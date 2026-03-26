Juicio de los Cuadernos: el Tribunal rechazó un nuevo planteo por los arrepentidos

El juicio oral por la causa Cuadernos se reanudó este jueves en los tribunales de Comodoro Py, con la declaración indagatoria de ocho exfuncionarios del kirchnerismo y empresarios acusados de integrar el entramado de recaudación ilegal de sobornos en la obra pública, entre 2003 y 2015.
Al inicio de la audiencia se reiteraron planteos de nulidad de la incorporación por lectura de declaraciones de arrepentidos que se negaron a prestar indagatoria en el juicio oral, entre ellos el financista Ernesto Clarens y el remisero autor de los cuadernos, Oscar Centeno.
El presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori anunció el rechazo “in limine” de la nueva petición e impuso las costas al abogado que lo formuló, a pedido de la fiscal de juicio Fabiana León, porque el tema ya se había tratado en la audiencia anterior.
El ex director del Ente Binacional Yacyretá durante el kirchnerismo, Oscar Thomas, aceptó declarar y responder preguntas.
“Nunca integré una asociación ilícita ni manejé dinero ni emití cheques ni tenía fondos reservados, ni delinquí, ni fui funcionario público. Mi tarea siempre fue dentro del escenario” de Yacyretá, comenzó a explicar.
Entre los citados para esta jornada está el empresario Juan Carlos De Goycoechea, exdirectivo de Isolux Corsán y arrepentido en la causa. Está procesado por un hecho de cohecho activo y su defensa anticipó al Tribunal Oral que aceptaría hablar ante los jueces Fernando Canero, Enrique Médez Signori y Germán Castelli.
También se espera al ex subsecretario de Obras Públicas Germán Nivello, señalado como miembro de la asociación ilícita que, según la acusación, operó durante los años de gestión del Ministerio de Planificación Federal.
Además está previsto que declare el ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas, quien ya anticipó que hará uso de la palabra ante el tribunal. Thomas está imputado como integrante de la asociación ilícita y fue una de las piezas clave en el área energética durante el kirchnerismo. Otro de los imputados es Hernán Camilo Gómez, exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, acusado como partícipe necesario en tres hechos de cohecho pasivo.
La lista se completa con Fabián Ezequiel García Ramón y Walter Rodolfo Fagyas, exasesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quien también tiene previsto declarar en esta jornada.
Del lado empresarial, se espera además el testimonio de Carlos José Mundín, presidente de BTU, así como de Claudio Javier Glazman, imputado colaborador y exdirector de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A. (Grupo SLI).
Todos ellos habrían tenido distintos niveles de participación en el circuito de pago y recaudación de sobornos que, de acuerdo con la fiscalía, funcionó de manera sistemática desde el Estado hacia empresarios contratistas. El debate oral comenzará a las 9 y, si se repite lo ocurrido en jornadas anteriores, será una audiencia larga con final a entrada hora de la tarde.
“Nunca integré una asociación ilícita ni manejé dinero ni emití cheques ni tenía fondos reservados, ni delinquí, ni fui funcionario público. Mi tarea siempre fue dentro del escenario” de Yacyretá, un organismo binacional, comenzó a explicar Thomas, quien anticipó que responderá preguntas.
El arquitecto misionero negó “las 17 veces que se me nombró en los cuadernos rotundamente. Yo no recibí, no di dinero a nadie, no fui apretado por nadie. Mi único rol era trabajar en Yacyretá como Director Ejecutivo bajo las normas de la empresa”.
El ex funcionario del ex Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo German Nivello se negó a declarar aunque descartó “rotundamente haber integrado una asociación ilícita”.
" En esta oportunidad me voy a negar a declarar, lo voy a hacer más adelante en el transcurso del juicio. En su momento voy a declarar voy a contestar todas las preguntas de todas las partes",, anticipó y explicó que por ahora desconoce cuáles son las pruebas en su contra.
El Tribunal Oral Federal 7 rechazó “in limine” los nuevos planteos de nulidad que hicieron las defensas contra la incorporación por lectura de las declaraciones indagatorias de los arrepentidos que se han negado por el momento a hablar en el juicio, entre ellos el financista Ernesto Clarens y el remisero Oscar Centeno.
Según anunció el presidente del Tribunal, Enrique Médez Signori y ante un pedido de la fiscal Fabiana León se impusieron las costas del planteo al defensor que lo formuló porque se trató de una cuestión que ya había sido resuelta en la audiencia pasada.
El defensor del financista Ernesto Clarens, Hugo Juvenal Pinto, sostuvo que los planteos de nulidad de la incorporación por lectura de las declaraciones de los imputados colaboradores resultan “prematuros” y defendió la validez de los acuerdos ya homologados en la causa.
Durante su exposición, Pinto reconoció que “el régimen de la ley de colaboración no quedó del todo armonizado con el régimen procesal”, pero subrayó que se trata de un esquema “muy particular” que tiene una lógica propia: comienza con un acuerdo de colaboración y concluye con una resolución judicial que da por cumplido el rol del imputado colaborador.
En ese sentido, remarcó que en el caso concreto “las declaraciones de los colaboradores han sido confirmadas con otras comprobaciones”, lo que —según su criterio— refuerza su validez probatoria.
“El régimen de colaboración quedó cerrado cuando el juez aprobó, dentro del plazo legal, la situación corroborada con otra prueba. El compromiso del colaborador fue cumplido y ya es colaborador”, afirmó el letrado.
Además, apuntó contra las defensas que ahora cuestionan esos acuerdos: “Incluso quienes hoy se manifiestan en contra consintieron, junto con sus abogados, esa resolución en la cual se tuvo por cumplida la colaboración”.
Con ese argumento, Pinto concluyó que “está claro que el planteo de nulidad es prematuro”.
Una nueva audiencia del juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner comenzó este jueves con una nueva tanda de declaraciones indagatorias.
De manera previa, abogados defensores realizan planteos de nulidad de la incorporación por lectura de los legajos de los arrepentidos. Lo hicieron en relación a la decisión que se tomó al respecto en la audiencia pasada luego de la negativa del arrepentido remisero Oscar Centeno, autor de los “cuadernos de las coimas” a declarar en el juicio oral.