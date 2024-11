Juicio a Walter Bento: un arrepentido denunció amenazas por parte de la fiscalía para incriminar al ex juez

Un abogado denunció amenazas por parte de la fiscalía para incriminar al ex juez federal Walter Bento, acusado de actos de corrupción (Adrián Escandar)

En el marco de un debate oral donde está acusado el ex juez federal Walter Bento como líder una banda dedicada a cobrar coimas a cambio de beneficios procesales, un imputado colaborador denunció en una audiencia presiones y amenazas por parte del fiscal Dante Vega para inculpar al magistrado destituido en un acuerdo de colaboración.

Se trata del abogado Martín Ríos, quien ante el Tribunal Oral Federal N°2 mendocino declaró haber seguido un guion confeccionado por el Ministerio Público para incriminar al ex titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza en una presunta organización delictiva a cambio de ventajas judiciales respecto a su situación procesal. “Me dieron un libreto con nombres y roles que debía mencionar como parte de una red criminal, con un supuesto jefe, dos reclutadores y otros miembros”, dijo Ríos en la audiencia de este miércoles, donde se le endilga haber participado en diferentes actos de corrupción dentro de la banda en cuestión.

A su vez, hizo mención de distintas “coacciones” y “amenazas” por parte de agentes públicos para lograr su arrepentimiento y colaboración dentro de un megaproceso que tiene, junto a Bento, a una treintena de acusados por diferentes delitos como asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica.

El imputado colaborador Martín Ríos durante la audiencia en el TOF 2 de Mendoza

“A mi esposa le dijeron que mejor me arrepintiera porque, de no hacerlo, me trasladarían a -las cárceles de- Ezeiza o Rawson”, denunció Ríos. Luego cuestionó la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía, e impugnó el testimonio de Ortega, otro implicado en el caso, quien para él no estaba apto para declarar en la causa en virtud de un tratamiento psiquiátrico al que estaba sometido.

“Nos engañaron: Ortega no estaba en condiciones de dar un testimonio auténtico, ya que estaba medicado y afectado en su voluntad”, aseveró al poner en duda la “integridad del proceso”.

En rigor, Walter Bento, quien era titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza con jurisdicción en causas de crimen organizado y competencia electoral, fue llevado a juicio político en 2023 y suspendido por el Consejo de la Magistratura tras ser acusado de mal desempeño en sus funciones. En noviembre de ese mismo año, el organismo resolvió su destitución por mayoría, una decisión que el ex magistrado apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El debate oral inició en julio pasado y está cargo del TOF 2 de Mendoza, integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Ratta y María Carolina Pereyra. El juez destituido está acusado de utilizar a distintos abogados -tal el caso de Ríos- para exigir sobornos a imputados a cambio de favores y beneficios judiciales, así como de intervenir indebidamente en procesos jurídicos.

El ex magistrado Walter Bento quedó detenido tras su destitución como juez

En ese marco, junto al testigo colaborador Ríos declaró Walter Bardinella, también relacionado en el expediente, quien rechazó las acusaciones de haber recibido concesiones irregulares por parte del ex magistrado de Mendoza. Bardinella expresó: “La prensa lleva años afirmando que obtuve ventajas en la justicia federal por el apoyo de Bento. Fui condenado a 12 años. Me realizaron tres pericias de voz y un reconocimiento, todos negativos, y aun así me condenaron. ¿Dónde están los supuestos beneficios?”.

Para este jueves, en tanto, se espera el testimonio de Matías Aramayo, otro arrepentido que en agosto pasado también denunció, al igual que Ríos, haber sido forzado por el fiscal Vega para confesar en el expediente e imputar a Bento a cambio de un supuesto respaldo judicial.

En línea con estas denuncias, enunciadas hace tres meses, el ex juez federal le había pedido al tribunal oral que “tome cartas en el asunto” para no proseguir “como si nada hubiera pasado”. Bento permanece en prisión preventiva desde el 8 de noviembre pasado por posible riesgo de fuga.