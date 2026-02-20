Judiciales

Neuquén: la Justicia ordenó a una prepaga cubrir medicación y vuelo para una joven trasplantada de corazón

La jueza federal María Pandolfi dictó una medida cautelar para que una empresa de salud entregue inmunosupresores, autorice una biopsia cardíaca y pague traslados a la ciudad de Buenos Aires ante el riesgo de rechazo del órgano

Guardar
La Justicia Federal de Neuquén
La Justicia Federal de Neuquén ordenó a una empresa de medicina prepaga cubrir medicación inmunosupresora y traslados aéreos para una joven trasplantada de corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Justicia Federal de Neuquén ordenó a una empresa de medicina prepaga que, en el plazo de un día, entregue la medicación inmunosupresora que necesita para sobrevivir una joven de 29 años trasplantada de corazón, autorice un estudio cardíaco de control y cubra pasajes aéreos, alojamiento y traslados para que pueda atenderse en un hospital privado de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión fue dictada como medida cautelar ante el riesgo de rechazo del órgano.

La resolución fue firmada este jueves por la titular del Juzgado Federal N°1 de esa provincia, María Carolina Pandolfi, en el marco de una acción de amparo promovida por la afiliada por medio de sus apoderados, con el objetivo de que se restablezca la cobertura médica que, según denunció, estaba bloqueada en el sistema de autorizaciones.

De acuerdo con lo relatado en el fallo, al que tuvo acceso Infobae, el 6 de junio de 2025 la joven se había realizado estudios prequirúrgicos para una intervención menor, “en los que se confirmó la inexistencia de patologías de base”. Sin embargo, tres días después, durante la operación, se produjo -según se expuso- “una falla de coordinación gravísima de parte del personal médico que la asistió”, lo que derivó en “una falla cardíaca irreversible”. El cuadro obligó a un trasplante cardíaco de urgencia y a eso se sumó una “isquemia severa” que derivó en la amputación de su pierna derecha por encima de la rodilla.

Desde entonces, dijo la paciente a través de sus apoderados, su vida depende de controles permanentes y de un tratamiento farmacológico de por vida. En la historia clínica acompañada al expediente se la identifica como “trasplantada cardíaca del día 17/06/2025” y se indica la prescripción de “Tacrolimus 1 mg -cáps- 4 mg cada 12 horas” y “Micofenolato sódico 360 mg -1 comps. cada 12 horas”, medicación que debe administrarse “(…) de por vida, dependiendo de evolución del paciente y criterio médico”.

La medida cautelar exige la
La medida cautelar exige la entrega urgente de inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano trasplantado (Foto ilustrativa: EsSalud)

Se trata de medicación inmunosupresora, es decir, fármacos que reducen la respuesta del sistema inmunológico para impedir que el organismo ataque al órgano recién trasplantado. En pacientes cardíacos, la suspensión del tratamiento puede desencadenar en un rechazo agudo. En su presentación judicial, la afiliada precisó que la medicación no era “opcional ni postergable”, ya que sin ella el sistema inmunológico “atacará el corazón trasplantado provocando el rechazo agudo del órgano y la consecuente muerte en cuestión de días”.

El 2 de febrero de 2026 demandó la cobertura de los medicamentos a través de la aplicación de la prepaga. Según consta en el expediente, los pedidos figuraban en estado “Observado”, situación que demostró con distintas capturas de pantalla. Para la magistrada que intervino en el amparo, con la “precariedad que demanda esta etapa inicial del proceso”, estaban acreditadas la condición médica de la actora, la prescripción del tratamiento y la negativa de la empresa de salud a brindar las prestaciones.

Pero además del tratamiento farmacológico, la paciente debe realizarse el 9 de marzo una biopsia endomiocárdica y un ecodoppler de vasos del cuello en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. La biopsia, en rigor, consiste en extraer una pequeña muestra del músculo cardíaco para detectar posibles signos de rechazo, un estudio habitual en personas trasplantadas. Para poder asistir a esos controles, la demandante solicitó pasajes aéreos ida y vuelta entre Neuquén y Aeroparque, alojamiento y traslados especiales para ella y un acompañante.

En el fallo se señala que el traslado aéreo “sería el único medio de transporte idóneo”, teniendo en cuenta que se trata de una paciente trasplantada y amputada, en una situación de “extrema vulnerabilidad”. Si bien no se acompañó constancia formal del pedido de cobertura de los estudios y traslados, la jueza Pandolfi recordó un precedente según el cual, en esta misma etapa cautelar, no se requiere “certeza sino solamente la apariencia suficiente” de que la gestión fue realizada, en tanto “no se explicaría el capricho del actor de no hacerlo disponiendo de los elementos”.

El fallo también obliga a
El fallo también obliga a la prepaga a autorizar una biopsia endomiocárdica en el Hospital Italiano y cubrir el vuelo entre Neuquén y Aeroparque (Gentileza: X)

Al analizar los requisitos de la medida cautelar, la titular del Juzgado Federal de Neuquen N°1 destacó el “elevado rango del derecho constitucional en juego –derecho a la salud–”, tratándose de una persona alcanzada por la ley 24.901 y protegida por la ley 26.928, que establece que las entidades de medicina prepaga “deben brindar (…) cobertura del ciento por ciento (100%) en la provisión de medicamentos, estudios diagnósticos y prácticas de atención de su estado de salud de todas aquellas patologías que estén directa o indirectamente relacionadas con el trasplante”. También citó la ley 27.447, que reconoce a los pacientes receptores de órganos el “Derecho a la cobertura integral del tratamiento y del seguimiento posterior”.

Respecto al peligro en la demora, necesario para avalar la solicitud de la afiliada, subrayó que el inmunosupresor es un fármaco que “no debe suspender ni modificar”, lo que “evidencia la urgencia del pedido”.

Con todo, la jueza resolvió hacer lugar a la medida cautelar y ordenó que, en el plazo de un día, la empresa entregue la medicación inmunosupresora, emita los pasajes aéreos entre Neuquén y Buenos Aires, garantice el alojamiento y los traslados especiales, y autorice la biopsia endomiocárdica y el ecodoppler programados.

La cobertura deberá extenderse “hasta que exista sentencia firme”, siempre que se mantenga la prescripción médica, bajo apercibimiento de aplicar sanciones en caso de incumplimiento.

Temas Relacionados

Justicia FederalNeuquenTrasplante de corazónMedicina prepagaMedida cautelarAcción de amparoDerecho a la saludMedicaciónCobertura médica

Últimas Noticias

Cuándo responde un club deportivo por lesiones sufridas por sus socios en prácticas amateur

El análisis judicial explora el vínculo entre las instalaciones y los hechos lesivos, abriendo preguntas sobre mantenimiento, peritajes e idoneidad de los materiales utilizados en espacios recreativos. Fue en un caso iniciado por los padres de una niña que se accidentó mientras practicaba patinaje sobre ruedas

Cuándo responde un club deportivo

Cremaron los restos de su padre sin su consentimiento: demandó a su hermana y la Justicia le dio la razón

La Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia y condenó a la municipalidad y a la hermana de la demandante a indemnizarla, al comprobar que la cremación se realizó sin su consentimiento expreso y formal

Cremaron los restos de su

El fiscal Stornelli pidió enviar a juicio a dos acusados por amenazas a Bullrich y Pullaro

Solicitó que Matías Romeo y Lucas Quiroz enfrenten un tribunal oral por intimidación pública agravada. La acusación se sostiene en peritajes de voz, análisis de las armas secuestradas y testimonios de identidad reservada

El fiscal Stornelli pidió enviar

Causa Suris: Casación ratificó el monto millonario que deberá pagar el condenado por asociación ilícita fiscal en Bahía Blanca

El máximo tribunal respaldó la decisión del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que exige a Juan Ignacio Suris y los condenados en la causa por asociación ilícita fiscal el abono de $85.625.636,72

Causa Suris: Casación ratificó el

Causa Vialidad: Casación fijó audiencia para definir el decomiso contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados

La Sala IV del máximo tribunal penal del país convocó a una sesión para la primera semana de marzo, donde comenzará a analizar los recursos contra la incautación por $684.990 millones

Causa Vialidad: Casación fijó audiencia
DEPORTES
Los detalles del osado plan

Los detalles del osado plan de Maradona y Bilardo para que Caniggia jugara el Mundial 2010 a los 43 años: “Hoy me culpo”

Marcó un gol inolvidable en Racing, jugó la Copa Libertadores con Boca y logró sacarle rédito a un récord negativo que aún lo persigue

La selección argentina femenina perdió 1-0 ante Ecuador por el Sudamericano Sub 20

La llamativa pregunta que sorprendió a Carlos Alcaraz tras un partido en Doha

El video de Lionel Messi que compartió Inter Miami y llevó tranquilidad a los fanáticos de Argentina

TELESHOW
La Joaqui habló de su

La Joaqui habló de su boda con Luck Ra y contó cuándo podrían dar el sí: “Me parece bello elegir a alguien para siempre”

Así fue el encontronazo de Ian Lucas y el Chino Leunis en MasterChef Celebrity: “No para de quejarse de mí”

La noche de crisis de Sofía La Reini Gonet en Masterchef: “Todo en mi mente fue caos y confusión”

El festejo de Mauro Icardi por sus 33 años en un lujoso palacio y el despampanante look de la China Suárez

Marta Fort, al desnudo y a pura sensualidad: “Qué criminales estas fotos”

INFOBAE AMÉRICA

El ex presidente surcoreano Yoon

El ex presidente surcoreano Yoon Suk-Yeol se disculpó por las “dificultades” causadas tras la crisis de la ley marcial

EEUU e Indonesia anunciaron un acuerdo comercial que incluye compras por USD 33.000 millones

Opositores al régimen de Nicaragua respaldaron la sanción de EEUU al director de la mayor prisión de máxima seguridad en Managua

El canciller de Israel visitará Ecuador para iniciar las negociaciones de un acuerdo comercial bilateral

El dictador Kim Jong-un inauguró el Congreso en Corea del Norte que define la hoja de ruta de las políticas futuras del país