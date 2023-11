La Justicia dará a conocer hoy el veredicto por la muerte del hijo de Federico Storani

Este viernes se dará lectura en la sala grande de los tribunales de San Isidro de la sentencia por la muerte del hijo de Federico Storani (Fotos: Adrián Escandar)

Este viernes 17 de noviembre a las 13 será la lectura del veredicto que dará cierre, más de siete años y medio después, a la causa por la muerte del hijo del histórico dirigente radical Federico Storani en un choque de lanchas en el Delta de Tigre. El procedimiento estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de San Isidro y tiene al empresario Pablo Torres Lacal (55) como único acusado por el delito de triple homicidio simple con dolo eventual, quien de ser hallado culpable podría quedar detenido en virtud de los pedidos de la fiscalía y la querella.

Las consecuencias penales de lo que ocurrió en la madrugada del 31 de marzo de 2016 en el canal Vinculación se reflejarán en la sentencia que dictarán los jueces Sebastián Hipólito Urquijo, Alberto Ortolani -presidente- y Gonzalo Aquino. Aquella noche, producto del siniestro, perdieron la vida Manuel Storani, de 14 años, su mamá Ángeles Bruzzone y Francisco Gotti, un amigo del imputado.

El 9 de octubre pasado se realizaron los alegatos de cierre del debate oral, donde el fiscal Diego Callegari pidió 12 años de cárcel para el acusado tras considerar que “la conducción homicida de Torres Lacal demuestra que no le interesó la vida de nadie”. En esa línea, tanto la acusación como la querella, a cargo de Carlos Acosta y en representación de Fredy Storani, remarcaron el “desprecio al valor de la vida” del empresario, reflejado en el zigzagueo y la velocidad a la que sometió a su lancha esa madrugada. El dirigente radical considera que están todas las pruebas para que se dicte una condena a 13 años de prisión por triple homicidio con dolo eventual.

Pablo Torres Lacal, imputado por triple homicidio con dolo eventual, junto a sus abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro

Pero el fiscal Callegari también postula un encuadre alternativo para el caso en que los jueces del tribunal consideren que no existió dolo eventual esa noche en el Delta: “homicidio con culpa”, cuya pena se extiende hasta los seis años de cárcel. Esto significaría que el acusado manejó de una manera “imprudente”, “negligente” o “antirreglamentaria” cuando chocó con la proa de su lancha Shark II la banda derecha de la embarcación Mad II, donde viajaban seis personas, entre las cuales estaban Manuel y Ángeles.

Por otro lado, los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, defensores de Torres Lacal, insistieron con la hipótesis de un accidente y, bajo esos términos, requirieron la absolución de su defendido para que siga en libertad. “La conducción de Lucas Sorrentini no llevó a cabo una conducción segura y vulneró normas de seguridad náuticas”, dijeron con respecto al timonel de la embarcación embestida. “La lancha Mad II iba navegando por mala vía -contramano-”, añadieron.

La audiencia de este viernes se llevará a cabo en la sala grande del entrepiso de los tribunales de la calle Ituzaingó 340, en pleno centro de San Isidro. Como sucedió durante toda la semana del debate en octubre, donde pasaron más de una docena de testigos que recordaron y dieron cuenta del trágico hecho, se espera una gran convocatoria de familiares y amigos de la familia Storani. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires divulgó un link para seguir la lectura del veredicto de manera online.

Manuel Storani y su padre Fredy Storani, histórico dirigente radical (Facebook)

Torres Lacal llega al final del proceso en libertad. No pasó ni un solo día preso durante la investigación iniciada en la UFI de Rincón de Milberg, lo cual fue motivo de reproche por parte del padre de Manuel. “Es curioso -dijo Fredy Storani- porque no estuvo ni una hora detenido, gozó de libertad durante siete años y medio. Hizo frecuentes viajes al exterior. Incluso cuando se cumplía el primer año del cumpleaños de Manu, y nosotros estábamos apiñados y desgarrados en el cementerio, que después se volvió un ritual, él ese encontraba por un mes en la India. Es raro que con tres muertes, y después de una desesperada y angustiosa búsqueda (del cuerpo) el imputado no haya estado detenido ni un solo día”.

La lancha en la que viajaba Manuel Storani volvía de festejar un cumpleaños en un restaurante del polo gastronómico del arroyo Pajarito. El adolescente falleció en el acto como consecuencia del choque, pero su cuerpo apareció tres días después en el río Luján, a 400 metros del suceso, luego de una búsqueda incesante con lanchas y helicópteros.