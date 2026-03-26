Juicio de los Cuadernos: el Tribunal rechazó un nuevo planteo por los arrepentidos

El juicio oral por la causa Cuadernos se reanudó este jueves en los tribunales de Comodoro Py, con la declaración indagatoria de ocho exfuncionarios del kirchnerismo y empresarios acusados de integrar el entramado de recaudación ilegal de sobornos en la obra pública, entre 2003 y 2015.

Al inicio de la audiencia se reiteraron planteos de nulidad de la incorporación por lectura de declaraciones de arrepentidos que se negaron a prestar indagatoria en el juicio oral, entre ellos el financista Ernesto Clarens y el remisero autor de los cuadernos, Oscar Centeno.

El presidente del Tribunal Enrique Méndez Signori anunció el rechazo “in limine” de la nueva petición e impuso las costas al abogado que lo formuló, a pedido de la fiscal de juicio Fabiana León, porque el tema ya se había tratado en la audiencia anterior.

El ex director del Ente Binacional Yacyretá durante el kirchnerismo, Oscar Thomas, aceptó declarar y responder preguntas.

“Nunca integré una asociación ilícita ni manejé dinero ni emití cheques ni tenía fondos reservados, ni delinquí, ni fui funcionario público. Mi tarea siempre fue dentro del escenario” de Yacyretá, comenzó a explicar.

Entre los citados para esta jornada está el empresario Juan Carlos De Goycoechea, exdirectivo de Isolux Corsán y arrepentido en la causa. Está procesado por un hecho de cohecho activo y su defensa anticipó al Tribunal Oral que aceptaría hablar ante los jueces Fernando Canero, Enrique Médez Signori y Germán Castelli.

También se espera al ex subsecretario de Obras Públicas Germán Nivello, señalado como miembro de la asociación ilícita que, según la acusación, operó durante los años de gestión del Ministerio de Planificación Federal.

Además está previsto que declare el ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas, quien ya anticipó que hará uso de la palabra ante el tribunal. Thomas está imputado como integrante de la asociación ilícita y fue una de las piezas clave en el área energética durante el kirchnerismo. Otro de los imputados es Hernán Camilo Gómez, exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, acusado como partícipe necesario en tres hechos de cohecho pasivo.

La lista se completa con Fabián Ezequiel García Ramón y Walter Rodolfo Fagyas, exasesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quien también tiene previsto declarar en esta jornada.

Del lado empresarial, se espera además el testimonio de Carlos José Mundín, presidente de BTU, así como de Claudio Javier Glazman, imputado colaborador y exdirector de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A. (Grupo SLI).

Todos ellos habrían tenido distintos niveles de participación en el circuito de pago y recaudación de sobornos que, de acuerdo con la fiscalía, funcionó de manera sistemática desde el Estado hacia empresarios contratistas. El debate oral comenzará a las 9 y, si se repite lo ocurrido en jornadas anteriores, será una audiencia larga con final a entrada hora de la tarde.