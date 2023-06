“Las medusas no tienen orejas”: una historia sensible y reveladora que retrata los desafíos de la discapacidad auditiva

“Las medusas no tienen orejas” de Adèle Rosenfeld (Infobae)

Para quienes buscan una aventura sensible y a la vez reveladora y fascinante, llega a las estanterías “Las medusas no tienen orejas”, una novela con la que la autora Adèle Rosenfeld hace su entrada al mundo literario. Lo hace con una obra que pone sobre la mesa aspectos de especial relevancia, entre los que se encuentra la mirada a la discapacidad auditiva y los crecientes desafíos a los que se enfrentan quienes la padecen.

De la mano de la editorial Seix Barral, Rosenfeld, de origen francés, plantea una historia que retrata una condición particular donde la empatía, los retos de la sociedad y el propio reconocimiento son solo algunos de los temas cruciales. Allí también quedará impresa su propia experiencia.

"Las medusas no tienen orejas" de Adèle Rosenfeld

Portada del libro “Las medusas no tienen orejas” de Adèle Rosenfeld (Editorial Seix Barral)

Imaginar un mundo en el que todos se encuentran en las mismas condiciones físicas es imposible; aún así parece que es lo que la sociedad misma plantea, creando una burbuja que se aleja de lo que en realidad sucede y omite a quienes como Louise, tienen a diario numerosos retos para desarrollar una vida “normal”.

“Las medusas no tienen orejas” presenta la historia de Louise, quien con 25 años padece de sordera parcial. Durante su vida, la incapacidad invisible ha estado presente, a veces de formas más intensas que otras. Sin embargo, ha logrado sortear su camino al que no le han faltado obstáculos con una mirada sensible hacia el mundo.

Es precisamente este salto a las dificultades una de las fuentes mágicas que aborda este libro, pues justo cuando existe algún malentendido al que debe enfrentarse, llama a su imaginación a algún personaje en el que encuentra apoyo incondicional. Es así que las fuerzas en su interior se renuevan con la presencia de distintas figuras, por ejemplo, la de un valiente soldado de la Primera Guerra Mundial.

El giro que podría cambiarlo todo

Uno de los puntos más importantes de esta sensible historia que atrapa desde el primer momento al lector tiene que ver con el diagnóstico que recibe Louise, a quien una “solución” podría darle una vuelta importante a la condición que enfrenta.

En el último encuentro con el médico los resultados no son positivos. Louise ha perdido más audición de lo que se esperaba y la salida que plantea el profesional es realizar una intervención quirúrgica que a través de un implante le dará la posibilidad de oír. Sin embargo, esta opción implica también la posibilidad de perder totalmente la audición natural, esa que le ha permitido conocer el mundo como hasta ahora.

Ante este evento, Louise tendrá que tomar una decisión que en otro momento de su vida tal vez se hubiese presentado con mayor claridad.

Sobre la autora: Adèle Rosenfeld

Adèle Rosenfeld (JF PAGA/PlanetadeLibros)

Nació en París, Francia, en el año 1986.

Realizó un curso de escritura creativa en la Universidad de París VIII.

Fue finalista del Premio Goncourt de primera novela.

Se ha desempeñado laboralmente en el ámbito editorial.

Ha ejecutado proyectos de escritura y escrito cuentos.

