Judiciales

Cristina Kirchner: a Casación le queda definir qué pasará con los bienes de la familia de la ex presidenta

Cuáles son y qué puede pasar con las propiedades y dinero en juego a la hora de concretar el decomiso en la causa Vialidad una vez rechazados los planteos de CFK sobre condiciones de detención

Guardar
Desde junio de 2025 la
Desde junio de 2025 la ex presidenta cumple arresto domiciliario y ahora intenta preservar los bienes a nombre de sus hijos Crédito: RS Fotos

Tras avanzar el viernes último con el rechazo a los pedidos de la detenida Cristina Kirchner para dejar de usar tobillera electrónica y aliviar restricciones a su encierro domiciliario, a la Cámara Federal de Casación Penal le resta tomar una decisión sobre la ejecución de bienes de la ex presidenta y su entorno familiar, como parte de la condena en la causa Vialidad. Esta medida apunta a cubrir más de 684 mil millones de pesos, monto fijado como reparación al Estado nacional.

Está semana la fiscalía avanzó con un nuevo pedido de decomiso de más propiedades y millones de dólares, mientras está pendiente de resolución un tema clave: qué pasará con 19 propiedades a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

Los bienes de los hijos

El Tribunal Oral Federal 2 dispuso la ejecución solidaria sobre bienes de los nueve condenados e incluyó en una primera etapa a pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola un total de 20 propiedades de la familia Kirchner. Dentro de ese conjunto, solo una figura a nombre de la ex mandataria, mientras que las restantes pertenecen a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, quienes los recibieron como herencia. Este es el punto a estudio del máximo tribunal penal federal y eje del conflicto que Casación está ya en condiciones de definir: si pueden afectarse al decomiso bienes heredados por parte de personas ajenas al proceso penal. El TOF2 ya dio el sí y esa decisión está apelada.

El tema es cuestionado por la defensa de Cristina Kirchner y por el apoderado legal de sus dos hijos, quienes no estuvieron involucrados en el caso Vialidad y la decisión será de los mismos jueces que ya confirmaron por mayoría el uso de tobillera electrónica y dieron el aval a todo lo resuelto sobre visitas y permisos para CFK en su detención domiciliaria. Esa decisión fue firmada el viernes por los camaristas Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, con disidencia de Mariano Borinksy.

“Avasallamiento”, dijo la defensa

Los abogados de CFK, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, esgrimieron que lo ordenado en la resolución del 18 de noviembre pasado por el TOF 2 sobre las 19 propiedades ahora de Máximo y Florencia “importó una contradicción” a decisiones previas del Tribunal y de la Cámara Federal de Casación Penal “y el avasallamiento de lo legalmente establecido” en la Convención Interamericana contra la Corrupción, y el artículo 31 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Por su parte, el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner, Luis Goldin, alegó “arbitrariedad, lesión del derecho de propiedad” y también del “principio de inocencia y del debido proceso”.

Sostuvo que el Tribunal aplicó indebidamente el régimen de decomiso para extenderlo a bienes lícitos de terceros, desconociendo la naturaleza sucesoria de aquellos, sin probar relación con el delito y contrarió además la prohibición de confiscación.

En concreto, la ex jefa de Estado y sus hijos pidieron a Casación que excluya del decomiso los bienes titularidad de Máximo y Florencia y caso contrario, se anticipó la intención de llegar hasta la Corte Suprema y también a organismos internacionales.

El fiscal ante Casación, Mario Villar, ya pidió rechazar los planteos y confirmar la decisión del Tribunal Oral sobre esos bienes porque deben tenerse en cuenta “patrones de incremento patrimonial injustificado” entre “la maniobra ilícita y la expansión del patrimonio”. En ese sentido, incluir esas propiedades en la ejecución está a tono con “estándares contemporáneos en materia de recuperación de activos” y también con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.

Qué está en juego

En Comodoro Py hay coincidencia: el proceso de ejecución del decomiso en la causa Vialidad es inédito por su magnitud y sus protagonistas. Y sólo está comenzando. Muestra de ello es que a esta primera tanda de bienes se sumó también esta semana otro pedido fiscal sobre más propiedades y esta vez, también, se incluyó dinero a nombre de Florencia Kirchner: poco más de cinco millones de dólares embargados y hallados en una caja de seguridad y en cuentas bancarias.

El 18 de noviembre pasado, el Tribunal que ejecuta la condena firme en Vialidad dispuso el decomiso de 111 bienes titularidad de los condenados a seis años de prisión Báez y Cristina Kirchner. También de empresas del primero, Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Loscalzo y Del Curto SRL. Se resolvió así en base al pedido de los fiscales Luciani y Mola y se incluyó lo cedido a Máximo y Florencia Kirchner. Se trata de propiedades y parcelas ubicadas en Río Gallegos y en El Calafate.

El Tribunal dispuso que todo se concrete “previa tasación” y para “satisfacer la pena de decomiso de los efectos del delito que fuera impuesta en la presente causa, consistente en la suma dineraria que al día de hoy asciende a la suma de $684.990.350.139,86”.

Si estos bienes no resultan suficientes se avanzará sobre propiedades de los restantes condenados: Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

El ex titular de Vialidad Nacional Periotti y el del organismo en Santa Cruz Pavesi también recurrieron esta decisión ante Casación. La resolución señaló que los bienes deben ser inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.

Ahora la fiscalía reclamó sumar otros 141 inmuebles -13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez-; 46 automotores; USD 4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; USD 992.134 y $ 3.280,24 depositados en cuentas también bajo titularidad de esta última. Con este nuevo pedido a estudio del Tribunal Oral Federal 2, sumarían 252 propiedades cuya titularidad es de Cristina Fernández, Lázaro Báez o las empresas y sociedades vinculadas como Los Sauces y Hotesur, que si prosperan los reclamos fiscales, pasarían al Estado Nacional.

Temas Relacionados

VialidadDecomisoLázaro BáezMáximo KirchnerFlorencia KirchnerCristina KirchnerCasaciónDiego Luciani

Últimas Noticias

Una mujer demandó a su cirujano tras una operación estética: la Justicia desestimó el reclamo

Una mamoplastía postbariátrica trajo complicaciones y dos cirugías. Argumentos sobre información insuficiente, pruebas psicológicas y el debate legal sobre resultados y obligaciones médicas

Una mujer demandó a su

Tucumán: congelan bienes y criptoactivos en una causa por presunto lavado del Comando Vermelho

La Justicia Federal incautó más de 200 mil USDT y propiedades en el exterior. Investigan una red que canalizaría fondos ilícitos de la organización brasileña mediante el trading

Tucumán: congelan bienes y criptoactivos

La paradoja de los audios de Spagnuolo: de revelar la corrupción en ANDIS a amenazar con anular la causa

El juez Sebastián Casanello procesó a los acusados sin tener en cuenta las grabaciones, pero la Cámara Federal insiste en que debe verificarse su origen. Qué pasó con el peritaje ordenado que nunca se hizo y cuáles serán los primeros pasos de Ariel Lijo

La paradoja de los audios

Extorsión y muerte en la Quinta de Olivos: rechazan excarcelar a las acusadas por el suicidio del soldado

La jueza Sandra Arroyo Salgado denegó la libertad a tres mujeres de la banda que operaba desde la cárcel. Están imputadas por extorsionar a Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida en la residencia presidencial

Extorsión y muerte en la

Violencia de género, insultos y amenazas: piden juicio oral para un juez federal de La Pampa

Los fiscales acusaron a Pablo Díaz Lacava de someter a seis empleados a un régimen de terror laboral. Le imputan lesiones graves, abuso de autoridad y haber desobedecido una perimetral

Violencia de género, insultos y
DEPORTES
Surgió en Estudiantes, pasó por

Surgió en Estudiantes, pasó por Gimnasia, dejó Argentina tras la crisis de 2001 y se reinventó en Honduras: “Encontré mi lugar en el mundo”

La “receta para el caos” en la nueva era de la Fórmula 1 que preocupa de cara a la primera carrera: “Les aconsejo que estén frente a la TV”

El video del “aterrador” choque entre dos embarcaciones a casi 80km/h en plena competencia: dos tripulantes fueron hospitalizados

Francisco Cerúndolo y Luciano Darderi jugarán la final del Argentina Open: hora, TV y todo lo que hay que saber

Tras el histórico triunfo ante Brasil, se conoció el fixture de la selección argentina en la fase final del Sudamericano Sub 20 femenino

TELESHOW
JAF, el rockero que sigue

JAF, el rockero que sigue en la ruta, habla de la música actual: “Ya no hace falta cantar, afinar, ni tocar”

Dani La Chepi, entre el miedo y la ovación: la vida detrás de Miranda en “Papá por siempre”

El romántico regalo a la distancia de Maxi López para Daniela Christiansson en San Valentín

Mirtha Legrand impactó con un vestido plata con cristales y detalles de alta costura en la noche de San Valentín

La llamativa decisión del programa de Mirtha Legrand para suplir la ausencia de Jimena Monteverde en el ciclo

INFOBAE AMÉRICA

“El debate sobre las corridas

“El debate sobre las corridas de toros no me interesa”, dice el director de un potente documental sobre tauromaquia estrenado en Buenos Aires

Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Wagner Moura, Michael B. Jordan y Ethan Hawke: ¿quién ganará el Oscar?

Bad Bunny y su influencia sociopolítica desde Puerto Rico para el mundo, analizado desde la teoría académica

Marco Rubio habló con Zelensky sobre la seguridad de Ucrania y buscó profundizar la alianza en defensa con EEUU

Día Nacional de los Glaciares: su rol esencial y los desafíos de conservación que enfrentan en Argentina