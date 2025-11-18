Judiciales

La Corte Suprema dejó firme la condena contra Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente del kirchnerismo

Había sido condenada a tres años de prisión por usar fondos públicos para gastos personales y familiares. Compró desde pasajes en avión hasta comidas y regalos. Ahora el máximo tribunal rechazó un planteo de su defensa, que buscaba la absolución

Romina Picolotti, ex secretaria de
Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente, durante una audiencia virtual del juicio en el que la condenaron

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena de Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable entre 2006 y 2007. La ex funcionaria kirchnerista había sido sentenciada a tres años de prisión en suspenso defraudación en perjuicio de la administración pública, delito que cometió al usar fondos del organismo para gastos personales y regalos a familiares.

Picolotti, que siguió el juicio desde Miami en 2021 -donde vive desde hace una década-, también quedó inhabilitada de por vida para volver a ejercer cargos públicos.

Así lo definieron este martes los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que rechazaron la presentación de la defensa de la ex secretaria de Ambiente por considerarla “extemporánea”.

A lo largo de la causa, Picolotti sostuvo en todo momento su inocencia y negó haber cometido algún delito: “Se me acusa de comer bifes de chorizo y sándwiches de milanesa, pero los que me conocen saben que soy vegetariana”, se había defendido durante el juicio.

Al dar por probado el acto de corrupción, el Tribunal Oral Federal N° 6 también le impuso la obligación de devolver 6.941.170 pesos, monto actualizado hasta la fecha de la sentencia.

Pasajes de avión, sushi y comida para el perro

La investigación se llevó adelante en el juzgado federal de María Romilda Servini, con la instrucción del fiscal Guillermo Marijuán. Según se comprobó en el debate oral y público, la ex secretaria de Ambiente usó casi a diario -mientras estaba en funciones- fondos del organismo para sustentar sus gastos personales y financiar lujos para sí y para allegados.

En 2007, el entonces jefe
En 2007, el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández hizo una conferencia de prensa para defender a Romina Picolotti

Los gastos ilegales certificados fueron 36.005 pesos para comidas y distintos bienes personales, como parrillas, desayunos, restaurantes de sushi, flores, productos de farmacia, alimento balanceado para perros; 167.171 pesos para pasajes aéreos para su familia y personas allegadas; y 91.511 pesos en la contratación de vuelos privados en aviones chárter. En total 294.687 pesos, a valores de 2007.

Picolotti también usó fondos públicos para lavar el auto y cargar nafta, contratar servicios de limpieza, comprar piedras aromatizadas y sahumerios. Tan personales eran los gastos que uno de los tickets presentados era de Hooters, una cadena de comidas estadounidense famosa por atender a los clientes con meseras con poca ropa.

Romina Picolotti comió en Hooters,
Romina Picolotti comió en Hooters, una cadena de restaurantes estadounidense, con fondos públicos

En el juicio, el fiscal general Diego Luciani alegó que “hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública”.

“Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”, sostuvo la Fiscalía, que había pedido al TOF N° 6 una condena de tres años y nueve años de prisión.

Los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel determinaron una condena de tres años de prisión en suspenso y le impusieron la obligación de presentarse en el consulado argentino en Miami una vez por mes.

En 2023, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revisó la condena y la confirmó. “Utilizó discrecionalmente de manera irregular, abusiva y fraudulenta fondos públicos asignados presupuestariamente a dicha repartición pública, cuya custodia y administración le habían sido confiados, para solventar gastos personales, de su familia y de personas allegadas a ella, que no hacían a los fines, metas y objetivos que tenía dicha dependencia, procurando para sí y para terceros un lucro indebido, causándole un perjuicio económico al patrimonio del Estado nacional”, concluyeron los jueces en su fallo.

Luego de ese pronunciamiento, la defensa fue en queja a la Corte Suprema, donde ahora quedó sellada la condena por corrupción contra Picolotti.

Romina PicolottiCorrupciónCorte Suprema de JusticiaMiami

