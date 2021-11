Alpha Team se enfrentará a Six Karma en la gran final: la Supercopa México de Rainbow Six define al campeón del norte

Después de dos semanas de encuentros de eliminación directa entre 16 participantes, la Supercopa Mexicana tiene a sus dos gran finalistas: Alpha Team y Six Karma. Empezaron en octavos de final y se abrieron camino a través de la competencia con tres victorias a su nombre para pararse en el podio e ir en busca de ese primer lugar. Se trata de una repetición de la final de Stage 2 y Six Karma tendrá la posibilidad de reclamar la revancha, después de haber caído 3 a 1 en el último cruce. La competencia repartirá 365 mil pesos mexicanos (aproximadamente 18 mil dólares). Al igual que en la Copa SUR6, del top 3 al top 7 participan de la edición nacional junto a equipos de la Serie B y de la Liga Six como tercera división.

Vale destacar que Alpha Team llegó a la gran final como un representante de la Serie B. Por otro lado, este año Overknight tuvo tres semifinales ante Six Karma y cayó las últimas dos veces quedando en el top 4. Kingdom Gaming cayó en la llave del lado opuesto ante Alpha Team y es la segunda semifinal que disputa, y la segunda vez que cae ante este equipo contando los cuartos de final del Stage 2. La gran final será la única serie en disputarse al mejor de cinco mapas (bo5). Hasta el momento AlanDerf de Alpha Team es el jugador con más MVPs a su nombre.

Rainbow Six Esports Latam

A lo largo de las dos semanas de torneo, Alpha Team se mostró imparable ganando sus tres series por 2 a 0 y en el caso de Six Karma, la escuadra tuvo más resistencia y en todos sus encuentros ganó por 2 a 1. De hecho, en los cuartos de final ante Reven Esports estuvieron a una ronda de quedar eliminados pero se quedaron el overtime y el tercer mapa. En papeles, Alpha Team cuenta con ventaja y el factor a favor de que se enfrentó a dos equipos del Campeonato Mexicano. Eso no va a parar los de Six Karma que buscarán la revancha en una gran final que coronará al último campeón de la Copa Mexicana de la temporada.

La transmisión oficial se podrá seguir a través del canal de Twitch de Rainbow Six Esports Latam desde las 16 MX; 17 CO/PE; 19 AR.

