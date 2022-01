Star Wars Eclipse: todo lo que se sabe hasta ahora del nuevo juego de la franquicia

Uno de los anuncios que más conversaciones generó durante la última edición de The Game Awards fue el de Star Wars Eclipse, el nuevo título de la franquicia. Aunque la reacción inicial, mientras se veía la presentación, era de emoción por parte de los fans, la confirmación de que es Quantic Dream el estudio a cargo opacó la mirada positiva que generó el anticipo.

El estudio francés recibió una gran cantidad de denuncias por acoso y discriminación en los últimos años y eso terminó repercutiendo en una situación que se conoció días después de la presentación del nuevo juego: estaban pasando por serios problemas para incorporar nuevas personas a su equipo como consecuencia de esos antecedentes. Todo esto fue reportado en ese momento por el insider Tom Henderson, que también destacó que el principal problema que tenía la empresa era poder cumplir con el concepto que le había presentado a Lucasfilm Games.

Con ese escenario poco prometedor, esta semana el usuario de twitter AccountNGT hizo un repaso de todo lo que se sabe del juego hasta ahora, incluso detalles que él mismo fue revelando en los últimos meses. Y considerando que es -como destacó VGC- el mismo que mostró una captura del trailer antes de su lanzamiento, todos los aspectos parecen ser confiables.

(Foto: captura)

Star Wars Eclipse será un juego de aventura que se va a desarrollar en un mundo abierto y va a ofrecer una narrativa interactiva. Además, destacó que hay dos equipos de desarrollo trabajando en paralelo y encargándose de aspectos puntuales: Quantic Dream Montreal está enfocado en el multiplayer y en el diseño de niveles, por ejemplo; mientras que Quantic Dream Paris -que no está dedicado en forma integral a este título- tiene a cargo las cinemáticas y la historia, entre otros.

También agregó que tendrá elementos competitivos propios de un multiplayer y que es un proyecto muy ambicioso y original que se empezó a desarrollar a inicios del 2021. Sin embargo, el desarrollo estaría siendo un proceso complicado y hay muchas funciones van a tener que se agregadas o modificadas. AccountNGT mencionó los problemas ya conocidos para contratar nuevos empleados.

Por otro lado, el título contará con más personajes jugables que cualquier otro juego del estudio y su experiencia no será lineal, aunque la historia todavía se está escribiendo. Además tendrá elementos tradicionales en su jugabilidad y mencionó como ejemplo el estilo de combate de Jedi Fallen Order. Otro dato que ya se conocía pero que volvió a destacar es que Star Wars Eclipse se inspiró en The Last of Us para combinar historia y gameplay. Por último, reafirmó que se lanzará para PlayStation, Xbox y PC.

