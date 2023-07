Un escritor satírico británico que desobedeció la última voluntad de su padre y terminó en prisión

John Marston logró dejar en alto su nombre con un estilo particular que le dio un lugar en la poesía satírica de su época (Infobae)

Poeta, dramaturgo y escritor satírico, el británico John Marston es reconocido como uno de los escritores más importantes del siglo XVI, gracias a unos escritos que reflejaron la intensa habilidad que poseía para desafiar las normas sociales de su época con un ingenio único.

A la par de una carrera literaria que dejó un importante legado y lo posicionó como un revolucionario de la literatura inglesa, se desarrolló una vida llena de conflictos y rivalidades, y una fuerte amistad con Ben Jonson que lo llevaría a nutrir su estilo.

La historia de John Marston inicia en Wardington, Oxfordshire, Inglaterra, en octubre de 1576. Desde una edad muy temprana, mostró un interés por el mundo literario, en particular por la poesía y el teatro, y a ello dedicaría gran parte de su vida, aun en contra de la voluntad de su padre, quien en su testamento le expresó su deseo de que abandonara la escritura.

A pesar de ello, nada detuvo joven escritor. Antes de alcanzar la fama ingresó a la Universidad de Oxford, donde formó parte de un grupo conocido como Hijos de la Capilla, en el que estaban presentes dramaturgos y actores en formación, para compartir experiencias y emprender proyectos.

La amistad que le cambió la vida a Marston

Ben Jonson (Hulton Archive/Getty Images)

El joven Marston estaba lejos de imaginar que esta primera experiencia académica cambiaría su vida para siempre, influyendo en la definición de su estilo de escritura, afinado con la sátira.

Esto se debió a que conoció a Ben Jonson, dramaturgo, poeta y actor, con quien mantuvo una estrecha relación, quien también cultivaba la poesía satírica en sus escritos. Compartieron su pasión por la sátira y alimentaron sus textos.

Sin embargo, a la par de esta amistad también se tejió una importante rivalidad marcada por sus estilos de escritura y la búsqueda de reconocimiento. A menudo estuvieron envueltos en disputas literarias relacionadas con los enfoques respectivos de comedia y sátira.

Un poeta que también estuvo en prisión

La personalidad fuerte de Marston no solo lo llevó a tener enfrentamientos con su familia y compañeros de letras, sino que también lo llevaría a tener problemas legales, por los cuales estuvo un tiempo en prisión.

Esto sucedió hacia el año 1598, cuando fue encarcelado debido a una pelea en la que otro hombre resultó herido. Marston habría participado en la pelea. Esta fue otra de las experiencias que marcaron su vida, pues en medio de esta situación pudo ser testigo de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, el egoísmo, la desesperanza y la lucha por sobrevivir.

De hecho, este fue uno de los escenarios que también nutrió su estilo, pues a partir de este momento sus sátiras tomaron una mayor conciencia de los conflictos sociales que enfrentaba la población. A menudo desafiaron las convenciones y la norma, las figuras de poder y la hipocresía de la sociedad con una mirada crítica que se valió de la sátira como recurso para perdurar y quedarse en la memoria de los espectadores.

Algunas de sus obras: Histriomastix, Antonio and Mellida, Jack Drum’s Entertainment, Antonio’s Revenge, What You Will, The Malcontent, Parasitaster, or The Fawn, Eastward Ho, por Marston.

