Phil Spencer está “increíblemente entusiasmado” con el avance del State of Decay 3

Trailer de State of Decay (2020)

El director de Xbox, Phil Spencer, adelantó que el tercer lanzamiento de State of Decay se está viendo increíble y es uno de los títulos que más espera como jugador.

“Esto no debe ser una sorpresa para aquellos que me vieron jugar, pero soy un gran jugador del State of Decay 2. Ahora, al ver el State of Decay 3, estoy increíblemente entusiasmado sobre los avances que planifican”, dijo en entrevista con el podcast Xbox Era.

El juego de supervivencia tiene origen en el 2013, cuando fue lanzado como exclusivo para Xbox 360 y PC. Los títulos de esta experiencia fueron desarrollados por Undead Labs y distribuidos por Microsoft Studios.

En términos de jugabilidad, el State of Decay siempre planteó un mundo abierto que se concentra en las habilidades de los jugadores para explorar un mapa repleto de zombies y su capacidad de sobrevivir mientras construyen bases que ayuden a continuar su aventura.

La tercera parte de la aventura fue anunciada durante el 2020, cuando el equipo de Undead Labs estaba apenas en fase de preproducción de la nueva narrativa. A pesar de que aún no están listos para mostrar más de su nuevo juego, se sabe que abrieron un nuevo estudio a fines de ayudar con el proceso de desarrollo .

“Es un juego que realmente disfruto jugando. Me gustan mucho los juegos cooperativos, me gusta construir, me gusta buscar recursos... así que estoy muy emocionado por el objetivo que tiene el equipo”, remarcó Spencer.

El State of Decay 3 continúa la tradición de utilizar el motor gráfico Unreal 5, lo cual permite al estudio también asegurarse que puedan lanzar actualizaciones del State of Decay 2 para revivir la franquicia que quedó varada en el 2018.

