Arranca la Feria del Libro Infantil y Juvenil: más espacio, talleres, shows, entrada gratuita y una preocupación bien argentina

Feria del Libro Infantil y Juvenil: en 2023 habrá un espacio especial para los adolescentes.

El gran edificio que supo ser sede del Correo Argentino se transformará durante 20 días en una fiesta de libros. En esta nueva edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil se ha puesto a disposición del encuentro literario todo el Centro Cultural Kirchner (CCK).

Más de 100 espectáculos de narración, 200 talleres de ciencia, más de 100 talleres de ilustración, un festival de historieta para chicos entre 6 y 12 años y otro para jóvenes lectores de entre 13 y 17, son solo algunas de las actividades que integran este gran evento cultural de la literatura infantil y juvenil.

“Estamos triplicando las actividades del año pasado. Cada rincón, cada sala, cada lugar del centro estará dedicado a las actividades y los stands de los expositores de la feria”, cuenta a Infobae Gabriela Pérez, presidenta de la Comisión del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación El Libro.

La 31ª edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil se celebra del 10 al 30 de julio en el CCK y la entrada es libre y gratuita.

Además de la amplia y variada oferta de actividades infantiles, este año se suma un espacio dedicado exclusivamente a los jóvenes en el tercer piso del edificio. En él, habrá un festival de historietas pensado para lectores de 13 a 17 años. Y también actividades con bookfluencers, firmas y presentaciones de libros, talleres con ilustradores, entre otras propuestas para los jóvenes lectores.

La Sala Argentina, conocida como “la sala de la ballena”, con capacidad para 500 personas, tendrá espectáculos de la Compañía Tres Gatos Locos de Galo Bodoc y un espectáculo de la Orquesta Ensamble para chicos de la Universidad Nacional de las Artes.

Desde La Brujita de Papel, la editorial que publica libros como los geniales Cuero negro, vaca blanca y El zoo de Joaquín de Pablo Bernasconi, Gloria Rodrigué afirma que las expectativas con esta nueva edición son muy buenas. “Esta feria ya tiene años de tradición y el público la ha incorporado como uno de los paseos insoslayables de las vacaciones de invierno de los chicos. En la misma hay muchísima variedad de ofertas para todos los gustos y bolsillos. Los chicos siempre encuentran algo que les gusta para leer y llevarse a casa. La feria en la Rural fue muy buena y eso nos hace pensar que en esta se repetirá el fenómeno”.

Pípala, el sello de libros ilustrados de Adriana Hidalgo, será otra de las editoriales presentes en la feria. “Ansiamos reencontrarnos con niños, niñas, docentes, mediadores, abuelas, abuelos, mamás y papás que creen en la literatura. Nos ilusiona volver a ver las caras de niñas y niños descubriendo nuevas lecturas, asombrándose o riéndose con un libro o buscando nuevas propuestas de sus personajes favoritos. Nos alegra pensar que habrá abuelas y abuelos que preguntarán qué libro pueden llevarle a sus nietos y nietas. Y nos reconforta saber que habrá docentes y mediadores curiosos que buscarán novedades y clásicos para llevar a sus aulas y talleres. Esta feria, sin duda, renueva nuestras energías y esperanzas acerca del mundo que deseamos habitar y compartir con el público lector”, cuenta a Infobae Clara Huffmann, Directora Editorial de Pípala.

El zoo de Joaquín, de Pablo Bernasconi

La escritora Gigliola Zecchin, más conocida como “Canela”, estará a cargo del discurso inaugural. Canela acaba de recibir el Gran Premio de Alija 2023 por su novela La hoguera.

Desde el sello editorial independiente Limonero, dedicado a publicar y difundir el libro ilustrado, se encuentran muy entusiasmados por esta nueva edición. “Es una gran oportunidad de encontrarnos ‘frente a frente’ con los lectores que ya conocen nuestro catálogo y con potenciales nuevos lectores. Además, este año la feria será más numerosa que en ediciones anteriores en cuanto a editoriales. Imaginamos que será, como siempre, un evento muy concurrido, pero esta vez presentará una inédita cantidad de actividades tanto para el público general como para docentes, mediadores y especialistas”, dice a Infobae Manuel Rud, editor de Limonero junto a Lulu Kirschenbaum. Limonero estará en el stand 66 mostrando sus títulos y, entre ellos, presentará ¿Dónde dejar a mi hermanita?, de Pablo Picyk, flamante novedad de la editorial.

"¿Dónde dejar a mi hermanita?", de Pablo Picyk.

Además, en el marco de la feria se realizará la entrega de los Premios Pregoneros, las Jornadas Profesionales y las Jornadas para Docentes y Mediadores de lectura. “La conferencia inaugural estará a cargo de Adela Basch y en este caso estará dedicada a la literatura y memoria en este año tan particular por la celebración de los 40 años de democracia”, anticipa Gabriela Pérez.

El difícil escenario de la industria editorial

Durante las Jornadas Profesionales se trabajará sobre la difícil situación que atraviesa actualmente la industria editorial. “El escenario actual es muy complicado. No por falta de propuestas siempre interesantes de parte de autores e ilustradores, sino por falta de nuestro principal insumo que es el papel”, asegura a Infobae Gloria Rodrigué, de Edhasa y La Brujita de Papel.

“El papel que se usa mayormente en los libros infantiles -dice- ha subido de una manera alarmante y al no poder importar, no hay competencia y los precios no tienen techo. El papel siempre representó alrededor del 30 por ciento del costo del libro pero actualmente está en más del 54 por ciento y eso nos saca de competencia. Tampoco se permiten las importaciones de libros y la oferta de variedad se achica cada vez más. A pesar de todo, el mercado de la literatura infantil y juvenil ha subido constantemente en estos últimos años. Hubiera podido subir mucho más si el contexto económico del país nos acompañara”, agrega Rodrigué.

¿Cómo se compone el costo de un libro? (Gráfico de la Cámara Argentina del Libro)

“La industria editorial en general y en particular el sector del libro ilustrado -, explica Manuel Rud de Limonero- están transitando una realidad paradojal: por un lado, una fuerte crisis relativa a la disponibilidad y los precios del papel; y por otro, una profusión de obras, autores y sellos independientes con un alto grado de innovación, que apuestan a la búsqueda de nuevos lenguajes y al cruce de géneros y temáticas no muy habituales para la tradición LIJ. Los desafíos para editoriales como Limonero siguen siendo seguir publicando, intentar mantener la calidad conceptual y gráfica de nuestros títulos y sostener precios de tapa que no transformen a nuestros libros en artículos de lujo”

La editora Clara Huffmann, de Pípala, señala la misma paradoja y completa: “La provisión de papel y cartón a precios razonables es imposible en el escenario de hoy. La importación de insumos o productos terminados también nos resulta inviable, porque la falta de dólares encarece de todas formas que el proceso productivo se concluya de ese modo. En cualquier caso: si hay insumos son caros y pocos. La industria está en riesgo si eso significa que los precios de venta de los libros deben reflejar el esquema de costos actual, generando libros impagables. Pero al mismo tiempo es un escenario muy dinámico, con enormes talentos creativos y literarios que lo dan todo día a día para enriquecer a la literatura infantil y juvenil y dotarla de peso propio, y editores comprometidos que no buscan simplemente el rédito económico sino a generar un campo literario autónomo que genera muchos puestos de trabajo genuinos”.

Lectores para toda la vida

Es que a pesar de la difícil situación que atraviesa la industria, gracias al esfuerzo de editores apasionados y grandes autores, florecen títulos que apasionan, divierten y promueven la imaginación de los lectores. “Con esta feria nosotros pensamos en promover el libro, promover la lectura desde la primera infancia. Estamos absolutamente convencidos de que un chico que lee va a ser un adulto que piensa y un adulto que piensa nos va a garantizar un futuro mejor”, afirma Gabriela Pérez, quien además es Directora Editorial de Riderchail, una editorial independiente especializada en literatura infantil y juvenil. “Si formamos lectores desde los comienzos serán lectores para toda la vida”, cree Pérez.

“Confiamos en la enorme capacidad creativa y de reflexión que tienen niños y niñas. La percepción que tienen sobre el mundo que los rodea es extremadamente sensible e ingeniosa. En esto pensamos cada vez que nos decidimos por un libro, y es un desafío enorme encontrar el equilibrio entre un título que reúna las características estéticas a las que aspiramos y que refleje sensibilidad, que incite a lectores a pensar e imaginar y que les proporcione más preguntas que respuestas cerrada”, explica Huffmann.

“Desde la organización tenemos todo el entusiasmo, todas las expectativas, expectantes con el público joven. Ya contamos con muchos inscriptos en las jornadas y estimamos que vamos a tener un público muy entusiasta y con muchas ganas de venir a pasar una tarde divertida en la feria, en esta fiesta de libros”, concluye Gabriela Pérez.

Ficha

Cuándo: del 10 al 30 de julio

Dónde: Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires

Horarios:

Los días 10 y 11 de julio, de 9 a 18.

Del 12 al 14 de julio, de 9 a 20.

Del 15 al 30 de julio, de 14 a 20.

Entrada: Gratis

