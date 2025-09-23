Judiciales

Condenaron por estafas a un hombre que abrió cuentas y pidió créditos con un DNI extraviado

El Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín lo halló culpable de una serie de maniobras fraudulentas con créditos y consumos que superaron los $680.000

Tomás Martino

Por Tomás Martino

Guardar
El Tribunal Oral Federal N°
El Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín condenó a tres años de prisión a un hombre que usó un DNI ajeno para cometer múltiples estafas en el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires (Foto ilustrativa: Franziska Gabbert/DPA)

El Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín condenó a tres años de prisión efectiva a un hombre de 39 años, oriundo de la localidad bonaerense de General Rodríguez, por haber utilizado el DNI de otra persona para realizar una serie de estafas con créditos y consumos que superaron los $680.000, además de operaciones con una tarjeta obtenida “mediante engaño” por casi $100.000, todas cometidas en septiembre de 2023.

La sentencia fue dictada este lunes por el juez unipersonal Carlos Esteban Rodríguez Eggers, quien declaró a Pablo Hernán Ordóñez autor penalmente responsable de “estafa reiterada en siete ocasiones, en una oportunidad en grado de tentativa (...) y en otra cometido mediante el uso de tarjeta de crédito obtenida con ardid o engaño (...), los cuales concurren materialmente entre sí“.

La investigación se inició tras la denuncia de M.N.A., titular legítimo del documento utilizado en las maniobras, quien declaró que el 17 de agosto de 2023 notó la falta de su DNI y tramitó un nuevo ejemplar. Como no sabía si lo había perdido o se lo habían robado, no radicó la denuncia correspondiente. Ese vacío fue aprovechado por Ordóñez, que usó el documento extraviado para abrir cuentas y gestionar distintos préstamos.

El 22 de septiembre de 2023 el acusado fue descubierto en un comercio de venta de tecnología en la localidad de San Miguel, cuando intentaba tramitar un crédito con el DNI y una tarjeta de débito de un banco privado a nombre del damnificado. En ese momento quedó detenido y pasó a disposición del Juzgado de Garantías N°1 de Moreno-General Rodríguez.

En su testimonio, la víctima negó todo vínculo con las operaciones: “Nunca tuve una cuenta bancaria en ese banco privado ni solicité créditos en las entidades mencionadas. Tampoco conozco a Pablo Hernán Ordóñez”, expresó en su declaración. Añadió que nunca había asistido a los locales donde se concretaron las compras ni había solicitado préstamos en las financieras a las que recurrió el imputado.

El fallo describió que Ordóñez desplegó un esquema de estafas en distintos puntos del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires durante el mes septiembre de 2023. Entre las maniobras acreditadas figuran préstamos obtenidos en financieras privadas por montos de entre $48.000 y $348.000, que luego fueron utilizados en casas de electrodomésticos, comercios de indumentaria y locales de artículos deportivos. También se comprobó que el acusado abrió cuentas corrientes y solicitó tarjetas de crédito en una entidad bancaria de la Ciudad de Buenos Aires, que fueron remitidas a su domicilio en Moreno. Además, gestionó electrónicamente una tarjeta de crédito de una empresa emisora vinculada a una cadena de supermercados, con la que realizó consumos por $97.758,16.

La Justicia acreditó siete maniobras
La Justicia acreditó siete maniobras fraudulentas con créditos, consumos y tarjetas, que superaron los $680.000 y derivaron en una condena de cumplimiento efectivo (Foto ilustrativa: Istock)

El 3 de septiembre de 2025, las partes acordaron un procedimiento de juicio abreviado, previsto en el artículo 431 bis del Código Procesal Penal. Durante ese trámite, Ordóñez reconoció los hechos y aceptó la calificación legal en su contra. La defensora pública oficial Lidia Noemí Millán y el fiscal Carlos Martín Bonomi Blatter solicitaron una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, propuesta que fue validada por el juez del tribunal.

Al fijar la sanción, Rodríguez Eggers señaló como atenuantes “la buena impresión causada en la audiencia de visu, el reconocimiento del hecho y el acogimiento al instituto de juicio abreviado”. Pero ponderó como agravantes “el concurso de delitos, circunstancia de por sí aumentativa de la pena y el antecedente condenatorio que registra ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín”.

El juez también dispuso el decomiso y destrucción de la tarjeta utilizada en las maniobras, al considerarla una herramienta del delito. Además, ordenó remitir al Registro Nacional de las Personas el DNI secuestrado a nombre de M.N.A., para su destrucción o devolución según corresponda. Por último instruyó comunicar el fallo al Juzgado de Garantías N°1 de Moreno-General Rodríguez, una vez que la condena quede firme.

Ordóñez permanece actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal II, bajo disposición de ese juzgado.

Temas Relacionados

EstafasFraudesDNIRegistro NacionalSan MartínJusticiaPréstamosCréditos

Últimas Noticias

De la valija de Antonini Wilson a los Cuadernos: el juego de poder de Claudio Uberti, el primer arrepentido

El ex titular del OCCOVI enfrentará al Tribunal Federal N°7 este próximo noviembre. La negociación del Grupo Techint y su confesión sin rodeos

De la valija de Antonini

La Cámara Federal porteña ratificó la pericia sobre el celular de Gerardo Milman en la causa por el atentado a CFK

El tribunal de Alzada de la Ciudad de Buenos Aires confirmó como prueba el análisis técnico de Gendarmería Nacional, que no halló evidencias contra el diputado del Pro. El legislador pedirá su sobreseimiento ante la jueza Capuchetti

La Cámara Federal porteña ratificó

Causa Cuadernos: el Tribunal Oral Federal 7 define si los empresarios podrán pagar para evitar el juicio

La decisión se espera antes de la audiencia de este miércoles en la que se organizará el debate fijado para el 6 de noviembre. Los jueces analizan por estas horas los ofrecimientos económicos de más de medio centenar de acusados, entre ellos Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Ernesto Clarens, Cristóbal López y Fabián de Sousa

Causa Cuadernos: el Tribunal Oral

Caso Skanska: la fiscalía pidió una condena de cinco años de prisión para Julio De Vido y la absolución de 17 personas

El fiscal reclamó que el exministro de Planificación cumpla esa condena y se le imponga la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, solicitó la misma pena para José López y Néstor Ulloa

Caso Skanska: la fiscalía pidió

Un ministro de Paraguay pide cautela ante acusaciones de nexos familiares con investigados por el atentado a la AMIA

Se trata de Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas del país vecino. El funcionario advierte sobre la fiabilidad de las pruebas presentadas por un primo en medio de disputas judiciales y familiares internas

Un ministro de Paraguay pide
ÚLTIMAS NOTICIAS
AGN: Olmos asiste a la

AGN: Olmos asiste a la bicameral Revisora de Cuentas y el Congreso aún no define a sus auditores

De la valija de Antonini Wilson a los Cuadernos: el juego de poder de Claudio Uberti, el primer arrepentido

Juicio por el crimen de Bastián: “Tenía mucha sangre, estaba tirado en la calle y decidí no esperar al SAME”

Juego de presiones, recelos y una interna al rojo vivo para definir la futura conducción de la CGT

El PJ porteño extrema la polarización con Milei y cambia su estrategia respecto a las elecciones en CABA

INFOBAE AMÉRICA
El supertifón Ragasa deja al

El supertifón Ragasa deja al menos tres muertos, miles de evacuados y daños graves en Filipinas mientras avanza hacia China

Dos presuntos miembros del Tren de Aragua fueron detenidos en Ecuador durante las protestas por el aumento del diésel

Bill Gates reveló cómo la inteligencia artificial cambiará el futuro de la salud en las regiones más vulnerables

La Corte Penal Internacional acusó a Rodrigo Duterte por ejecuciones extrajudiciales durante su sangrienta guerra antidrogas

EEUU, Japón y Corea del Sur advirtieron sobre las acciones desestabilizadoras del régimen chino alrededor de Taiwán

TELESHOW
Florencia Peña contó la razón

Florencia Peña contó la razón por la que no tiene fotos de su infancia: “Se las llevó”

Polémica en el bar regresó a la televisión a 62 años de su estreno y con Mariano Iúdica al frente: “Volvimos, Ruso”

La molestia de Benjamín Vicuña con la China Suárez: “Cambiaron la rutina de los chicos, no soy tonto”

Las fotos de Cande Vetrano y Andrés Gil con su hijo Pino: días de playa y amor familiar

Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, sobre la fama de su hijo Benjamín: “Lo frenan en la calle”