totalmente.

-¿Consideras que tu éxito ha ayudado a otras cantantes españolas a animarse a tener un sonido más moderno o indie?

-Puede ser que haya influido que yo tenga unos gustos bastante underground, pero yo no lo veo desde ese punto de vista. Si hay algo que me gusta lo apoyo y no lo hago esperando nada a cambio y menos espero el “dame las gracias” ni nada. Es más bien me gusta por genuino y ya está.

-Desde el amor al arte, ¿no?

-Sí, desde el amor a la música.

Lacunza saltó a la fama gracias al programa Operación Triunfo con una propuesta más sofisticada que los participantes habituales. Quedó tercera.

-Quiero preguntarte por un fenómeno pop de España, Rosalía, ¿Te gustó Motomami? Lo pregunto además por qué quería hablarte sobre toda la hostilidad que recibió antes de la publicación del disco.

-¡Me encantó Motomami! Y sí, es así, nos juzgan muchísimo, mucho más que los hombres. La misoginia en la industria musical es una cosa increíble, simplemente si comparas las exigencias que tiene una mujer artista a nivel de puesta en escena, de imagen y demás es increíble. Si lo pones en la balanza con lo que le exigen a un hombre no hay punto de comparación. Tú ves por ejemplo a Jennifer López o a Beyoncé o a Lady Gaga, en el espectáculo del Super Bowl y de repente te encuentras con The Weekend en el mismo escenario y dices ¿cómo? Ves a un tío ahí como un palo. Piensas, está genial, pero si yo hiciera eso como mujer, me dirían menudo show de mierda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Creo que al final como que nuestra voz y nuestra fuerza es algo que acojona un poco a la sociedad y que les hace sentir incomodos. Estar a gusto y que nos sintamos bien con nosotras mismas para hablar de lo que nos dé la gana resulta molesto a muchos.

-¿Cómo ves a la música pop en español actualmente? Porque las listas están dominadas por la música urbana. ¿Crees que el pop es un sonido que ya se considera “retro” o hasta de nicho?

-La música pop va a estar mejor posicionada en futuro de lo que está ahora. Se está renovando y las nuevas propuestas están mucho mejor aceptadas. El nuevo pop se va abriendo camino, esa es una gran verdad. En España están un poco más cerrados que en otros países, pero viene un gran momento para este género.

-¿Haz sentido la tentación o te han querido empujar a hacer canciones más urbanas para tal vez llegar más fácil a las listas o te han respetado siempre tu propuesta?

-En todo momento se ha respetado mi propuesta. Yo he sido muy inflexible en ese sentido, tengo claro que no voy a hacer nada que no me represente. Eso no quiere decir que nunca incursionaré en lo urbano ni que no haya coqueteado con ese género. Lo he hecho. La fórmula que hay ahora mismo en el top ten simplemente no es mi manera de componer, ni los temas que yo trato en mis canciones y menos el tipo de instrumentación que yo uso. Sí que han habido veces en las que me han dicho, tenemos que buscar un hit de radio.

-¿Y cómo reaccionaste? ¿Aceptarías explotar por ese lado?

-Para mí una petición de ese estilo es un reto. Como que me están diciendo, a ver si puedes hacer esto. Entonces yo estoy muy, muy firme en mis convicciones y en la manera que yo quiero hacer música, pero no me voy por modas. Por otro lado, también me he sentido presionada en más de una ocasión a decir ¡Jo!, ¡igual y no es suficiente esto que estoy haciendo! Debo buscar algo diferente. Al final siempre ha triunfado mi instinto, nunca he sacado nada que no haya querido hacer.

"Cuestión de Suerte", el single presentación de la nueva era de Lacunza.

-Tus videos son muy cinematográficos y cuidados. ¿Cuán involucrada estás en la creación de ellos?

-Generalmente siempre estoy ahí en el brain storming, en la preparación del sketch. Me involucro mucho y generalmente las canciones siempre me inspiran algo a nivel visual. Yo siempre doy mis ideas y obviamente también confío en la gente con la que trabajo. Siempre está bien delegar un poco el trabajo y no acaparar todo, propongo ideas y me involucro en todos los procesos, pero también me gusta dejar a la gente que haga lo que le corresponde.

-Te acercas a realizadores para plasmar lo que tienes en tu cabeza.

-¡Claro! Es mentira esto de que un artista es solo él y ya está. Un profesional está hecho de toda la gente que colabora en el proyecto. Eso es lo que lo hace rico, honesto y complejo. Al final tú tampoco puedes abarcar absolutamente cada detalle, no te puedes poner a dirigir un videoclip y a la vez ser el protagonista del videoclip. Tiene que ser una cosa muy equilibrada.

-Y para cerrar la entrevista, ¿de qué manera crees que tu música pueda inspirar a quienes te escuchan a no sentir ataduras, ni miedo a mostrarse tal cual son?

-Lo que yo hago mucho en mi música es abrazar mi vulnerabilidad y hablar de cosas que socialmente no están tan aceptadas. Hay gente que le da vergüenza hablar de ciertos temas, o reconocer esto o aquello. Al final yo creo que mi música es un poco una puerta para abrir un poco el corazón y también la mente. Me gusta plantear cosas que si no te las cuestionas, no vas a avanzar. Procuro ser muy honesta con mis canciones. Hablo de un proceso muy personal y tal vez eso puede ser inspirador para algunas personas. Igual si una persona está viviendo un momento parecido a mis vivencias o está sintiendo una cosa parecida, puede sentirse identificado con eso y sentirse menos solo y encontrar más valor para hablar y decir las cosas para fuera.

