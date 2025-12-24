Judiciales

La Corte Suprema cerró 2025 con un récord de sentencias y causas resueltas

El máximo tribunal dictó cerca de 15.700 sentencias y resolvió unas 28.900 causas, en un contexto de alta litigiosidad y con una tendencia creciente en su actividad jurisdiccional

La Corte Suprema resolvió cerca
La Corte Suprema resolvió cerca de 28.900 causas y dictó unas 15.700 sentencias durante 2025, marcando un nivel récord (Foto NA: Hugo Villalobos)

Con cifras que confirman una tendencia creciente en los últimos años, la Corte Suprema de Justicia cerró 2025 con un nivel récord de actividad jurisdiccional: dictó cerca de 15.700 sentencias y resolvió alrededor de 28.900 causas, según datos oficiales difundidos por el máximo tribunal del país.

El dato se inscribe en un contexto más amplio. En 2022, la Corte había dictado poco más de 8.000 sentencias; en 2023 superó las 10.000; y en 2024 alcanzó unas 12.500. El volumen de este año equivale, en promedio, a casi 600 causas resueltas por semana en cada acuerdo. El incremento se produjo como consecuencia de una elevada litigiosidad, que provocó un flujo constante de expedientes que llegan hasta el máximo escalón judicial como instancia final en causas federales, constitucionales y de competencia originaria.

Los datos difundidos no discriminan por materia ni por tipo de proceso, pero reflejaron un aumento en la cantidad total de resoluciones adoptadas a lo largo del año. En efecto, de acuerdo con la información oficial publicada este miércoles, el incremento estuvo estrechamente relacionado con una serie de cambios en la organización interna del tribunal y la revisión de los procedimientos de trabajo establecidos en esa sede.

Dichas tareas incluyeron la intervención de los ministros, secretarías, equipos técnicos y áreas letradas, con el propósito de reducir tiempos de tramitación y ordenar circuitos internos. En paralelo, se avanzó en la actualización de los distintos trámites administrativos. Entre ellos se mencionaron ajustes en el régimen de contrataciones, una mayor utilización del expediente digital y la reestructuración de las vías de circulación interna de los expedientes.

El máximo tribunal registró un
El máximo tribunal registró un aumento sostenido en su nivel de actividad jurisdiccional a lo largo del año (Gentileza: Corte Suprema)

También se destacó la implementación de subastas judiciales electrónicas, orientadas a agilizar etapas de ejecución que suelen extenderse una vez dictadas las resoluciones que dan cierre a un caso. En el plano institucional, a su vez, la Corte informó la puesta en funcionamiento del portal Justicia.Ar, lanzado a fines de abril de este año, que centraliza información del sistema judicial argentino, con datos vinculados al máximo tribunal y a los distintos poderes judiciales provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Desde su puesta en línea, la web superó los 200.000 usuarios y acumuló más de 370.000 páginas vistas.

En otro orden de cosas, y en virtud de los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, la Corte conoce y decide en causas que versan sobre aquella norma, las leyes nacionales y los tratados internacionales, así como en los procesos en los que el Estado nacional es parte. También interviene en litigios entre provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, y en temas que involucran a embajadores, ministros o cónsules extranjeros. En estos últimos supuestos, y en los asuntos en los que una provincia es parte, ejerce competencia originaria y exclusiva; en el resto, actúa como tribunal de apelación conforme a las reglas fijadas por el Congreso.

A ese marco se suman otras intervenciones procesales que llegan a la sede del Palacio de Talcahuano como instancia excepcional o de control. Entre ellas se encuentran los recursos directos presentados cuando un tribunal inferior rechaza conceder una apelación, las quejas por demoras prolongadas en la tramitación de causas y los conflictos de competencia entre jueces o tribunales. En situaciones puntuales, la Corte también puede asumir directamente el tratamiento de un expediente en trámite o revisar sanciones disciplinarias impuestas a magistrados por el Consejo de la Magistratura cuando se discuten cuestiones vinculadas al funcionamiento del servicio de justicia.

La ley establece que la Corte Suprema debe integrarse con un total de cinco ministros. Sin embargo, tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal quedó conformado por tres: su presidente, Horacio Rosatti, y los jueces Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

