“Si mi hijo murió por esta bandera, lo menos que puedo hacer es llevarla yo”: la historia de amor y coraje de Nélida Maciel

Nélida Maciel, junto a una fotografía de su hijo, caído en Monte Longdon

Los que la conocieron, la describen como una mujer que aprendió a encauzar su dolor de madre a partir del profundo orgullo que sentía por su hijo Jorge, caído en el fragor del combate de Monte Longdon, en las últimas horas de la guerra de Malvinas.

Se llamaba Nélida Ester Fuentes de Maciel, tenía 83 años, y el sábado pasado, rodeada de sus seres queridos, partió a reecontrarse con su hijo. Para los veteranos de San Andrés de Giles era todo un símbolo y un ejemplo a imitar. “Se fue un pedazo grande de historia”, se lamentaron en la ciudad en la que hace 30 años los 1 de abril se celebra una multitudinaria vigilia en memoria de los caídos en el conflicto del Atlantico Sur.

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En los desfiles de veteranos, ella era la abanderada

Jorge Alfredo Maciel le repetía a su familia que, en caso que hubiera una guerra con Chile o por Malvinas, él iría. Nacido el 29 de noviembre de 1962 en San Andrés de Giles, se educó en la Escuela N°23, sus padres se ganaban la vida en un campo en el paraje de San Alberto y él trabajó en una fábrica textil. Fanático de Boca, había aprendido a tocar la guitarra y como era un poco vergonzoso, le costaba hacerlo en público.

Cuando le tocó cumplir con el servicio militar, lo hizo en la Infantería de Marina. En Puerto Belgrano estuvo a cargo de la sala de armas, gracias a su seriedad y compromiso cuando se le encargaba una tarea. Cuando su unidad cruzó a las islas, se les ofreció a los soldados conscriptos la posibilidad de permanecer en el continente, pero él no quiso. Fue designado abastecedor de ametralladora 12,7.

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En 2019 viajó a las islas para dejarle flores a la tumba de su hijo, cuyos restos habían sido identificados el año anterior

En la noche del 11 de junio, estaba de guardia cuando los sorprendió un ataque inglés al monte Longdon. Sintió que era el final cuando fue herido. Fue asistido por sus compañeros y, rodeado de ellos, falleció.

Es el único caído de San Andrés de Giles.

Cuando terminó la guerra, ninguna autoridad se acercó a Nélida para contarle qué es lo que había pasado con su hijo, cómo había muerto. Vivió la incertidumbre con ese amargo presentimiento de que nunca conocería los detalles.

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En primera fila, en la tradicional vigilia en San Andrés de Giles, junto a otros familiares de caídos

Que los veteranos de Giles hayan armado el programa “Malvinas, la Perla Austral”, en el que dieron testimonio centenares de veteranos, para Nélida fue revelador. Porque de pronto, a través de compañeros de su hijo, pudo reconstruir qué había hecho durante el conflicto y cómo habían sido sus últimos momentos. Para ella, fue un gran consuelo, y dicen que le trajo una paz enorme.

Los restos de su hijo habían sido enterrados en una tumba señalada con la placa “soldado argentino solo conocido por Dios”. En 2018 fueron identificados y al año siguiente, Nélida viajó a las islas.

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Jorge Maciel era soldado conscripto en la Infantería de Marina. Durante la guerra, fue abastecedor de ametralladora 12.7 (Comisión de familiares de caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur)

Con su esposo Manuel Alfredo –un hombre de campo nacido en Pergamino y que murió al tiempo de terminar la guerra, seguramente afectado por lo de su hijo- se ganaban la vida como tamberos en un campo en San Alberto. Con los años, ella se mudó a Cortínez.

“Era una mujer de las de antes”, señaló a Infobae el veterano Alberto Puglielli. “Para ella es un orgullo que su hijo haya muerto defendiendo a la patria”.

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Y para los veteranos, Nélida era algo así como la madre de todos ellos. Años atrás, cuando en San Andrés de Giles comenzaron, tímidamente, a organizar desfiles conmemorativos, ella junto a Miguel Galarza, padre de un soldado muerto en las islas, eran los que encabezaban la marcha, portando la bandera. “Si mi hijo murió por esta bandera, lo menos que puedo hacer es llevarla yo”, explicaba. Los veteranos saben que los familiares son los que más perdieron en la guerra.

Al pie del monumento que recuerda a su hijo, en la plaza Saraví, en San Andrés de Giles

Aseguran que la entereza de la mujer y su permanente apoyo fue los que motivó a los veteranos a levantar monumentos en memoria de la gesta de Malvinas, como una forma de hacer conocer la historia.

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En 1988 en la Plaza Saraví se inauguró “Maciel, el soldado del campo”, un monumento realizado por Marcelo Daverio. Todo, en esa obra, tiene un significado. Maciel aparece sonriente porque había ido voluntario a la guerra. Con su mano izquierda está por tomar una ametralladora 12,7 ante el inminente ataque inglés, y su pie derecho, semihundido, pisa una bandera británica. Detrás de él, un tarro lechero y espigas de trigo denotan su pertenencia rural. Su pecho está cubierto por una bandera argentina, que nace en su corazón y sobre el rosario que cuelga de su cuello.

Ella siempre estuvo agradecida al pueblo de Giles por el permanente recuerdo a su hijo. Tenía los achaques propios de su edad y, luego de haber estado internada en una clínica, regresó a su casa. Falleció rodeada de sus familiares, en su casa del pueblo de Cortínez.

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Decidieron enterrarla en un lugar por demás simbólico. En el cementerio local se conserva una tumba, sin cuerpo, que es una réplica de las existentes en el cementerio de Darwin. Allí, en una ceremonia de la que participaron familiares, allegados y veteranos que vinieron desde distintos puntos de la provincia, le dieron el último adiós.

Jorge Maciel, con el uniforme, junto a su familia

El mensaje del monumento es que en 1982 hubo jóvenes soldados argentinos, tanto conscriptos como suboficiales y oficiales que dejaron todas sus cosas queridas atrás para tomar las armas y defender a la Patria. Y así lo entendió Nélida quien, mientras las fuerzas la acompañaron, hizo lo imposible por honrar la memoria de su hijo, ese soldado del campo que siempre tuvo en claro lo que tenía que hacer.

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