La pericia completa del celular de “Chocolate”: audios sobre la recaudación, contactos, y supuestas reuniones en la Legislatura

Las pruebas que reunió la fiscal Betina Lacki para pedir la prisión preventiva de Claudio y Facundo Albini

El teléfono de Julio “Chocolate” Rigau terminó aportando pruebas determinantes sobre el sistema de recaudación millonario que se alimentaba con contratos de la Cámara de Diputados bonaerense y terminaba en los cajeros de La Plata. Los peritos elaboraron al menos cinco informes de ese celular. Hay chats, audios, fotos, documentos, tickets de bancos, contratos, y hasta recibos de sueldo. Con esas pruebas, la fiscal Betina Lacki pidió esta semana la prisión preventiva de Claudio y Facundo Albini, los supuestos “jefes” de “Chocolate”. De qué los acusa y cómo sigue la causa que tiene en vilo a la política bonaerense.

Durante semanas, los abogados de Rigau desplegaron una batalla legal para impedir que se abra ese teléfono. Al menos tres veces reclamaron en los tribunales de La Plata. Con esas presentaciones, lograron posponer la pericia varias semanas. Recién el 20 de octubre, dos días antes de las elecciones generales, los peritos se reunieron en la Fiscalía de Lacki y comenzaron el proceso para bajar todo el contenido.

La fiscal ya había utilizado algunos informes preeliminares sobre la pericia. Pero esta semana sumó nuevas revelaciones al momento de pedir la preventiva de los Albini. Es un requerimiento de 365 páginas, dividido en tres partes, al que tuvo acceso Infobae.

Uno de las novedades es que la fiscal sospecha que Rigau mantuvo reuniones con Claudio Albini, por entonces sub director de Personal, en el edificio de la Cámara de Diputados. Para probarlo, mencionó un audio que le mandó el puntero a uno de sus hijos, Gerardo Rigau, agendado como “Chispa” el 31 de marzo de este año: “Calculate treinta minutos, cuarenta minutos voy a estar por la oficina de Claudio de la Cámara, y tengo que ir al... a los cajeros y después me meteré en los bancos de 7 y 54 a ver el problema porque mi CBU canta que no es una cuenta habilitada”.

“Lo transcripto documenta la modalidad habitual de Julio Segundo Rigau de presentarse en la oficina de Claudio Albini en la Cámara de Diputados, lugar donde presumiblemente se realiza la rendición de cuenta de lo recaudado por el nombrado en primer término a través de la extracción de dinero de los cajeros automáticos”, fue una de las conclusiones de la fiscal.

Aunque no aparecieron chats directos con Claudio Albini, el puntero daba a entender que tenía trato directo con ese funcionario. El 11 de agosto pasado, le dijo a su hijo: “Escuchame, fijate que dice debito debin, yo le pregunté a Claudio por mensaje que me diga qué carajo es eso, debito debin, y todavía no me contestó, y por lo que yo averiguo ahora, va.. yo no, me averiguaron es un tipo deee sistema que te permite hacer transferencia, no del titular, no solo del titular si, ponele, si yo te tengo que hacer una transferencia (sic)”.

Facundo y Claudio Albini están detenidos desde el 22 de noviembre.

Claudio Albini ingresó a la Legislatura bonaerense en enero del 2000, cuando la provincia de Buenos Aires era comandada por Carlos Ruckauf. Su primer contrato, a pedido del bloque del PJ, llevaba la firma del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Ferro, y del vice, Alejandro Mosquera. En enero de 2002, durante la gestión de Osvaldo Mercuri, fue designado como subdirector de Capital Humano.

Pasó más de una década hasta que Albini logró comandar el área de Personal, al menos en los papeles. En diciembre de 2015, tras el triunfo de María Eugenia Vidal en la Provincia, fue nombrado como Director de esa área estratégica. En enero de 2017 volvió a la Subdirección de Personal, un cargo que depende directamente de la Secretaría Administrativa. La última resolución con su nombre lleva la firma de Manuel Mosca, por entonces presidente de la Cámara.

El 22 de noviembre, Claudio Albini quedó detenido junto a su hijo Facundo por el escándalo de “Chocolate”. Actualmente, según pudo saber Infobae, ya no cobra su sueldo en la Legislatura. Su hijo, en tanto, tuvo que renunciar a su banca como concejal de La Plata.

En su último requerimiento, la fiscal Lacki describe a “Chocolate” como un subordinado de los Albini. Según las pruebas encontradas en su celular, el puntero se encargaba de reclutar “empleados” para la Cámara de Diputados, luego recorría los cajeros, y finalmente hacía la rendición ante Facundo Albini. Para la fiscal, sin embargo, Claudio Albini era el jefe de la asociación ilícita y el destinatario final del dinero.

El legajo personal de Claudio Albini.

El teléfono de “Chocolate” contiene decenas de audios que dan cuenta del estrecho vínculo del puntero con los Albini. En uno de ellos, fechada el 17 de febrero de 2022, el puntero mezcla comentarios sobre el sistema de recaudación con algunas consideraciones políticas, siempre en su rol de militante. “Ehhh... mira viste como soy yo, lejos de ser ehhh obediente, si señor, con no señor con la dirigencia, estee... en todo este, en todo este berenjenal yo creo que a último momento, faltando un ratito, Facu va a decir jugamos con Ariel, por qué? por orden de... de Sergio Tomás por qué? porque Sergio Tomás va a seguir a Máximo yo creo que va a ser así, de no ser así de todas las listas seguramente voy a jugar con Ariel pero voy a jugar con Ariel por una conveniencia de trabajo, porque de los tres es el más abierto a armar con el peronismo, lo otro uno va a jugar para, porque Cristina lo manda, el otro va a jugar por su negocio y por qué? porque dentro del trabajo venimos haciendo tampoco te conviene tirarte con la Cámpora, porque hoy la Cámpora tiene todo, entonces te permite estar cerca sin ser de ellos, a ver, decirles las diferencias que tengo con ellos, a ver, yo te voy a decir, ehh no podemos conseguir leche por ningún lado, por decirte y Pablito Elías me hizo dar doscientos kilos de leche, entonces ehhh... para poder seguir trabajando, no nos queda otra que estar cerca ahí de... de Ariel va... y Ariel va a hacer lo que, lo que Martín le diga, pero bueno, pero creo que va a ser por ahí, eso por el lado de lo político y por el lado de, de lo laboral que (risas)”, arranca ese audio.

Además de las alusiones directas a Massa, Cristina y Máximo Kirchner, “Chocolate” hablaba de Ariel Archanco y Martin Alaniz, dos dirigentes de La Plata. El audio continúa: “Vos sos uno de los que piensa que a mí me cerró Claudio y Claudio me mandó a jugar con Facu, ehhh... Claudio por cuestiones laborales y que vos las entendés bien y sabés bien lo que maneja, ehh... con Martín Alanis está muy cercano, así que seguramente vamos a jugar ahí, independientemente que me das elegir a mí, te repito, elijo eso, elijo jugar con Ariel, esteee... y ustedes, bueno, por un arreglo vamos a estar, vamos a estar, ehh.. de una forma u otra creo que vamos a estar juntos Pablo, ya sea porque Facu dentro de una hora ehhh... diga jugamos acá o si Facu dice liberamos, levanto el teléfono, llamo a Claudio y me va a decir juga acá, pero vamo, creo que vamos a estar juntos (sic)”.

Para la fiscal, ese audio es clave. “Da cuenta del estrecho vinculo existente entre Claudio Albini y Facundo Albini, un dirigente del Frente Renovador, con Julio Rigau y, debió ser transcripto en su totalidad, independientemente de las consideraciones políticas allí expuestas, a fin de reflejar fielmente el contexto en que se efectúan manifestaciones que resultan indicios sobre la participación de los imputados de autos en los hechos investigados”, sostuvo Lacki en su extenso requerimiento.

La relación entre Facundo y “Chocolate” era frecuente. Al momento de pedir la preventiva, la fiscal reiteró algunos de los chats que ya se habían filtrado. En uno de esos mensajes, dos semanas antes de la detención del puntero, Albini le hacía recriminaciones sobre dinero: “Te llevas 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estas. Siento que me estás faltando el respeto a mi y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos”.

El 5 de septiembre, Rigau le mandó a Albini un comprobante de movimientos bancarios. Ese mismo comprobante estaba entre los tickets secuestrados a “Chocolate” el día de su detención.

El 13 de junio de 2022, Albini le hizo una autorización a Rigau para retirar marcedería.

En el teléfono también se encontró una autorización a favor de Rigau, firmada por el propio Albini y una copia de su DNI. “LA PLATA, 13/06/22, POR LA PRESENTE AUTORIZO AL SR. RIGAU JULIO A RETIRAR LA MERCADERIA DEL DEPOSITO DE TOLOZA DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DESTINADO A LA INSTITUCIÓN A LA INSTITUCIÓN LEANDRO N. ALEM”, dice ese papel manuscrito.

Además de mensajes y audios, en el teléfono de “Chocolate” aparcieron decenas de fotos. Una de las imágenes, enviada el 10 de julio, muestra un Peugeot 208, de color blanco, con patente AE 676 ZB. Un auto similar comprö el puntero en abril, mediante un depósito en el Banco Francés, según reveló el diario La Nación.

Chocolate le mandó la foto del Peugeot 208 al día siguiente de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner.

El 10 de julio, “Chocolate” le mandó a su hijo otra foto de una camioneta KIA. En ese vehículo habrían viajado algunos de los militantes que acompañaban a Facundo Albini para llegar a Saliqueló, el pueblo donde se “inauguró” el gasoducto Néstor Kirchner, con la presencia de Sergio Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. El puntero no estaba contento después del viaje: “Me hicieron viajar en esa camioneta de mierda, no, no se puede, así no se puede ir “Chispa”, y te juro por Dios, no voy más a ningún lado”, le dijo a su hijo horas después del acto. En cambio, Albini festejaba por los redes sociales: “Quiero felicitar a @SergioMassa, que fue una pieza fundamental para concretar esta increíble obra que va a beneficiar a cada argentino. ¡Sigamos creciendo!”.

Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa en Saliqueló

La pericia del teléfono de Rigau incluyó un segmento especial para los contactos agendados. “De un análisis pormenorizado del mismo se destaca que un gran número de los propietarios de las tarjetas de débito incautadas en la presente investigación, se encuentran dentro de la citada lista de contactos y con los cuales ha tenido conversaciones fluidas personas vinculadas a la causa”, sostuvo la fiscal. Pero no hizo mención alguna a dirigentes políticos, legisladores, o empleados jerárquicos de la Cámara de Diputados.

Cómo sigue la causa judicial

La fiscal Lacki pidió esta semana que Claudio y Facundo Albini sigan detenidos argumentando que podrían fugarse o entorpecer la investigación. Además, tuvo en cuenta la pena que podrían recibir, si son condenados, y que ambos son “operadores de uno de los poderes del Estado”.

Ahora la definición quedó en manos del juez de Garantías, Guillermo Atencio, que ya ordenó la prisión preventiva de Rigau y rechazó la excarcelación de los Albini. Tiene plazo hasta el martes 26.

Si el juez ordena la preventiva, los abogados defensores de los Albini iniciarán un proceso de apelaciones, pero todo indica que los tres irán a un juicio oral y público. Hasta ahora están imputados por los delitos de asociación ilícita y un fraude en perjuicio de la administración pública de unos 800 millones de pesos. Todo indica que es solo el comienzo de una investigación que tiene más ramificaciones.