Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura 2022: qué dijeron editores, escritores y las redes sobre la ganadora

La escritora francesa Annie Ernaux es la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022 (Reuters)

Se terminó el misterio. Este jueves, la Academia Sueca anunció a la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022: Annie Ernaux, por “el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memorial personal”. Y el mundo del libro festeja a la escritora francesa mientras pide que los libros que faltan lleguen a las librerías. Por ahora, todo se consigue como libro digital pero en países como la Argentina hay sólo uno -El acontecimiento- en las tiendas.

Nacida en 1940 en Normandía, Ernaux hizo su debut literario en 1974 con Los armarios vacíos, pero fue su cuarto título, El lugar, publicado en 1983, el que lanzó su carrera literaria. Si bien las apuestas para el Nobel de Literatura mencionaban al británico Salman Rushdie, la rusa y al francés Michel Houllebecq, el nombre de Ernaux fue celebrado por distintas figuras relevantes del mundo editorial.

“Es una felicidad total”, dice Paola Lucantis, editora de Tusquets Argentina, que cuentó a Infobae Leamos que se enteró de la noticia mientras volvía de Francia donde, casualmente, había mantenido una conversación con un editor del sello francés Métailié y el nombre de Annie Ernaux sonaba como posible ganadora del Nobel. También aseguró que El acontecimiento —una historia autobiográfica que la autora atrevesó en la Francia de 1963— se encuentra en librerías y que ya están en marcha las reimpresiones del resto de los títulos de Ernaux bajo ese sello editorial: Pura pasión, El lugar y La vergüenza.

Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura 2022. El comité que le ha concedido el premio ha destacado «el coraje y la agudeza clínica» con que la escritura de Ernaux «desvela las raíces, los extrañamientos y los frenos colectivos de la memoria.» #PremioNobelDeLiteratura2022 pic.twitter.com/DmXFli99nC — Tusquets Editores (@TusquetsEditor) October 6, 2022

“Es una escritora con una sensibilidad súper importante, con un trabajo del lenguaje, con una vigencia de una mirada de temas de la mujer. En El Acontecimiento el tema es el aborto, la pasión por un amor, el desamor”, opina Lucantis y dio más razones para leer a la flamante Nobel de Literatura: “es lúcida, exquisita, inteligente, sensible y aborda la literatura sin intenciones morales”.

Ana Estevan de Hériz, editora de ficción extranjera de Tusquets en España, también se sumó a los festejos desde Twitter posteando las tapas de los libros de la escritora francesa publicados por el sello.

Paola Lucantis, editora de Tusquets Argentina (Crédito: Matías Arbotto).

La editorial española Cabaret Voltaire, que también publica la obra de la francesa, destacó en el posteo desde su cuenta de Twitter el amplio catálogo que poseen de la autora, entre los que se encuentran Los armarios vacíos, La mujer helada, Una mujer, No he salido de mi noche, Perderse, Memoria de chica, entre otros. Editoriales como Trama, Penguin Random House, Las afueras, Almadía, Akal y Libros del Asteroide se sumaron a las felicitaciones.

En el ámbito internacional, la escritora española Milena Busquets festejó desde su cuenta de Instagram con una foto de doce libros de la escritora francesa con un “Oh, yeah!!!”. En ese posteo también celebraron los escritores Máximo Huerta y Elvira Sastre.





“Es una maravilla que le hayan dado a Annie Ernaux el Premio Nobel, me parece súper merecido”, dijo la escritora argentina Alejandra Laurencich, sorprendida y muy contenta al recibir la noticia en cuanto se despertó y agregó, contundente: “ahora será difundida en el mundo tal como merece”. Para Laurencich, este premio “reivindica la literatura, la sensibilidad social, la agudeza, la humanidad”.

¿Por qué leerla? Para la autora de El día menos pensado los libros de Ernaux “son de una potencia extraordinaria y una delicadeza exquisita” y vuelve a hablar sobre la circulación de cierta literatura: “siempre hablé de ella porque no podía creer que una autora así no fuera tan difundida como otros que sí lo son”. Según el sitio web oficial del Premio Nobel, de un total de 658 votos, el 85% de los consultados no habían leído libros de Annie Ernaux.

“Hoy que está despejado y hace un frío glacial, los medios anuncian que en Toulouse murió de frío una mujer y en París tres SDF. Con la palabra ‘SDF’, se denomina a una especie sin sexo, que va con bolsas y ropa ajada, cuyos pasos no se dirigen a ninguna parte, sin pasado ni futuro. Es decir que ya no forman parte de la gente normal. Hay treinta millones de perros y gatos en Francia a los que nadie dejaría afuera por nada del mundo en días así”, es una de las citas que Laurencich subrayó del libro Diario del afuera / La vida exterior, traducción de Sol Gil y publicado por Milena Caserola. “Ahora todo el mundo va a conocer a Annie Ernaux”, concluye la escritora argentina.

La periodista y docente Flavia Pitella hizo hincapié en su escritura y la sensibilidad social que destacaron desde la Academia sueca y dijo en Twitter: “Un merecido Nobel a la mujer que retrata la mediocridad de la clase hormiga en la que gran parte de la sociedad se ha convertido. Los supermercados, la apariencia, la muerte de la pasión. Annie Ernaux, de lectura fácil y digestión difícil. Nobel 2022″.

Un merecido Nobel a la mujer que retrata la mediocridad de la clase hormiga en la que gran parte de la sociedad se ha convertido. Los supermercados, la apariencia, la muerte de la pasión.

Annie Ernaux, de lectura fácil y digestión difícil. Nobel 2022. — FlayDaniPittella💚 (@flaviapittella) October 6, 2022

Un día antes del anuncio del Nobel, en medio de las apuestas y listas de posibles ganadores, la escritora argentina Cecilia Fanti, no solo deseaba que la escritora francesa ganara el máximo galardón de la literatura mundial, también va en la misma dirección de Laurencich cuando escribe en Twitter: “Yo quiero que el Nobel lo gane Annie Ernaux así las distribuciones empiezan a matarse para conseguir traer los libros de Cabaret Voltaire y así tener un catálogo disponible. Porque realmente Ernaux es la puta ama”. Hoy Fanti volvió a hacer foco en cómo los premios ponen en circulación a autores y cómo el Nobel genera un movimiento editorial que ningún otro premio logra: producir libros.

Esto dicen que va a pasar.

A veces los premios traccionan y fuerzan publicaciones.

La buena, habrá más de Ernaux. pic.twitter.com/vOUB5GHf5v — Fanti (@FantiCecilia) October 6, 2022





SEGUIR LEYENDO: