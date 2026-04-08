Se suspendió la audiencia testimonial de las dos mujeres que financiaron la compra del departamento de Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita suspendió la audiencia testimonial de mañana jueves que tenia previsto tomar a las dos mujeres que financiaron la compra del departamento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Miró al 500, en el barrio de Caballito.
Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes deberán presentarse el próximo miércoles a la misma hora.
Dos días antes, el lunes 13, deberán presentarse a declarar, también como testigos, Graciela y Victoria Cancio, por la financiación del inmueble anterior de Adorni de la calle Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco.
(Noticia en desarrollo)