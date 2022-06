Rocket League Championship Series: todo lo que hay que saber del último regional de Sudamérica

Hoy comienza el último torneo sudamericano oficial de la RLCS para definir la tabla del tercer split, que premiará a los dos mejores con un cupo en el Major de Londres. Se trata del último gran evento previo al Campeonato Mundial, que se va a realizar del 29 de junio al 3 de julio. Contará con un total de 16 contendientes y representación de todas las regiones competitivas que forman parte del circuito oficial.

Actualmente, FURIA Esports y Team Secret lideran la punta en el split , con un campeonato a su nombre respectivamente. Seguidos por KRÜ Esports y The Club, el tercer regional será fundamental para determinar si los mejores dos repetirán su clasificación -luego de participar del Major de Los Angeles- o si Sudamérica conocerá nuevos protagonistas.

El clasificatorio cerrado confirmó a los ocho representantes que completarán la última edición. Los invitados directos fueron FURIA, Team Secret, The Club, KRÜ Esports, EndGame, Leviatán, Vipers eSports y Hawks. Los equipos que lograron superar el formato suizo y avanzar al regional son: balaio beautiful, nois nao para em lei seca, Atypical, The Three Sins, Team Tooth, Novus Aevi, True Neutral y Elevate.

(@RLEsports)

El segundo regional coronó al último representante internacional, FURIA, tras su victoria frente a The Club en la gran final. La serie Bo7 concluyó por un contundente 4-1 a su favor y los posicionó una vez más como puntero de la tabla por la clasificación al Major de Londres. El campeón sumó los 401 puntos y se llevó nueve mil dólares, pero su objetivo es obtener la clasificación en busca de un campeonato internacional. En el Winter Split Major de Los Angeles, el plantel brasileño alcanzó el top 6 de la competencia con una gran actuación en fase de grupos.

Como Secret y FURIA empatan en la punta en el top 1, resultará más difícil para que los equipos por debajo del top 3/4 alcancen los primeros puestos. Conjuntos como EndGame, Leviatán, Atypical y Hawks no solamente deberán ir en busca del campeonato, sino que dependerán del resultado de los actuales punteros.

El último regional por el Major se disputará del 3 al 5 de junio. Ya se respira el desenlace del año competitivo de Rocket League con el regreso del mundial, que no se realizó durante dos años debido a las medidas sanitarias que se tomaron ante la pandemia. La escena evolucionó de gran manera desde que NRG levantó la copa mundial en 2019 tras derrotar a Vitality. El Campeonato Mundial ya tiene fecha confirmada del 4 al 14 de agosto y tendrá sede en la Dickies Arena de Dallas.

En cuanto a la transmisión de la edición sudamericana, se podrá seguir desde las 14 MX/CO; 15 CL; 16 AR/UR a través del canal oficial en español o en portugués. También contarán con transmisiones de algunos equipos como FURIA, KRÜ, Secret y Leviatán, siguiendo el camino de sus representantes.

