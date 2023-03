Mar García Puig: la diputada española debuta como escritora narrando su experiencia como madre y el origen de su “locura”

"La historia de los vertebrados" es la primera novela de la española Mar García Puig. (Fotografía: Mónica de Pascalís).

El que tendría que haber sido el día más feliz en la vida de Mar García Puig terminó siendo el origen de su locura. El 20 de diciembre de 2015 se convirtió en madre y, al mismo tiempo, en diputada del Congreso de España.

Un nuevo partido participaba en las elecciones que se votaban entonces. La gente tenía la esperanza, como suele pasar en todas las elecciones, de que el cambio al fin pudiera llegar.

Al anochecer de ese día, mientras el país contaba votos, García Puig contaba sus contracciones en la sala de parto. Lo que menos esperaba era que con esos votos ella terminaría implicada en la política de su país.

En “La historia de los vertebrados”, la española Mar García Puig, diputada por Barcelona en el Congreso de España por el partido En Comú Podem, desde 2015, se estrena como escritora y narra esta historia de locura en la que la ansiedad se apodera de quien narra y el peso del mundo cae sobre sus hombros por partida doble. No sólo tendrá que cuidar de sus mellizos recién nacidos, también de aquellos que han confiado en ella y sienten que no tienen voz.

Un libro híbrido y maravilloso, ha dicho la también escritora Marta Sanz, tan monumental como íntimo. Una historia que se mete bien adentro de las heridas personales, no para cauterizarlas, sino para comprender la dimensión de las luchas universales. Lo de aquí es un viaje a través del arte, la literatura, la mitología y la historia de la medicina, en el que la autora, con buen tino, convierte la experiencia personal en un relato de características universales.

“Sus palabras resuenan simultáneamente en nuestra sensibilidad política y poética: con ‘La historia de los vertebrados’ todas las locas entendemos las razones de nuestra melancolía y nos ponemos a cantar”, escribió Sanz.

Portada del libro "La historia de los vertebrados", de Mar García Puig. (Penguin Random House).

La voz que narra esta novela le habla a todas las mujeres que alguna vez han sentido que la cordura las abandona, y a todos los hombres que, amparados en falsas consignas, las han silenciado. Lejos de ser un testimonio, “La historia de los vertebrados” es una gran pieza de la literatura de autoficción que no deja indiferente a quien la lee.

Publicada en español por el sello Literatura Random House, y en catalán por La Magrana, a lo largo de sus casi 300 páginas, esta novela, la primera de su autora, ha sabido entrar por la puerta grande de la literatura española, con una reflexión magistral sobre la maternidad, luego de haber recibido un diagnóstico de infertilidad a causa de endometriosis, y la llegada a la política de un país que históricamente le ha puesto resistencia a las mujeres.

En entrevista con Efe, García Puig comentó que el detonante de esta novela fue la crisis de ansiedad que experimentó luego de pasar de no ser madre a serlo, de no ser una persona pública a serlo, en tan solo unas horas. “Más allá de tratar un tema obvio de maternidad, que es universal, me gusta decir que es un libro sobre la locura, que trata sobre el amor, sobre diferentes tipos de amor, desde el romántico, al del padre hacia sus hijos, o el que se recibe de familia y amigos, una red que a mí me sostiene y me salva de este episodio”, comentó.

“Los hombres expresan asombro por el dolor que soportamos las mujeres al dar a luz. Pero poco o nada se habla de ese camino que emprendemos y en cuyo final vemos la tierra sin retorno en la que nosotras y a lo que hemos dado vida seremos polvo. Porque, al engendrar la próxima generación, las madres confirmamos nuestra propia mortalidad, pero sobre todo asumimos un riesgo de pérdida del que jamás podremos desprendernos. En el momento en que el doctor puso por primera vez a mis hijos contra mi pecho, cuando lo que no era se tornó hueso, carne y sangre, lo supe: un día las tijeras de Átropos cortarían el hilo y la separación de mis hijos sería inapelable. Y eso yo no era capaz de aceptarlo” - (Fragmento, “La historia de los vertebrados”, de Mar García Puig).

A lo largo de las páginas, los lectores se adentrarán en lo más vívido de las experiencias de esta narradora, sentirán todo lo que sintió esas horas en el hospital, verán a los niños en la incubadora, y tendrán al diablo cerca.

En “La historia de los vertebrados” se habla de lo femenino, de lo político, de lo utópico, y es, al mismo tiempo que una novela, una terapia para purgar en la prosa el peor momento de una vida, y quizá, también, la peor época de un país.

