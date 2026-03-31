Juicio de los Cuadernos: la fiscalía pidió igualdad de acceso a la prueba

El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados por supuesta asociación ilícita y cohecho en el caso “Cuadernos” se reanudó esta mañana con una nueva tanda de declaraciones indagatorias presenciales, entre ellas la de los empresarios Angelo Calcaterra y Aldo Roggio. En sus casos, ambos son “imputados colaboradores” -arrepentidos- y se presentaron desde las 9 en Comodoro Py 2002 para sentarse ante el Tribunal Oral Federal 7, más allá de su eventual decisión de hablar o guardar silencio en el juicio.

El empresario Angelo Calcaterra en la sala de audiencias de Comodoro Py para declarar como acusado en el juicio Cuadernos Fotografía: RSFotos

También estará en el banquillo en esta audiencia Armando Loson, de 78 años.

Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli escucharon en primer lugar un planteo de la fiscal Fabiana León, quien reclamó que haya un acceso igualitario a la prueba para todas las partes, en relación a un grupo de WhatsApp que tiene el Tribunal con las defensas, sin acceso para ella.

León pidió evitar “situaciones que generan conflicto y controversia”.

Luego comenzó la indagatoria del empresario de la firma BTU, Carlos Mundin, quien aceptó hablar y comenzó a desmentir las anotaciones que hizo el remisero Oscar Centeno sobre su persona en relación a supuestos pagos de sobornos.

Lo que escribió Centeno “fue un invento”, aseguró en base a un seguimiento de antenas de telefonía que se activaban en los episodios de supuestos pagos de sobornos y lo ubicaban tanto a él como al ex jefe de Centeno, Roberto Baratta, en lugares diferentes.

Serán indagados también Raúl Vertúa, Alberto Taselli, Hernán Del Río, Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain y quien fuera segundo de Calcaterra en IECSA, Héctor Sánchez Caballero.