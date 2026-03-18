Caso $LIBRA: quién es Mauricio Novelli, el trader y lobbista vinculado a Javier Milei

Mauricio Novelli, trader y empresario vinculado a Javier Milei, quedó en el centro de la causa $LIBRA tras la pericia a su celular que reveló chats, pagos y su rol en el lanzamiento del token

A partir de las últimas novedades incorporadas al expediente que investiga presuntas estafas vinculadas al lanzamiento del token $LIBRA, el nombre de Mauricio Gaspar Novelli quedó en el centro de la escena. La reconstrucción de sus comunicaciones, sus movimientos financieros y su vínculo con el presidente Javier Milei lo ubican como una pieza relevante dentro del entramado que dio origen al proyecto.

Mauricio Novelli es un joven trader, empresario y operador del mundo financiero que en los últimos años construyó un vínculo sostenido con Milei y su entorno, primero en el plano profesional y luego con acceso directo al círculo más cercano del poder. Su perfil combina la actividad en el trading con un rol de articulación -cercano al de un lobbista- dentro del ecosistema cripto, donde operó como nexo entre empresarios tecnológicos y la esfera política.

Su trayectoria se desarrolló a través de N&W Professional Traders, una academia de formación en inversiones que fundó junto a su socio Jeremías Walsh. Desde allí ofrecía capacitaciones sobre mercado cambiario y operatoria financiera. Fue en ese ámbito donde comenzó su relación con Milei, quien desde 2020 dictaba cursos en esa estructura a cambio de honorarios. Ese vínculo, inicialmente profesional, se sostuvo en el tiempo y se profundizó con el crecimiento político del economista hasta su llegada al Poder Ejecutivo.

Con Milei en el poder, Novelli pasó a tener un acceso frecuente a la Casa Rosada y a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Ese vínculo no solo fue institucional, sino también operativo: la investigación judicial analiza por estas horas si esa cercanía fue utilizada como un activo dentro de negocios vinculados al mundo de las criptomonedas.

Mauricio Novelli y su socio Jeremías Walsh, referentes de N&W Professional Traders

En paralelo, el joven empresario amplió su campo de acción. Junto a Manuel Terrones Godoy organizó el Tech Forum Argentina de octubre de 2024, un evento que reunió a actores del ecosistema tecnológico y en el que Milei participó como figura central. Ese encuentro funcionó como punto de contacto entre el presidente y referentes del sector, entre ellos el estadounidense Hayden Mark Davis, señalado en la causa como uno de los ideólogos del token $LIBRA.

La causa $LIBRA se originó, en rigor, el 14 de febrero de 2025, cuando Milei publicó en su cuenta de la red social X un mensaje difundiendo el lanzamiento de la cripto. En pocas horas, el activo pasó de valer centavos a cerca de cinco dólares, para luego desplomarse. Según las denuncias, durante ese lapso un grupo reducido de operadores habría retirado cerca de 100 millones de dólares, mientras otros inversores registraron pérdidas millonarias.

En ese contexto, el expediente incorporó en las últimos días una pericia tecnológica sobre el teléfono celular de Novelli, realizada por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). El análisis permitió reconstruir mensajes, audios, llamadas, documentos borrados y notas internas, y aportó nuevos elementos sobre su vínculo con Milei y su entorno.

Uno de los mensajes recuperados, fechado el 1° de agosto de 2023, expone una dinámica previa a la llegada al poder: “Tenemos que pagar los US$2000 de Milei de siempre”, le indicó Novelli a su secretaria. Otros intercambios refuerzan esa línea. “Vamos a necesitar USDT para transferir a la financiera para que nos den efectivo para pagar a Danann y Milei”, explicó en un audio, en referencia al uso de criptomonedas para generar liquidez. En ese mismo circuito aparecen instrucciones directas: “Traeme ese fajo”.

Los registros también incluyen menciones al entorno presidencial. En junio de 2023, Novelli ordenó separar dinero para “la secretaria de Milei”, y ya con el gobierno en funciones, un mensaje alude a “juntar los 4000 para Karina”. Para los investigadores, estos elementos forman parte de una línea de análisis que busca determinar si existieron pagos sistemáticos y recurrentes vinculados a la figura del hoy jefe del Estado.

La pericia también permitió reconstruir cómo Novelli explotaba ese vínculo en el plano comercial. En la organización del Tech Forum, por ejemplo, compartió una selfie con Milei tras una reunión en Casa Rosada y la utilizó para promocionar el evento ante potenciales sponsors. “Milei va a querer que sea a color, así se le notan los ojos”, comentó en uno de los intercambios. En otro audio, mencionó la posibilidad de organizar “un evento con presidencia” en un hotel porteño.

Mauricio Novelli utilizó su cercanía con Javier Milei como activo de promoción: una selfie en Casa Rosada fue clave para atraer sponsors al Tech Forum y reforzar su perfil dentro del ecosistema cripto

Ese uso de la imagen presidencial como activo de negocios es uno de los ejes que analiza la investigación judicial. Los chats también reflejan movimientos de dinero de gran escala. En octubre de 2024, en plena organización del foro, Novelli escribió: “Te estoy llevando 5M en efectivo”. En paralelo, buscaba facilitar encuentros con el presidente para inversores: “Sería genial si entro primero yo solo así lo pongo en tema a Javier”.

Otro aspecto bajo análisis es el nivel de consumo del joven empresario. Los mensajes recuperados muestran consultas por vehículos de alta gama, propiedades de alto valor y relojes de lujo, con referencias reiteradas a pagos en efectivo. Estas conductas son evaluadas en el marco de la evolución patrimonial del trader.

En cuanto al lanzamiento de $LIBRA, la pericia permitió reconstruir la secuencia de comunicaciones del 14 de febrero de 2025. Ese día, Novelli mantuvo múltiples contactos con Milei minutos antes y después del posteo que impulsó el valor del activo. También se registraron comunicaciones con Karina Milei y una videollamada que incluyó a Santiago Caputo, además de cerca de 200 interacciones durante ese fin de semana, en medio del derrumbe del token.

El análisis del dispositivo también recuperó un documento redactado en inglés, fechado tres días antes del lanzamiento, que describe un esquema de pagos por cinco millones de dólares vinculado a la promoción de la moneda digital, con referencias a acuerdos y reuniones previas con actores del proyecto.

A la par del avance de la pesquisa -con intervención del fiscal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi-, la Cámara Federal ordenó acelerar la producción de prueba y revisar las medidas patrimoniales, ante la aparición de nuevos damnificados y el posible incremento del perjuicio económico.