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Seguridad, espacio y tecnología: las claves del nuevo SUV pensado para la familia

Chery presentó a nivel global el TIGGO X7, un modelo que reúne sistemas de asistencia a la conducción, confort interior y capacidad para explorar distintos terrenos, con el objetivo de acompañar los viajes familiares

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Chery destacó que su gama TIGGO responde a las necesidades reales de movilidad de las familias a nivel global (Chery)
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La movilidad familiar gana terreno como eje de desarrollo dentro de la industria automotriz. Cada vez más fabricantes orientan sus lanzamientos a resolver necesidades concretas de los hogares, desde el espacio disponible hasta la seguridad y la tecnología a bordo, en un escenario donde los SUV ocupan un lugar central en esa propuesta.

En ese contexto, Chery presentó a nivel global su nuevo TIGGO X7, un SUV que se suma a la gama TIGGO bajo el lema Together. For Family (Juntos. Por la familia). Para la marca china, ese concepto guía tanto el desarrollo de sus vehículos como la prestación de servicios, con ideas como “espacio para la familia”, “seguridad para la familia” y “tecnología para la familia” aplicadas a cada innovación.

“Estamos atravesando un cambio importante. Por eso, cada innovación de la compañía está impulsada por el objetivo original For Family. Esto nunca fue solo un eslogan, sino un compromiso firme: proteger la tranquilidad de cada viaje familiar mediante calidad confiable y tecnología cercana. Por eso, hoy podemos presentar al nuevo TIGGO X7”, explicó Zhang Guibing, vicepresidente ejecutivo de Chery Auto.

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Con un diseño robusto, el TIGGO X7 combina el uso urbano con la capacidad de afrontar terrenos exigentes (Chery)

La convención anual, con la familia como eje

El lanzamiento se realizó durante la Noche de la Marca Chery, en Wuhu, un encuentro que reunió a personas de 130 países. Para la ocasión, la compañía armó un escenario dedicado a relatos familiares, con seis familias protagonistas provenientes de Ecuador, Polonia, el Reino Unido, Rumania, Sudáfrica y Brasil, que compartieron experiencias sobre el cuidado cotidiano, el compañerismo y las aspiraciones que las llevan a emprender viajes más largos.

Esa puesta en escena buscó reflejar, según indicó la compañía, el vínculo que mantiene con sus 4.55 millones de usuarios en todo el mundo. La incorporación del TIGGO X7 refuerza, además, la gama de productos de Chery, que en la Argentina está representada por el Grupo Corven y amplía así las opciones disponibles para el público local.

Calificación máxima en seguridad vehicular

Siguiendo esa línea familiar, el SUV obtuvo cinco estrellas, en cuatro de los principales programas de evaluación de seguridad vehicular: C-NCAP, en China; Euro NCAP, en Europa; ANCAP, en Australia, y ASEAN NCAP, en el sudeste asiático. Ese resultado ubica a la serie entre los modelos mejor calificados en los mercados donde fue sometida a pruebas.

Detrás de esa performance hay una estructura de carrocería tipo jaula, compuesta en más de un 80% por acero de alta resistencia. A esa base se suman más de 20 funciones de seguridad activa y de asistencia al conductor, pensadas para ofrecer distintos niveles de protección durante los trayectos en familia.

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La convención anual de Chery reunió a familias de distintos países que compartieron sus experiencias de viaje (Chery)

Capacidad todoterreno y confort interior

El TIGGO X7 se presenta como el primer SUV robusto de estilo americano de Chery y el primer modelo de producción de la serie TIGGO X. Bajo la premisa “Explorar juntos, disfrutar en cualquier lugar”, incorpora distintos modos de conducción, un chasis todoterreno y un sistema de control de avance a baja velocidad (crawl control).

A eso se suman una altura libre al suelo superior a los 200 milímetros, una capacidad de vadeo de hasta 700 milímetros y un sistema de cámaras de 540 grados que ayuda al conductor a mantener el control en terrenos exigentes.

Puertas adentro, el habitáculo gestiona seis dimensiones vinculadas al confort: temperatura, humedad, frescura del aire, limpieza, silencio y personalización. Según la marca, esa combinación genera un entorno que ayuda a reducir la fatiga en los trayectos largos.

El espacio fue pensado, además, para las familias que practican actividades al aire libre: los asientos de la segunda fila se pliegan con solo pulsar un botón, lo que libera lugar adicional para equipo de acampada y equipaje en los viajes largos.

Quienes quieran conocer más detalles sobre el nuevo modelo pueden acercarse al concesionario oficial más cercano, ingresar al sitio web oficial, Instagram o Facebook.

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