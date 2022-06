El poema de los viernes: ilustrado por Eduardo Stupía, Sandro Barrella mete el mundo entero dentro de sus versos

La liebre es todo en La liebre (Bajo la luna, 2022) de Sandro Barrella. Es todas las cosas, todos los hechos, todos los nombres, las noches, los trabajos y los días . Entre La liebre joven (1502), esa acuarela casi en 3D de Durero, y las liebres singulares, dibujos en tinta y collage en blanco y negro del talentoso artista visual Eduardo Stupía, se entrelazan los poemas de este hipnótico libro.

“Veo una liebre esta mañana, no perseguida, no en fuga”, es el primer verso y la liebre no es conejo, no corre, no huye; contempla; es y no es a medida que se avanza entre las páginas, las imágenes y los poemas. Se suceden, entonces, una larga familia de liebres del mar, del Antiguo testamento, de Turner, de Pinocchio, del sacrificio y así ad infinitum.

Sandro Barrella, nacido en Buenos Aires, trae a La liebre sus viejas y nuevas preocupaciones . Aquellas que lo acompañan desde su primer libro El álbum de Pascal (1996) hasta el inmediato anterior Villa Santa Rita (2019): una observación aguda sobre el mundo como paisaje en movimiento, el descubrimiento de los seres vivos como alegoría de las acciones humanas, los hechos personales e históricos como parte de la vida común y al mismo tiempo inquietante; visión poética. Todo está aquí en cada una de sus liebres.

Una de las ilustraciones de Eduardo Stupía.

Un poema de “La liebre”

LA LIEBRE DE LOS VECINOS

El olor a tostadas o lavanda invade nuestro patio;

la sombra de la higuera se extiende hacia las brevas

caídas de este lado. Pero un efecto se impone

cuando decimos vecinos. Hay ruidos en la casa al lado.

La caída de un cuerpo en el parquet; un repique de agua

sobre mosaicos en damero; el volumen empastado

de un tocadiscos a 78. Son los vecinos.

En ocasiones lo común deviene extravagancia. Se escucha

un masticar nervioso tras la medianera, un percusor

de hueso contra madera amortiguado por materia blanda.

Esta mañana el señor Mutt y la señora Jeff partieron

hacia la boda de una sobrina en campos de Solís.

El Fairlane lustroso dejó el barrio bajo un manto de

rumores. Por la noche la liebre se soltó.





Quién es Sandro Barrella

♦ Nació en Buenos Aires en 1967.

♦ Entre sus libros se cuentan El álbum de Pascal, El golf y Los pájaros.

♦ Participó del volumen colectivo de ensayos Dificultades de la poesía.

♦ Fue traducido al inglés y al francés.