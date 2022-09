Cada vez más libros prohibidos en escuelas de Estados Unidos: las dos claves que explican el fenómeno

Según dos instituciones especializadas en libertad de expresión, los cuestionamientos formales e informales a los libros que se leen en la escuela crecen año a año.

Los intentos de prohibir los libros de las bibliotecas escolares en Estados Unidos están en camino de aumentar nuevamente este año escolar luego de alcanzar máximos históricos el año pasado, según informes que acaban de darse a conocer en ese país.

Los estudios, publicados el fin de semana por la Asociación Estadounidense de Bibliotecas (conocida como ALA por sus siglas en ingés) y PEN America, una organización sin fines de lucro dedicada a la libertad de expresión, sugieren que la cantidad de libros que se pretende eliminar de las bibliotecas escolares está en camino de superar los miles previstos el año pasado. Y ambos recuentos son probablemente subestimaciones significativas.

El informe de la asociación documenta 681 intentos de prohibir o restringir el acceso a 1.651 libros diferentes en las escuelas entre el 1º de enero y el 31 de agosto de este año. En 2021, la asociación rastreó 729 esfuerzos para prohibir o restringir el acceso a 1.597 libros, lo que en ese momento representó el recuento más alto de intentos de prohibición de libros en un año desde que la asociación comenzó a estudiar el tema hace dos décadas. A modo de comparación, los cuestionamientos y prohibiciones de libros rondaron los 200 y los 400 entre 2018 y 2020.

El informe de PEN America encontró que, entre julio de 2021 y junio de 2022, hubo 2.532 intentos de prohibición de libros dirigidos a 1.648 libros. Este recuento más reciente se basa en un informe de PEN America publicado en abril que encontró un poco más de 1.500 intentos de prohibición de libros, dirigidos a unos 1.000 títulos, entre julio de 2021 y marzo de 2022. Hasta el año pasado, PEN America no había rastreado estos números en detalle.

Ambos informes encontraron que los textos cuestionados son, en su enorme mayoría, escritos por o sobre afroamericanos o personas LGBT+. El racismo y la discriminación por motivos de orientación sexual parecen ser los motivos principales detrás de los intentos de prohibir algunos títulos en las escuelas estadounidenses.

Los libros escritos por personas de la comunidad LGBT+ o con personajes de ese colectivo están entre los más cuestionados / Bryan Anselm / The New York Times

Tanto Jonathan Friedman, director de programas de libertad de expresión y educación en PEN America, como Deborah Caldwell-Stone, directora de la oficina de libertad intelectual de ALA, advirtieron sobre las terribles consecuencias para la generación actual de estudiantes, incluso en los casos en que fracasan los intentos de prohibición de libros y los textos se devuelven a los estantes, o donde los estudiantes encuentran formas de acceder a los libros por su cuenta fuera de la escuela.

“Cuando dictas lo que la gente puede leer, lo que la gente puede elegir, esa es la marca de una sociedad autoritaria, no de una sociedad democrática”, dijo Caldwell-Stone. “Realmente tenemos que cuestionar lo que pretendemos para la educación de nuestros jóvenes”, sumó.

Friedman argumentó que los niños pueden aprender a sentirse avergonzados de ciertas identidades cuando se prohíben los libros que las presentan. “Ese estigma puede tener impactos psicológicos en los jóvenes y su sentido de pertenencia y la imaginación que tienen sobre las historias que ellos mismos eventualmente podrían escribir”, dijo la especialista en libertad intelectual.

El aumento en las prohibiciones y cuestionamientos de libros se produce en medio de una guerra cultural educativa que ha visto a padres, maestros, funcionarios escolares, estudiantes, políticos y expertos luchar alrededor de cómo los educadores deben enseñar sobre racismo, historia estadounidense, identidad de género, sexualidad y orientación sexual. Se han propuesto cientos de leyes, y se han aprobado docenas, incluidos proyectos de ley que limitan la enseñanza en todas estas categorías.

Al menos seis estados también han aprobado leyes dirigidas a las bibliotecas escolares. Estas exigen la participación de los padres en la revisión de libros, lo que facilita que las familias retiren libros o restrinjan los textos disponibles en la escuela. Cinco estados más están considerando tal legislación. Debido a leyes como estas y políticas similares a nivel de distrito, los bibliotecarios y los escolares tienen menos libertad este año para perseguir sus intereses de lectura.

Según la ALA, el libro más cuestionado por segundo año consecutivo fue Gender Queer de Maia Kobabe, un libro de memorias sobre el género no binario. De los 10 títulos más cuestionados, cinco presentan contenido o personajes LGBT+ y cinco presentan protagonistas afroamericanos.

Una manifestación anti-racismo en Estados Unidos. EFE/Cristóbal Herrera

El informe de PEN rastreó intentos o logros de prohibiciones de libros en 138 distritos escolares en 32 estados, lo que en conjunto representa una inscripción combinada de cerca de 4 millones de estudiantes. El 41% de los títulos seleccionados incluían temáticas o personajes LGBT+, mientras que el 40% incluía protagonistas o personajes secundarios fuertes afroamericanos. El 22% presentó contenido sexual y el 21% involucró discusiones sobre racismo.

Para ambos informes, no está claro con qué frecuencia los cuestionamientos de libros llevaron a la eliminación de esos títulos de las bibliotecas. Ha habido algunos casos en los que los títulos denunciados fueron devueltos a los estantes.

El informe de PEN encontró que 1.157 libros fueron totalmente prohibidos en bibliotecas o aulas o ambos, mientras que 1.375 libros fueron prohibidos a la espera de investigaciones. Friedman, de PEN America, dijo que algunos de esos libros pueden haber sido devueltos a los estantes, mientras que otros fueron devueltos con restricciones, por ejemplo, con permiso de los padres para verlos, y algunos permanecen en el limbo.

Es casi imposible saber los números exactos, dijo Friedman, porque los cuestionamientos a menudo duran meses y los distritos no siempre anuncian los resultados. Y con el declive de los medios de comunicación locales, hay pocas organizaciones de medios capaces de seguir los esfuerzos de prohibición de libros a nivel de distrito, sostuvo. PEN America trató de hacer un seguimiento para determinar el resultado en cada caso, pero a menudo no pudo encontrar respuestas claras o no recibió respuestas.

Además, no todas las impugnaciones de libros se realizan a través de un proceso formal que implica la revisión pública y la notificación de los resultados, describió Friedman. Él estima que una minoría de todos los cuestionamientos de libros se están llevando a cabo a través de esos canales en este momento.

"Gender Queer", que cuenta la historia de un personaje no binario, se cuenta entre los libros más cuestionados de Estados Unidos.

Tanto PEN America como ALA han descubierto que muchas prohibiciones de libros se llevan a cabo de manera clandestina, fuera de las reglas. Caldwell-Stone dijo que la ALA está viendo un aumento en los resultados donde los administradores de la junta escolar ignoran las políticas escritas y, en cambio, “eliminan un libro de inmediato y, a menudo, ese libro simplemente desaparece”.

Friedman estimó que lo que PEN America ha rastreado podría ser solo el 25 por ciento, como máximo, de la cantidad de libros que se cuestionan o se retiran pública o silenciosamente de los estantes en los distritos escolares de todo el país. El informe de PEN America se basó en informes de los medios o de empleados individuales del distrito que se comunicaron directamente con el grupo, mientras que el de ALA se basó en noticias, registros públicos y consejos e informes entregados directamente a la asociación.

Caldwell-Stone dijo que el informe de ALA probablemente capturó un porcentaje aún más bajo del número total de prohibiciones y cuestionamientos de libros. Señaló que ALA recientemente comparó notas con un grupo de estudiantes de la escuela de periodismo de la Universidad de Missouri que, como parte de un proyecto de investigación, habían enviado solicitudes de información pública sobre prohibiciones de libros a todos los distritos escolares del estado.

Cuando el personal de ALA mostró su propia base de datos de cuestionamientos de libros junto con la base de datos de la Universidad de Missouri, notaron que habían logrado rastrear solo alrededor del 8% de los cuestionamientos de libros que los estudiantes de periodismo descubrieron.

“Y claramente no tenemos la capacidad de emitir FOIAs (Ley por la Libertad de la Información por sus siglas en inglés) a todos los distritos escolares en los 50 estados”, dijo Caldwell-Stone. “Pero según esa información, sabemos que no estamos viendo todo lo que está pasando”.

Fuente: The Washington Post





SEGUIR LEYENDO: