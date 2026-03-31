Judiciales

Juicio de los Cuadernos: la fiscalía pidió igualdad de acceso a la prueba

Ángelo Calcaterra y Aldo Roggio son dos de los citados que ya están en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002 para ser indagados en esta jornada

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El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados por supuesta asociación ilícita y cohecho en el caso “Cuadernos” se reanudó esta mañana con una nueva tanda de declaraciones indagatorias presenciales, entre ellas la de los empresarios Angelo Calcaterra y Aldo Roggio. En sus casos, ambos son “imputados colaboradores” -arrepentidos- y se presentaron desde las 9 en Comodoro Py 2002 para sentarse ante el Tribunal Oral Federal 7, más allá de su eventual decisión de hablar o guardar silencio en el juicio.

Juicio por la causa cuadernos - comodoro py
El empresario Angelo Calcaterra en la sala de audiencias de Comodoro Py para declarar como acusado en el juicio Cuadernos Fotografía: RSFotos

También estará en el banquillo en esta audiencia Armando Loson, de 78 años.

Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli escucharon en primer lugar un planteo de la fiscal Fabiana León, quien reclamó que haya un acceso igualitario a la prueba para todas las partes, en relación a un grupo de WhatsApp que tiene el Tribunal con las defensas, sin acceso para ella.

León pidió evitar “situaciones que generan conflicto y controversia”.

Luego comenzó la indagatoria del empresario de la firma BTU, Carlos Mundin, quien aceptó hablar y comenzó a desmentir las anotaciones que hizo el remisero Oscar Centeno sobre su persona en relación a supuestos pagos de sobornos.

Lo que escribió Centeno “fue un invento”, aseguró en base a un seguimiento de antenas de telefonía que se activaban en los episodios de supuestos pagos de sobornos y lo ubicaban tanto a él como al ex jefe de Centeno, Roberto Baratta, en lugares diferentes.

Serán indagados también Raúl Vertúa, Alberto Taselli, Hernán Del Río, Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain y quien fuera segundo de Calcaterra en IECSA, Héctor Sánchez Caballero.

13:45 hsHoy

Lo que escribió Centeno “fue un invento”

Mundin sigue declarando y sostiene que en base a prueba suplementaria y a la ubicación de antenas de telefonía se demuestra que lo que escribió Centeno " es un invento, no pasó”.

Según explicó, los registros de activación de antenas demostrarían que era imposible que hubiera estado en el lugar señalado en los cuadernos como encontrándose con el entonces funcionario y jefe de Centeno, Roberto Baratta para entregarle dinero que era llevado en bolsos.

“En base a dónde se captaron mis celulares, era imposible llegar al lugar marcado por Centeno en ese horario” y por eso “nuestro dinero mal podía estar en el bolso del señor Roberto Baratta”.

Lo que escribió Centeno “fue un invento”.

13:18 hsHoy

“Puedo probar fehacientemente que estas cosas no sucedieron” sostuvo el empresario Carlos Mundin sobre los escritos de Centeno

El dueño de la constructora BTU SA, Carlos Mundin, declara y relata el impacto personal y empresarial que tuvo su detención en la causa. “Nos sacaron esposados ante las cámaras de TV. Fue un show mediático, desde mi punto de vista, innecesario”.

Recordó que se negó a ser un arrepentido. “Me hubiera permitido recuperar la libertad en forma inmediata. Como me acusaban de asociación ilícita, podía quedar detenido dos años”.

“Yo siempre negué los hechos. No estaba dispuesto a mentir”.

“Me sostiene el no haber traicionado a mis principios y la convicción de mi inocencia”, dijo tras repasar el tiempo que pasó detenido, la crisis de su empresa y a nivel familiar. Luego comenzó a negar los hechos en base a prueba que según el acusado, desmiente los escritos del ex chofer del ex funcionario Roberto Baratta.

12:55 hsHoy

La fiscal Fabiana León pidió acceso igualitario a la información

La fiscal ante el Tribunal Oral Federal 7 Fabiana León cuestionó la existencia de canales informales de comunicación entre las defensas y el tribunal.

“Hay un canal de comunicación de los señores defensores con el Tribunal que excluye al Ministerio Público Fiscal —desconozco si también a la querella—”., expresó al inicio de la audiencia.

En ese sentido, remarcó que la fiscalía se mantiene permanentemente controlando los escritos de los imputados, pero que no tiene acceso a información relevante que circula por fuera del expediente:

“La fiscalía todo el tiempo está controlando los escritos de los imputados que van a declarar o que no van a declarar. No obstante, no conoce la situación de otros que sí lo harían, pero lo comunican por un carril diferente”.

Juicio por la causa cuadernos - comodoro py
Empresarios en la sala de audiencias del juicio Cuadernos Fotografía: RSFotos

León pidió evitar “situaciones que generan conflicto y controversia”.

Además, cuestionó un episodio ocurrido en la sala de audiencias vinculado al ingreso de elementos como un portatraje. “Ingresó, violando cuestiones de seguridad, un elemento como una valija o un portatrajes. Por seguridad de los asistentes no debía haber ingresado a la sala ni debía haber sido exhibido en función de lo resuelto en el proveído de prueba”.

También objetó la incorporación de prueba sin las debidas garantías procesales, en referencia a un video de la declaración del remisero arrepentido Oscar Centeno ante la Justicia española en una causa abierta en ese país por el pago de sobornos en Argentina por parte de la empresa Isolux. “Se debía haber certificado”, dijo sobre esa prueba que se exhibió en la audiencia pasada.

12:34 hsHoy

Causa Cuadernos: los empresarios Calcaterra y Roggio serán indagados hoy en una nueva jornada del juicio

El debate seguirá este martes con indagatorias a varios empresarios, entre ellos Angelo Calcaterra y Benito Roggio, ambos arrepentidos. Hasta ahora sólo un imputado colaborador rompió el silencio en el juicio oral

Los empresarios Angelo Calcaterra y Benito Roggio serán indagados en una nueva audiencia del juicio Cuadernos
Los empresarios Angelo Calcaterra y Benito Roggio serán indagados en una nueva audiencia del juicio Cuadernos

El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados por supuesta asociación ilícita y cohecho en el caso “Cuadernos” se reanudará esta mañana con una serie de declaraciones indagatorias presenciales que incluye a grandes empresarios, entre ellos el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra y Aldo Roggio.

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