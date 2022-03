Cuándo se publica en español la polémica biografía de Philip Roth, escrita por un hombre acusado de violación

"Philip Roth: la biografía" (Debate) de Blake Bailey

Un libro destinado a la polémica. De eso se trata Philip Roth: la biografía. Pese a haber tenido varios traspiés, ya hay fecha para la publicación en español: el 19 de mayo llegará a las librerías. Todo ocurrió a principios del año pasado cuando los primeros lectores se enteraron del “lado B” de la vida de Roth: narcisismo, misoginia, incorrección. Si esa polémica era “aprovechable”, lo que siguió después complicó todo: dos mujeres denunciaron a Blake Bailey, el biógrafo, de haberlas violado. La editorial Norton decidió cancelar sus reimpresiones, pero un mes después otro sello, el mismo que editó la biografía de Woody Allen, lo volvió a publicar.

Pero empecemos desde el principio. El destino de Philip Roth: la biografía ya estaba marcado mucho antes de su salida. Entrado el nuevo milenio, el escritor estadounidense había hecho un casting y para elegir a su biógrafo. Finalmente, fue su amigo Ross Miller. Pero cuando comenzó la investigación se pelearon. Al parecer, Miller quería que el libro se titulara La historia de mi pene. Roth se negó, desde luego. Corría el año 2006. Entonces apareció Blake Bailey, alguien que ya contaba con cierto aval: había escrito aclamados libros sobre John Cheever y Richard Yates. Era el indicado.

“No me rehabilites. Sólo hazme interesante”, le pidió Roth. Esas palabras son el epígrafe del libro que se publicó en abril de 2021. Sin embargo, más que interesante, mostró cierta “monstruosidad” en la personalidad del autor que murió (en Nueva York el 22 de mayo de 2018) convencido de que no le otorgaron el Premio Nobel de Literatura por su trato hacia las mujeres y la incorrección de sus personajes judíos. “La literatura no es un concurso de belleza moral”, le dijo a Bailey. Para Cynthia Ozick de The New York Times, “la novela decimonónica sigue viva. Hoy su nombre es biografía y su naturaleza es de una magnitud dostoyevskiana”.

Blake Bailey se estaba consolidando. Si bien hubo críticos que destacaron cómo redujo a Roth a un hombre que mantenía relaciones de uso y descarte con las mujeres y se mantuvo neutral frente a esa misoginia, en general recibía elogios monumentales, a la par que el libro trepaba en las listas de bestsellers. Hasta que le llegó su hora: surgieron varias acusaciones contra él sobre el mismo tema que retrató en la biografía: según las denuncias, tuvo comportamientos impropios con niñas de 13 y 14 años a las que enseñó en los noventa en Nueva Orleans y había violado a dos mujeres, una en 2003 y la otra en 2015.

La editorial W. W. Norton le preguntó a Bailey. Él respondió que nunca en su vida había tenido relaciones sexuales no consentidas. Pero para la empresa, “estas acusaciones son serias”, según publicó en un comunicado el miércoles 21 de abril. Primero la agencia literaria The Story Factory dejó de representarlo. Luego, la editorial suspendió la distribución y la promoción del libro, e incluso detuvo la impresión de una segunda tirada de 10 mil ejemplares para complementar la primera, de 50 mil que podría llegar a ser la única que exista aunque el libro se agote, si las denuncias se confirman.

“Hemos decidido pausar el envío y la promoción de Philip Roth: The Biography a la espera de cualquier otra información que pueda surgir”, dice el comunicado. Una de las denunciantes de Bailey, la editora Valentina Rice, quien había decidido no informar a la policía sobre el ataque sexual en 2015, tres años más tarde se sintió más preparada para hablar del tema y escribió a The New York Times (el hecho, además, había sucedido en la casa de Dwight Garner, un crítico literario del periódico) y a W.W. Norton. Ese fue el momento en que Bailey negó las acusaciones.

No había pasado ni un mes cuando la editorial Skyhorse, especializada en la publicación de obras de autores denostados, recogió el guante: un posible problema de credibilidad, tal vez; pero un éxito seguro. El año anterior hizo lo mismo con la edición de la autobiografía de Woody Allen, A propósito de nada, que inicialmente iba a publicar el sello Hachette en Estados Unidos, aunque desistió luego de las acusaciones de abuso sexual durante la niñez por parte de la hija del director, Dylan Farrow. A partir de esta reedición se activaron las traducciones: la editorial Debate publicaría el libro en español y Gallimard en francés.

Ya pasó un año de todo este escándalo y los lectores hispanohablantes de Roth ansían leer su cruda biografía. Las 800 páginas que recorren la vida del autor de El lamento de Portnoy, Operación Shylock, El teatro de Sabbath y La mancha humana parecen ser reveladoras. Sin embargo, está claro: una cosa es su vida, otra es su obra. Por algo se lo consideraba el “mayor novelista vivo” de los Estados Unidos. A partir del 19 de mayo las librerías hispanohablantes contarán con un libro polémico, aclamado, repudiado: Philip Roth: la biografía, traducido por la editorial Debate, parte del grupo Penguin Random House. Al fin de cuentas, un libro.





