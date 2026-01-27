Maduro sumó tres nuevas denuncias en Comodoro Py mientras se esperan definiciones sobre el pedido de extradición

Nicolas Maduro se encuentra detenido en Estados Unidos.

El frente judicial del dictador venezolano Nicolás Maduro en la Argentina se reactivó este martes con el ingreso de tres nuevas denuncias penales en los tribunales federales de Comodoro Py. Las presentaciones, que diversifican las acusaciones contra el líder chavista, se suman a una causa central en la que el juez Sebastián Ramos debe resolver si corresponde solicitar a Estados Unidos su extradición para juzgarlo por delitos de lesa humanidad, bajo el principio de justicia universal.

Las nuevas demandas, impulsadas por víctimas y querellantes particulares, apuntan a delitos que van desde la privación ilegítima de la libertad hasta el fraude al Estado.

Las nuevas acusaciones

El sorteo de rigor determinó que las presentaciones queden concentradas en dos magistrados: Sebastián Casanello y Julián Ercolini.

Casanello intervendrá por partida doble: como titular del Juzgado Federal 7, tramitará la acusación por privación ilegal de la libertad y apremios ilegales realizada por Leylaneth del Valle García Montilla; mientras que, en su rol de juez subrogante del Juzgado Federal 11, quedó a cargo de la denuncia por asociación ilícita y coacción impulsada por Luis Acosta Sequera.

Los jueces federales Sebastián Casanello y Julián Ercolini (Nicolás Stulberg)

Por su parte, la tercera demanda —por defraudación contra la Administración Pública promovida por Baldemiro Antonio Chourio Matos— quedó bajo la órbita de Ercolini, titular del Juzgado Federal 10.

Pedido de extradición, en espera

Estas denuncias llegan mientras se aguarda una definición clave en la causa principal. Tras el fallo de la Cámara Federal porteña —firmado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— que despejó el camino procesal, el juez Ramos debe resolver el fondo de la cuestión: si hace lugar o no al reclamo de la querella para pedir a las autoridades norteamericanas el traslado de Maduro a Buenos Aires.

El dictador venezolano se encuentra actualmente bajo custodia en Estados Unidos, enfrentando cargos por narcotráfico y terrorismo. Hasta ahora, el juez de instrucción había mantenido en suspenso la decisión ante un planteo de nulidad de la defensa de otro imputado, Justo Noguera Pietri, pero el tribunal de alzada desestimó esa objeción y confirmó la vigencia del principio de justicia universal.

“El juez se encuentra en condiciones de brindar una respuesta sustancial sobre la petición”, señalaron los camaristas. Tanto la querella, encabezada por Tomás Farini Duggan, como el fiscal Carlos Stornelli, reclaman que se libre el exhorto de extradición, argumentando la existencia de un plan sistemático de represión que habilita la intervención de los tribunales argentinos.

El avance de la causa se produjo luego de que el 25 de septiembre pasado, el juez Ramos ordenó la declaración indagatoria de Maduro y de su principal aliado político, Diosdado Cabello, y libró órdenes de detención internacional, con fines de extradición a la Argentina. La decisión abarcó a una decena de acusados, entre ellos Noguera Pietri.

Todos están imputados como supuestos responsables de un “plan sistemático” gestado desde lo más alto del poder para llevar adelante torturas, secuestros y ejecuciones.