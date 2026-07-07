Judiciales

José Luis Espert declarará hoy ante la Justicia en la causa por presunto lavado de activos

El expediente investiga una transferencia de 200.000 dólares desde una firma ligada a Federico “Fred” Machado, líder de una red acusada de blanquear fondos del narcotráfico. Es el caso por el que debió bajar su candidatura en 2025

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(Foto: Franco Fafasuli)
José Luis Espert declara ante la justicia federal por presunto lavado de activos (Foto: Franco Fafasuli)

José Luis Espert deberá presentarse este martes a las 10.30 ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli para prestar declaración indagatoria en una causa por presunto lavado de activos, que le costó su candidatura en 2025.

La investigación está vinculada a una transferencia de USD 200.000 que recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos, desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las firmas utilizadas por una red acusada de blanquear dinero del narcotráfico, ligada a Federico “Fred” Machado.

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En el mismo expediente, también aparecen imputados Mariano Alejandro Cosentino y Varianza SA, la sociedad de Espert y su esposa, María de las Mercedes González.

El análisis de la maniobra ubicó a Cosentino como partícipe necesario porque habría firmado certificaciones falsas sobre origen de fondos para canalizar compras de vehículos y la adhesión de la esposa de Espert a un fideicomiso inmobiliario.

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En tanto, Varianza SA habría sido una estructura inactiva creada para justificar ingresos y disimular el uso de dinero de origen ilícito.

Para justificar los movimientos de dinero, el ex diputado nacional de LLA presentó un contrato de locación de servicios con Minas del Pueblo, una minera radicada en Guatemala y representada por el propio Machado. El acuerdo fijaba un pago total de USD 1 millón por “asesorías financieras”.

Fred Machado Portada
Federico "Fred" Machado

La imputación

Según la pesquisa a cargo del fiscal Fernando Domínguez, ese contrato fue una cobertura para dar apariencia lícita al dinero. No obstante, Espert no registró viajes a Guatemala ni antes ni después del acuerdo, y tampoco hay constancias de visitas a la explotación minera, con la sospecha de que esa empresa es una pantalla de simular facturación por servicios inexistentes.

Para el fiscal, Espert no puede escudarse en el desconocimiento de las irregularidades de la contratación. En su dictamen escribió: “la estratagema de la ignorancia ensayada por el imputado en sus distintas defensas de ninguna manera puede configurar un blindaje para obtener impunidad”.

Por su lado, la defensa de Espert sostuvo que los servicios no se concretaron debido al aislamiento que se dispuso durante la pandemia.

La Justicia mantiene inhibidos sus bienes, y los de personas y sociedades de su entorno. La medida fue prorrogada en marzo de 2026 y luego confirmada por la Cámara Federal de San Martín.

Espert renunció a su candidatura a diputado nacional cuando salieron a la luz detalles de su relación con Machado, quien se declaró culpable por lavado de activos y fraude ante la Justicia de Estados Unidos a cambio de no ser condenado por narcotráfico.

La situación de Fred Machado

A pedido de la Justicia de Estados Unidos, Fred Machado fue extraditado a los Estados Unidos, después de permanecer cuatro años con arresto domiciliario en Viedma. La Corte Suprema ratificó el fallo que concluyó que su caso cumplía con todos los requisitos de cooperación internacional.

En Texas se declaró culpable por lavado de activos y fraude para evitar ir a juicio por narcotráfico. Si el acuerdo prospera evitará afrontar la acusación por narcotráfico, que tiene un mínimo de 10 años de prisión.

Machado admitió haber participado en una estafa montada sobre la venta irregular de aeronaves. La maniobra se realizó a través de las firmas South Aviation Inc., Pampa Aircraft Financing y Wright Brothers Aircraft Title.

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