Daniel Muñoz junto a Néstor Kirchner frente a un avión oficial

Daniel Muñoz es la verdadera presencia constante en el caso de los cuadernos de las coimas. El secretario de Néstor Kirchner murió de cáncer el 25 de mayo de 2016, más de dos años antes que las anotaciones del chofer Oscar Centeno salieron a la luz. Sin embargo, su nombre atraviesa al expediente que comenzará a ser juzgado el 6 de noviembre próximo por el Tribunal Oral Federal N°7, y más allá.

El remisero de Roberto Baratta lo había recordado bien, si es que sus diarios son ciertos: registró su presencia al final de múltiples viajes, cuando Baratta, supuestamente, llevaba la recaudación corrupta de coimas de grandes empresarios en bolsos de dólares al departamento de Néstor y Cristina Kirchner en Recoleta. Allí, estaba para recibirlos Daniel Muñoz. El ex secretario de Obras Públicas José López y el financista Ernesto Clarens lo ubicaron en un rol crucial de la organización del entramado de dinero, con reuniones secretas de recaudación y un teléfono rojo para controlar la cadena de pagos.

La causa de los cuadernos, por otra parte, derivó en otro expediente por lavado de dinero que tiene como principal acusada a Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, con una trama de sociedades offshore en paraísos fiscales y un daño de 70 millones de dólares, con propiedades compradas y revendidas en Estados Unidos.

Pero todo esto, en el fondo, se trata de intimidad, de conocer al poder y lo que el poder hace cuando nadie mira, en un asiento de primera. Miriam Quiroga declaró en la causa de los cuadernos, citada por el fiscal Carlos Stornelli. Es una de 626 testigos convocadas en el juicio. Siempre fue una figura compleja para la historia del kirchnerismo, secretaria de Néstor según ella misma.

En su relato, Quiroga ubicó a Muñoz en otro escenario: en vuelos al sur, en aviones oficiales como el Tango 01, con curiosos bolsos.

Miriam Quiroga (NA)

Hay una anécdota que Quiroga relató en su declaración testimonial, un tanto jocosa, si uno se ríe con cinismo, sobre el secretario de Néstor y los bolsos:

“En una ocasión, Daniel Muñoz salió del despacho del presidente Néstor Kirchner a mediados de su mandato aproximadamente. En horas de la tarde, entró a mi despacho con un bolso, que yo reconocí porque era uno que le había regalado una ciudadana al presidente. Era de cuero de color marrón, muy bonito, de categoría. Me dijo ‘toma, pesalo’. Yo le pregunté qué había dentro y me dijo ‘hay muchos verdes’. Yo le respondí en broma ´dame unos para mí´, a lo cual él me respondió: ‘No, estás loca, los tiene todos bien contados’“.

Sobre los viajes, Quiroga afirmó:

“En todos los viajes en los que yo participé siempre estuvo Daniel Muñoz, quien solía transportar bolsos, pero desconozco su contenido”. Rudy Ulloa, otro imputado del caso Cuadernos, de acuerdo a su relato, solía recibir a la comitiva presidencial en Río Gallegos.

Néstor Kirchner aborda el Tango 01 (NA)

Tripulantes y arrepentidos

La tripulación también habló. Un hombre que voló en el Tango 01 durante siete años, en los años clave de la era Néstor, fue testigo en la causa. Había, al parecer, cierto recelo: “A nosotros, el personal del Gobierno no nos hablaba, cuando llegaba el vehículo toda la tripulación debía estar a bordo del avión, nadie podía estar en plataforma... Nos pedían que no trabajemos de uniforme sino de civil, lo cual nunca cumplimos pues somos personal de la Fuerza Aérea".

“En los vuelos al sur, en general las personas que volaban eran las mismas. Cuando llegábamos al sur, el personal de Presidencia se encargaba de bajar sus bolsos y valijas. Nosotros no podíamos tomar contacto con los pasajeros”, siguió el testigo. Si le hablaban a Muñoz, que estaba allí según el testigo, el secretario del presidente no les respondía.

“Cuando llegábamos a Río Gallegos o a Calafate, rápidamente bajaban los pasajeros y las valijas y se iban en los vehículos que los estaban esperando, entre los que estaban la custodia y toda la comitiva entre ellos los secretarios”, finalizó.

El fiscal Stornelli se interesó por la presencia de Muñoz en estos vuelos. Le preguntó a otro tripulante si había autos en pista esperando a Muñoz, cosa que el hombre desconocía. Otro hombre del Tango aseveró: “Yo lo que podía ver era desde arriba del avión porque me encontraba acondicionándolo para el vuelo y se veía que llegaban camiones o combis, directamente desde Olivos con personal de Presidencia, quienes cargaban directamente a bodega las valijas. Dicho equipaje no siempre era escaneado por el escáner móvil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”.

Claudio Uberti

Miriam Quiroga, tal vez, no tenía el clearing suficiente para saber qué había en el equipaje que Muñoz presuntamente supervisaba a bordo del Tango.

Claudio Uberti, ex titular del OCCOVI, condenado por el caso de la valija de Antonini Wilson, arrepentido en la causa de los cuadernos, dijo algo al respecto ante el fiscal Stornelli. El fallecido secretario, entre otras cosas, le recibía el dinero. No habló de bolsos, sino de valijas:

“En una ocasión subí al departamento” donde vivía Muñoz, comenzó Uberti. “Allí había otras valijas en el palier y en su dormitorio había muchas otras más, en el departamento en esa ocasión no había nadie, pero por referencias de Muñoz esas valijas con dinero las iba a llevar a Santa Cruz. Eran tantas, alrededor de veinte valijas de distinto tamaño, que me dijo ‘después de esto voy poner un negocio de valijas’“.

“Las valijas tenían por destino la casa de Néstor y Cristina Kirchner en Río Gallegos ubicada en esquina de la calle 25 de mayo donde se encontraban bóvedas que había comprado al Banco Hipotecario. Las valijas con el dinero las trasladaban a Santa Cruz en el Tango 01, las cargaban en el aeropuerto Base Aérea Militar en Aeroparque y las descargaban en el aeropuerto de Rio Gallegos. Esto es lo que yo vi".