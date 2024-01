No hace falta tener ebook para leer en las vacaciones: cuatro sencillos pasos para llevar libros en el teléfono

En esta imagen ilustrativa, una persona se sumerge en la lectura de un libro digital a través de su smartphone durante sus vacaciones. Simboliza la moderna forma de leer y la conveniencia de los ebooks en formatos como ePub. La escena resalta el placer de perderse en una novela o un cuento, combinando el descanso vacacional con el enriquecimiento que ofrece la literatura. (Imagen ilustrativa Infobae)

El avance tecnológico ha modificado la percepción y el alcance de la lectura digital, eliminando la necesidad de contar con dispositivos específicos como e-readers para disfrutar de libros electrónicos. El ebook no es en sí un aparato, sino el archivo digital o libro en formato electrónico, que puede disfrutarse desde diversos dispositivos personales como teléfonos, tablets o computadoras.

Pero el teléfono, ah, el teléfono siempre está con nosotros. Nos puede rescatar de una larga espera o acompañar en un viaje, tengamos conexión o no (la única precaución es descargar y abrir una vez el libro antes de quedarse sin datos). ¿Cómo se hace esto? Convirtiéndose en un libro electrónico al que se le puede cargar una cantidad enorme de títulos, muchos de ellos gratuitos, como los de la Biblioteca Leamos.

Una parte de la Biblioteca Leamos.

Las ventajas de leer desde un smartphone son varias. Por ejemplo, no pesan, no ocupan espacio, son accesibles en cualquier momento, no es preciso tener la luz prendida pare leer. Y el mismo título puede costar hasta un 90 por ciento más barato que uno de papel.

Entonces, ¿qué hay que hacer para transformar el teléfono de todos los días en un lector de ebooks o libros electrónicos? Lo primero es que no se requieren conocimientos avanzados en tecnología. Unos pocos cambios en la configuración del dispositivo, junto con la instalación de aplicaciones de lectura como Bajalibros (que permite comprar libros en moneda local), pueden lograrlo fácilmente. Estos pasos sencillos permiten darle una función más a ese aparato que parece servir para casi todo.

Es importante subrayar que el proceso de transformación de un celular en un lector electrónico no solo es una acción de reciclaje tecnológico que contribuye a la preservación del medio ambiente, sino que también proporciona una solución económica y práctica para los lectores ávidos. La industria del libro electrónico continúa creciendo, y la posibilidad de participar de ella con dispositivos ya existentes es una ventaja importante.

Esto permitirá acceder a una oferte bibliográfica que no tiene fronteras, hacerlo mucho más barato que en papel y, muchas veces, acceder a las novedades antes de que lleguen a las librerías. Es lo que ocurre en este momento con La llamada, el último libro de la gran cronista argentina Leila Guerriero.

Aquí, los sencillos a seguir para asomarse a esa biblioteca infinita.

Paso 1: que la pantalla se mantenga encendida sin bloquearse

Cuando se utiliza un teléfono móvil o una tableta, la pantalla se apaga automáticamente después de un breve periodo de inactividad, una configuración predeterminada para conservar la batería. Sin embargo, esta función puede resultar inconveniente durante la lectura.

Pequeños cambios a la configuración. Y se puede tener una biblioteca en el teléfono que usamos a diario. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo cambiar esta configuración? Resulta muy similar tanto para los dispositivos con sistema operativo Android o iOS (iPhone o iPad).

♦ Ir al apartado “Configuración”

♦ Del menú elegir la opción “Pantalla”

♦ Elegir un tiempo mayor en “Tiempo de espera” o “Suspender después de”, para Android. Para iPhone la opción es “Pantalla y brillo” y luego “Bloqueo automático” y elegir la opción deseada.

Cómo hacer que la pantalla no se bloquee al momento de leer.

Paso 2: Bajar el brillo

Se aconseja reducir el brillo de la pantalla durante la lectura para aliviar la tensión ocular y promover el descanso visual. Considerar el contraste y el tiempo de exposición a la pantalla es crucial.

Los dispositivos móviles, por otro lado, ajustan automáticamente la luminosidad según el entorno, lo cual puede alterar la experiencia de lectura con cambios bruscos en la iluminación. Para evitar esto, es recomendable desactivar la función de brillo automático.

¿El objetivo? Leer con un brillo que sea confortable para tí. Ningún extremo es bueno. ¿Cómo hacerlo?

♦ Ir al apartado “Configuración”

♦ Del menú elegir la opción “Pantalla” y luego a opción “Brillo”. En iPhone también puede estar en “Pantalla y brillo”.

♦ Desactivar el “Brillo automático” (el botón debe quedar gris y no verde).

Desactivar el brillo automático es un modo de ajustar de acuerdo a la preferencia del lector y tener una mejor experiencia de lectura.

Paso 3: Modo Lectura de Google

Los usuarios de teléfonos Android tienen la opción de descargar la aplicación Modo Lectura de Google. Esta herramienta mejora la legibilidad de contenidos en el dispositivo, especialmente en páginas web.

Una vez instalada, los sitios web se visualizan con un formato similar al de un lector de libros electrónicos, incluyendo opciones para ajustar el tamaño de la fuente y los colores, e incluso una función de lectura en voz alta del texto.

Paso 4: Descargar la app de Bajalibros

Se trata del modo más sencillo para leer ebooks y la descarga de la app es gratuita. Una vez ajustados los pasos anteriores, la aplicación de Bajalibros te ayudará a convertir tu viejo móvil o tablet en un lector de libros electrónico de bolsillo.

Esta aplicación permitirá agrandar o achicar el tamaño de la letra, subrayar sobre el texto y hacer anotaciones, entre otras funciones.

Bajalibros tiene una biblioteca gratuita con títulos de George Orwell, Domingo Faustino Sarmiento, Cervantes, Antonio Machado, Virginia Woolf, Louisa May Alcott y otros grandes autores y ofrece, además, dos volúmenes especiales sobre Qatar 2002: El camino de los héroes y Muchachos. También incorporó trabajos como Monstruos de nazismo, Los secretos diplomáticos sobre el gobierno de Salvador Allende, de Juan B. Yofre, Fronteras, de Lucía Salinas, la Poesía Completa de Alfonsina Storni, El 73 y Se va a acabar, de Patricio Zunini.

La app de Bajalibros permite tener una propia biblioteca digital y distintas funciones como agrandar o achicar el texto, subrayar y hacer notas en los ebooks.

Listo, no hay que hacer más nada. El teléfono sirve para leer, marcar y hacer anotaciones sobre los libros. ¿Y si perdés el teléfono? No pasa nada: los títulos están asociados a tu usuario y allí permanecerán, con tus marcas y tus comentarios, cuando abras la app en cualquier otro dispositivo.