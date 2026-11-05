Inversiones: un bróker argentino permite conectar las cuentas con asistentes de inteligencia artificial

Con la integración de IOL, la inteligencia artificial trabaja con los saldos, movimientos y tendencias reales de cada cartera (IOL)

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Las herramientas de inteligencia artificial ya analizan mercados, comparan activos y explican tendencias. Ahora, también pueden hacerlo a partir de la información concreta de la cuenta de cada inversor.

IOL invertironline se convirtió en el primer bróker argentino en desarrollar un MCP (Model Context Protocol). Esta tecnología permite a sus clientes conectar sus cuentas con plataformas como ChatGPT, Claude, Gemini Spark, Grok y OpenCode para consultar, gestionar y comprender sus inversiones desde una conversación.

Qué cambia al conectar la cuenta con la IA

Consultar conceptos financieros a un asistente virtual no es una novedad. Sin embargo, una IA genérica, sin acceso a los datos del usuario, suele ofrecer respuestas generalistas sobre conceptos financieros y el comportamiento de los mercados

La diferencia aparece cuando se conecta la cuenta de inversión de IOL. A partir de ese momento, la herramienta trabaja con el contexto real de los saldos, los movimientos y las carteras de cada cliente.

De este modo, el usuario puede pasar de preguntas abstractas a consultas sobre su propia cartera de inversiones. Por ejemplo: “¿Cuáles de mis inversiones tuvieron el mejor y el peor rendimiento durante el último mes?” o “Hacé un resumen del rendimiento de mis activos en el último mes y comparálo con la inflación”.

A través de un intercambio en lenguaje natural, los usuarios pueden consultar información de sus cuentas, comparar datos y analizar el estado de sus inversiones sin salir de la conversación con el asistente de IA.

“La IA no reemplaza el criterio del inversor ni el acompañamiento de nuestros asesores; es un complemento”, dijo Pablo Fernández, AI Engineer de IOL Inversiones (IOL)

Por qué el bróker decidió avanzar ahora

La compañía sigue de cerca cómo cambia la forma en que las personas se informan, toman decisiones y se relacionan con su dinero. En ese análisis, detectó que el ámbito financiero no podía quedar al margen de la adopción masiva de estas herramientas.

“La inteligencia artificial ya es parte de la vida cotidiana: millones de personas la usan todos los días para resolver dudas, aprender y trabajar. Creemos que las inversiones no pueden quedar afuera de esa transformación”, señaló Pablo Fernandez, AI Engineer de IOL Inversiones.

El punto de partida fue una limitación concreta. Hasta ahora, quien consultaba a una IA sobre inversiones obtenía respuestas generales, sin contexto sobre su situación; con el MCP, cada cliente puede conectar su cuenta con la herramienta que ya usa y conversar sobre su cartera, sus movimientos y el mercado.

“Para nosotros, innovar es justamente eso: llevar las inversiones a donde ya están las personas y hacerlas más simples de entender y de gestionar”, afirmó Fernandez.

Cómo se realiza la conexión

El proceso se completa en pocos pasos. Primero, el usuario elige la IA de su preferencia entre ChatGPT, Claude, Gemini Spark, Grok u OpenCode. Luego, conecta su cuenta IOL según el procedimiento que corresponda a cada plataforma y habilita el acceso. Desde ese momento, puede comenzar a realizar consultas sobre sus activos.

“El verdadero valor de la inteligencia artificial aparece cuando le damos el contexto adecuado. Al integrar las cuentas de inversión directamente en la conversación con las IA, abrimos un mundo de posibilidades para que cada cliente pueda analizar su información financiera con las herramientas tecnológicas más avanzadas del mundo, potenciando su toma de decisiones de una manera sencilla e innovadora”, explicó el AI Engineer de IOL Inversiones.

Los usuarios de IOL pueden consultar en lenguaje natural el rendimiento de sus activos desde ChatGPT, Claude, Gemini Spark, Grok u OpenCode (IOL)

Qué criterios protegen los datos de los clientes

Desde la etapa de diseño, la empresa partió de un principio: cada usuario mantiene el control sobre su cuenta de inversión y sobre la información que comparte con los asistentes de IA. Sobre esa base, definió las pautas de seguridad, privacidad y gestión de permisos:

Conexión voluntaria: cada persona decide si vincula su cuenta y qué permisos otorga.

Acceso revocable: la autorización puede retirarse en cualquier momento.

Información acotada: la IA solo accede a los datos que el titular autoriza.

Mismos estándares: la información se resguarda con los criterios que IOL aplica en todos sus canales.

Además, la compañía recomienda mantener siempre activo el doble factor de autenticación (2FA). Se trata de una capa adicional de protección para la cuenta, se conecte o no con una herramienta de IA.

Una opción gradual para empezar

IOL permite conectar la cuenta en modo solo lectura. Con esta configuración, la IA únicamente consulta la información para realizar diagnósticos y análisis del portafolio, sin gestionar las inversiones Si más adelante el usuario quiere ampliar las funcionalidades, puede ajustar los permisos. Para eso, basta con desconectar la cuenta y volver a conectarla .

Un complemento para entender mejor la cartera

La posibilidad de formular preguntas con datos propios modifica la manera en que los usuarios interpretan la información financiera. Las dudas se resuelven en segundos, en el momento en que surgen, sin tiempos de espera ni horarios.

“Al tener el contexto de su propia cuenta, los usuarios pueden hacer preguntas mucho más concretas: cómo está compuesta su cartera, cómo le afecta una noticia del mercado o qué pasó con una posición en particular”, detalló Fernández.

Según la empresa, esa inmediatez invita a consultar con mayor frecuencia y a comprender cada decisión. Como cada persona conversa a su manera, la herramienta se adapta tanto a inversores que dan sus primeros pasos como a perfiles con experiencia.

“La IA no reemplaza el criterio del inversor ni el acompañamiento de nuestros asesores; es un complemento. Cuanta más información tiene una persona y más formas encuentra de interpretarla, mejores decisiones puede tomar”, sostuvo el ejecutivo.

Hacia dónde avanza IOL en inteligencia artificial

Hoy los clientes de IOL invertironline cuentan con dos alternativas para interactuar con sus inversiones a través de inteligencia artificial. Por un lado, pueden utilizar el asistente virtual disponible dentro de la app, que responde consultas a partir de la información de su cuenta. Por otro, pueden conectar su cuenta con asistentes externos como ChatGPT, Claude o Gemini mediante tecnología MCP y elegir desde qué herramienta consultar y analizar sus inversiones.

El próximo paso, de acuerdo con la compañía, consiste en ampliar lo que los usuarios pueden hacer con estas soluciones. Para eso, IOL busca aprender cómo las utilizan sus clientes, descubrir nuevos casos de uso y compartirlos con toda la comunidad.

“La innovación es parte de la historia de IOL desde hace más de 25 años, y nuestro objetivo es seguir acercando la tecnología a las inversiones de una forma útil, concreta y responsable”, concluyó el AI Engineer de IOL Inversiones.

Con esta integración, IOL suma una nueva forma de consultar y analizar las inversiones a través de la inteligencia artificial. Más información aquí.