De los grandes olvidados a los autores novísimos y los consagrados: qué vamos a leer este 2023

Un año de lecturas.

Ansiedad. El sentimiento de esta década. Vivir pensando en lo que viene después. Signo de estos tiempos. La gran pregunta: ¿qué libros vamos a leer? El mapa se mueve entre sorpresas absolutas, súper compilaciones, regresos muy esperados, descubrimientos interesantes, inéditos recuperados de grandes escritores, autores de culto, nuevas propuestas y un sinfín inabarcable de opciones. Acá un paneo por algunas.

Beatriz Guido fue una novelista y guionista que nació en Rosario en 1922 y murió en Madrid, en 1988. En medio, se instaló como figura central de la literatura y cultura argentinas del siglo XX. Pareja y gran influencia para el cineasta Leopoldo Torre Nilsson, entre otros hitos lo ayudó a adaptar sus novelas La casa del ángel (que ganó el Premio Emecé en 1954) y La mano en la trampa (1961) a la pantalla grande. Olvidada en los cánones, es hora de que llegue a este milenio con su obra potente y aún moderna. La justicia la van a hacer las editoriales Fondo de Cultura Económica y Penguin Random House, que van a reeditar tres de sus libros.

Otro gran autor que quedó perdido en el olvido es Arturo Jacinto Álvarez. Porteño de cuna de oro, nació en 1921, escribió mucho, dirigió una editorial, coleccionó obras de arte y perdió todo. Murió en la ruina en un hogar de indigentes de Ituzaingó en 2003. Lo rescataron un poco, haciéndolo personaje en sus novelas, Leopoldo Marechal en Adán Buenosayres (1948, que sale ahora por Emecé en una Edición 75 Aniversario), Manuel Mujica Láinez en Invitados en el paraíso (1957) y Sylvia Molloy en El común olvido (2002). Esven es su autobiografía, pero narrada en segunda persona por un perro, que se publicó originalmente en los 60 y ahora rescata Mansalva, con prólogo de Ernesto Montequín.

El año que viene también trae dos regresos inesperados y felices. Alberto Laiseca, el escritor y maestro, el querido Lai, que en 2016 dejó huérfanos a tantos autores y lectores. Hizo todo. Cuento, poesía, ensayo y Los Sorias, la novela más larga de la literatura argentina. Ahora vuelve de la muerte no solo con la reedición por Random House de sus Cuentos completos, sino también con su obra inédita.

Y Eterna Cadencia resucita a Gustave Flaubert, con Bouvard y Pécuchet, libro póstumo del autor de Madame Bovary, considerado por muchos como su obra cumbre, que llega en su versión más completa, traducida, anotada y prologada por Jorge Fondebrider.

Por el lado de la poesía, Blatt & Ríos va a publicar Tu muchacho tan soñado, de Miguel Ángel Lens, un autor casi secreto que escribió lo mejor de su obra a fines del siglo XX. Y en coedición, Gog y Magog junto a Caleta Olivia traen un gran proyecto: Las cosas que digo son ciertas, de la peruana Blanca Varela (Lima, 1926-2009), de quien María Negroni dice en la futura contratapa: “La inseguridad, los miedos, la soledad terrible están allí, cada vez que nos sentamos a escribir, pero también la luz, la exaltación, la posibilidad de comprender un poco más”.

Vuelta a las pistas

Dolores Reyes ya terminó la secuela de su celebrada Cometierra (2019). Después de la edición actualizada de la novela de 1992 El affair Skeffington que hizo Mansalva, María Moreno tiene un proyecto nuevo. Gabriela Cabezón Cámara también vuelve pronto a librerías.

Y en ese tren de regresos muy esperados se va a publicar Una corona de rosas, de la británica Elizabeth Taylor (1912-1975), que La bestia equilátera presentó en 2018 en la Argentina con el éxito Prohibido morir aquí (original de 1972), con traducción de Ernesto Montequin. Por Eterna Cadencia, llega el esperado libro de cuentos Cosas que vienen y van, de la autora estadounidense recientemente rescatada Bette Howland, con traducción de Inés Garland.

Máquina de sucesos de calidad, desde la brillante Las malas (2019), Camila Sosa Villada no para, sigue, sigue. Durante 2023 Tusquets va a publicar Tesis de una domesticación, que además tendrá su adaptación cinematográfica dirigida por Javier Van de Couter y producida por La Corriente del Golfo, de los mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna. Por la misma editorial también saldrá El parche caliente, una novela de principios de este siglo hasta ahora inédita del poeta, narrador y ensayista Fabián Casas, que también tiene en veremos su proyecto como película.





Siguiendo el tren audiovisual, después del gran paso a la pantalla grande de Pequeña flor, publicada en 2015 y dirigida por Santiago Mitre en 2022, Iosi Havilio vuelve a la novela y le pone su pizca extraña. Su nuevo proyecto se llama Buuuh! (Entropia) y es un símil diario de 1.590 entradas escrito en estado febril por alguien que intenta filmar una película en Punta Indio.

Y Anagrama promete para marzo Trust, novela del argentino radicado en Estados Unidos Hernán Díaz, que será adaptada a miniserie para HBO por Kate Winslet, en su rol de productora.

Entre celebraciones de nicho y más formales, también habrá novedades. A los cuatro libros-artefacto del bahiense Luis Sagasti —Maelstrom, Leyden Ltd., Una ofrenda musical y Bellas Artes—, Eterna Cadencia suma Lenguas vivas. El mismo sello también va a publicar la novela incluida dentro de los diez mejores libros del 2022 seleccionados por The New York Times Book Review, Caja 19, de la británica Claire-Louise Bennett, traducida por Laura Wittner.





Además, la editorial La tercera trae a una de las poetas más originales del siglo XX, la rusa Marina Tsvetáyeva, pero en formato de prosa autobiográfica con cuentos inéditos en español. También con galardones a cuestas va a llegar Pombero, de la joven misionera Mariana Closs, que este año fue seleccionado entre más de mil obras presentadas de 37 países para el Premio Internacional Ribera del Duero. Alejandra Kamiya, que ya viene pisando certero con libros de relatos como Los árboles caídos también son del bosque (2015) y El sol mueve la sombra de las cosas quietas (2019), atravesados por la presencia del Japón paterno, ahora va a publicar La paciencia del agua sobre cada piedra (Eterna Cadencia), otro conjunto de historias sutiles.

Por el lado del suspense, entre otras novedades van a llegar un noir nórdico, Secuelas (Motus), del sueco Victor Pavic Lundberg, ganador del Crime Time al mejor debut policial del año. Y Blatt&Ríos va a seguir con Lee Child: esta vez es el turno de The affair, novela de la saga de Jack Reacher en donde cuenta el momento en que el protagonista abandona la Policía Militar.

María Teresa Andruetto, María Negroni y Daniel Guebel tendrán sus libros, editados por Penguin Random House. Corregidor va a publicar Lo que hicieron ahí, de María Rosa Lojo. Emecé y Tusquets harán reediciones de autores que abarcan un amplio abanico. Entre Guillermo Saccomanno y César Aira hasta Silvina Ocampo y Marguerite Duras. Además, publicarán obras nuevas de autores nacionales como Cecilia Szperling, Claudio Zeiger, Marina Mariasch, Leila Sucari, Mariano Quirós, Luciana De Luca y Santiago Loza, además de otros extranjeros como Javier Cercas, Petros Márkaris, John Connolly y John Irving.

MaxPPP





Mentirosa, una novela de amor deplorable, del director de cine, actor, escritor y fotógrafo estadounidense John Waters, es la novedad rutilante de Caja Negra. Fondo de Cultura Económica publicará en Nocturno urbano, una antología de relatos elegidos por la uruguaya Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes 2022. Seix Barral se suma con Montevideo, de Enrique Vila-Matas, y El amante polaco, de Elena Poniatowska. Y Anagrama promete arrancar el año con dos bombas: Primera sangre, de la gran Amélie Nothomb, y Lengua paterna, del chileno Alejandro Zambra.

Novedades y asombros

Durante 2022, Caja Negra presentó una nueva colección de ficción, Efectos colaterales. Y para seguir engordando el proyecto, durante el primer semestre va a publicar Delfos, de la joven escritora, poeta y dramaturga inglesa Clare Pollard, traducida por primera vez al español, en este caso por Tamara Tenenbaum. Es una novela que sucede en 2020, durante el confinamiento estricto, cuando la narradora, que intenta escribir un libro, se obsesiona con métodos de adivinación y predicción mientras el planeta colapsa y la crisis del covid se inmiscuye en su intimidad.

La poeta y librera Nurit Kasztelan debutará en el género novela con Tanto (Eterna Cadencia), obra con la que ganó una mención en el último concurso del Fondo Nacional de las Artes. Derian Passaglia nació en Rosario en 1988 y publicó poesía. Ahora se pasa al terreno de la narrativa con El alma de las colinas (Blatt y Rios), en donde un grupo de chicos encuentra a Juan L Ortiz y debe luchar contra una conspiración internacional que se quiere apropiar de su talento.

En medio de la crisis económica general, y de la industria editorial puntual, durante 2022 nació el sello independiente Híbrida, dirigido por Sergio Criscolo, con Marina Mariasch y Humphrey Inzillo como editores. El catálogo, aun pequeño, es ecléctico, amplio y valiente, con apuestas fuertes de criterio amplio que rehúyen a las clasificaciones. Hay crónicas, poesía, novela, cruces de género y autores nuevos. Por ejemplo, Cecilia Gentili, una joven debutante que pondrá pie en las librerías con los cuentos reunidos en Los nacimientos.

Como cereza del postre, va a llegar Rasguño (Barret), de la joven británica Rebecca Watson. Su novela nominada a los Premios Goldsmith en 2021 (que distinguen novelas innovadoras) revela cada pensamiento de una chica durante veinticuatro horas y así cuenta la historia de una mujer anónima que vive en un mundo de oficina, relojes y mensajes de Whatsapp mientras relata lo que necesita para superar una reciente agresión sexual.

