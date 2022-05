‘La Biblia de los Caídos’: la nueva historia fantástica del español Fernando Trujillo

Fernando Trujillo, autor de la saga 'La Biblia de los Caídos' entre otras. Editorial Panamericana.

“Dicen que en Madrid reposa una iglesia muy antigua, cuyo origen es desconocido. Allí, en su interior, frente a una cruz de piedra esculpida en uno de sus muros, se puede alzar una plegaria. También dicen que aquel que no tiene alma la escuchará, y si la fortuna acompaña, el ruego será atendido. Pero exigirá un elevado precio por sus servicios, uno que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Mejor será asegurarse de que se quiere contar con él antes de recitar la plegaria.

Eso es lo que dicen.”

El español Fernando Trujillo Sanz (Madrid, 1973) ingresó al mercado del libro por el mundo digital como un escritor de la llamada Generación Kindle, como se les conoce a los autores que inicialmente publicaron a través de esta plataforma, este término fue naturalizado por los medios para referirse a los escritores que triunfan con su publicaciones en libros electrónicos; sin embargo, tras el salto al libro físico su éxito no para de subir, convocando a cientos en sus apariciones públicas.

Durante la reciente Feria Internacional del Libro de Bogotá, los planes de su editorial eran hacer un recorrido por el Cementerio Central de la capital colombiana, guiado por el escritor; una locación perfecta para el aire sobrenatural que carga la obra de este madrileño que comenzó en las letras como refugio al insomnio. Hace más de una década que está en el mercado digital, encabezando las listas de Amazon y recibiendo grandes reseñas en Goodreads, como: “Realmente está muy bien estructurado, tanto así que en momentos de la trama llega a presentarse una sensación incómoda de miedo palpitante. Sin duda es buenísima y sería aún mejor si tuviera una adaptación al cine o mediante una serie”.

Aunque la ola invernal que atravesó la Feria impidió el encuentro con los medios de comunicación en lo que hubiera sido un maravilloso momento de inmersión a las profundidades de la inspiración de este autor, ese no fue impedimento para que Trujillo se encontrara en la Filbo con cientos de lectores cautivos en sus historias, tuvo uno de los eventos más concurridos de la Carpa Cultural en la plazoleta de Corferias y firmó los libros de una larguísima fila de fans.

Trujillo Sanz empezó a publicar sus textos en internet en 2010, con ‘El secreto del tío Óscar’ y ‘La última jugada’, que no demorarían en posicionarse como hits en las categorías de misterio y suspenso. Ese mismo año, publicó ‘La Guerra de los Cielos’, una creación conjunta con el escritor y guionista, también madrileño, César García Muñoz, destacado por su obra cargada de intriga y, por supuesto, la fantasía que lo vincula con Trujillo. Hasta que en 2011, ‘La Biblia de Los Caídos’, la obra que lo catapultaría a la fama intercontinental, vio la luz, o mejor, la oscuridad que abriría la puerta a la publicación de una brillante saga llena de elementos profanos, religiosos, místicos y misteriosos desglosada así:

La biblia de los caídos (Saga)

La biblia de los caídos tomo 0, 2011

La biblia de los caídos tomo 1 del testamento de Sombra, 2011

La biblia de los caídos tomo 1 del testamento del Gris, 2012

La biblia de los caídos tomo 1 del testamento de MAD, 2013

La biblia de los caídos tomo 1 del testamento de Nilia, 2015

La biblia de los caídos tomo 2 del testamento del Gris, 2015

La biblia de los caídos, Primera plegaria del testamento del Gris, 2017

La biblia de los caídos tomo 2 del testamento de Sombra, 2017

La biblia de los caídos tomo 3 de los Testamentos del gris y sombra, 2018

Apéndices

La biblia de los caídos tomo 1 del Testamento de Jon, 2015

La biblia de los caídos Tomo 1 del Testamento de Roja, 2016

La Biblia de los caídos tomo 2 del Testamento de Jon, 2016

Fernando Trujillo no solo ha sido publicado en español, sus historias han llegado a otros idiomas, muestra de eso es ‘Tedd and Todd’s secret: The Big Ben Mistery’ (2010), ‘The last game’ (2011), ‘Black Rock Prison - First volume’ (2012), ‘Black Rock Prison - Second volume’ (2012), ‘War of the Heavens - First volume’ (2013), ‘War of the Heavens - Second volume’ (2013), ‘Get Out of My Dreams’ (2014), son todos traducciones al inglés, mientras que títulos ‘La dernière main’ (2010), ‘Le secret de l’oncle Óscar’ (2011) son las obras del autor al francés.

Estas emocionantes historias de fantasía urbana atrapan a sus lectores con universos sombríos, escenarios invadidos de seres sobrenaturales, son producto de la fantasía, sin embargo en todo el mundo hay quienes prefieren el misterio en sus lecturas, escapan a un mundo oculto y paranormal para huir del caos del mundo cotidiano, es ahí en donde los escritores y escritoras que hacen su apuesta por esta clase de literatura enamoran, comparándolo incluso con la fantasía de la saga de Harry Potter, pero dotados de un nivel de intensidad más atrevido y adulto, un verdadero manjar para lectores de todas las edades, en especial el infantil que hoy en día consume, cada vez más, contenidos de alta complejidad.