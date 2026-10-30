Autos que se estacionan solos y más de mil kilómetros con un tanque: las novedades de una cumbre en China

Tecnología híbrida e inteligente, protagonista del International User Summit (Freddy Pereyra)

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OMODA & JAECOO reunió en Wuhu, China, a usuarios, medios y socios de distintos países en el “DRIVE TO THE NEXT VIBE” International User Summit, que se realizó entre el 18 y el 24 de octubre. La Argentina participó con una comitiva propia.

La marca se presentó en el país a principios de octubre en Expo Auto Chino. Con un millón de unidades vendidas en apenas tres años, tiene el récord de crecimiento más rápido de la industria automotriz global, según datos de la propia compañía.

El OMODA 5 SHS-H y el OMODA 7 SHS-P, modelos que OMODA & JAECOO analiza traer a la Argentina (OMODA & JAECOO)

Resultados globales

Shawn Xu, CEO de OMODA & JAECOO International, informó durante el encuentro que la compañía ya superó 1,4 millones de unidades vendidas en tres años y medio. Para 2026 espera más de 800.000 unidades, alrededor de un 110% más que el año anterior.

Hoy la marca está presente en 79 mercados, con más de 1.700 showrooms. La proyección para 2027 apunta a 99 mercados.

La electrificación explica buena parte de ese desempeño: el 81% de las ventas corresponde a vehículos electrificados. La compañía que respalda a la marca comunicó que invirtió 6.672 millones RMB (moneda oficial china) en investigación y desarrollo solo en el primer semestre de 2026, un 28,3% más que un año atrás.

Durante los próximos tres años, su portafolio crecerá hasta los 13 modelos, según aseguraron desde la marca.

El OMODA 4 SHS-H, que se presentó recientemente en el Salón del Automóvil de París, participó de la Super Marathon del International User Summit (Freddy Pereyra)

Estacionamiento autónomo y asistentes con IA

Los asistentes al International User Summit probaron en el Super Intelligent Experience Lab los dos sistemas inteligentes de OMODA & JAECOO.

El primero, SIVP (Super Intelligent Valet Parking), resume su propuesta en el lema “Come to you. Park for you”. Con una orden remota, el auto sale del estacionamiento, va al encuentro de su conductor y, al llegar a destino, se estaciona solo, incluso en cocheras complejas y esquivando obstáculos.

SIAS (Super Intelligent AI Space), el segundo sistema, lleva la inteligencia artificial al interior del auto. Es un cockpit que entiende la intención, los hábitos, las emociones y las tendencias de quien lo usa, y que puede responder a varios pedidos formulados en una sola frase.

Tecnología híbrida con autonomía superior a 1.000 km

El Super Hybrid System (SHS) es la base técnica de OMODA & JAECOO y está disponible en versiones HEV y PHEV. Sus tres promesas son superpotencia, superbajo consumo y superautonomía combinada.

Con esta tecnología, la marca avanza hacia su objetivo de convertirse en la marca híbrida número uno del mundo.

El sistema ofrece dos caminos técnicos para distintas necesidades. El SHS-H (híbrido convencional), impulsado por la sinergia entre un motor de alta eficiencia y un motor eléctrico inteligente, ofrece una doble experiencia que equilibra potencia robusta y una sensación de manejo suave, tanto en los traslados por la ciudad como en la ruta.

La variante SHS-P (híbrido enchufable) reúne como rasgos centrales alto rendimiento, bajo consumo y gran autonomía. Además de permitir la conducción en modo 100% eléctrico, ofrece transiciones más suaves entre combustión y electricidad, para que el usuario encuentre la respuesta perfecta entre autonomía y eficiencia energética.

En la Super Marathon, los asistentes probaron los modelos de la marca en calles urbanas, autopistas y caminos de montaña. En esas condiciones reales de manejo, el OMODA 5 NEXT SHS-H registró un consumo combinado de 4,5 L/100 km y una autonomía combinada de 1.015 km. El OMODA 7 SHS-H, por su parte, puso a prueba su Super Quiet Mode: con la nueva batería de 5 kWh, que reemplaza a la anterior de 1,8 kWh, el nivel de ruido se mantiene en apenas 60 decibeles por debajo de los 120 km/h.

Del auto a la casa

La tecnología que OMODA & JAECOO desarrolla para sus vehículos ya trasciende la movilidad. AiMOGA Robotics, partner del ecosistema de la marca, eligió el evento para el lanzamiento global de Mobo, su primer robot de compañía para el hogar, y abrió su preventa en todo el mundo.

Mobo tiene 22 grados de libertad de movimiento, reconoce a cada integrante de la familia y recuerda sus preferencias. Desde su primera presentación, en agosto, despertó el interés de más de 10.000 potenciales usuarios.

La programación incluyó zonas que recreaban escenas de una ciudad real. Allí, robots patrullaban y dirigían el tránsito, guiaban a visitantes en una estación médica y conducían transmisiones en vivo.

AiMOGA ya entregó más de 3.000 robots en más de 60 países. Sus más de 100 casos de uso van desde concesionarios de OMODA & JAECOO hasta la seguridad, la educación y la salud.

Los modelos que la marca analiza traer a la Argentina

Además de las novedades presentadas en el Summit, la marca analiza traer al mercado local dos SUV híbridos y evalúa un tercer modelo para 2027:

OMODA 5 SHS-H:

Es un SUV compacto pensado para el usuario urbano y conectado. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, con un solo tanque supera los 1.000 km de autonomía y ofrece un habitáculo de perfil marcadamente tecnológico.

OMODA 7 SHS-P

Es un SUV mediano híbrido enchufable que ofrece un estándar superior de confort para viajar largas distancias.

La marca analiza sumar el OMODA 4 a su oferta en la Argentina en 2027. Sería su apuesta para el segmento B, uno de los más competitivos del mercado. El modelo se presentó recientemente en el Salón del Automóvil de París y participó de la Super Marathon del Summit en su versión híbrida SHS-H.

Combina un diseño de líneas geométricas y silueta fastback con tecnología de avanzada: asistencia a la conducción, cámaras de visión 540°, techo panorámico de vidrio y un cockpit con inteligencia artificial que entiende las intenciones y los hábitos del usuario.

Dos propuestas con base híbrida

Lanzada en abril de 2023, OMODA & JAECOO es una marca global con dos líneas de producto. OMODA reúne SUV crossover de diseño futurista y tecnología inteligente orientados a los trendsetters urbanos, mientras que JAECOO ofrece SUV off-road premium para los exploradores modernos.

Ambas se apoyan en la tecnología Super Hybrid System y en el desarrollo de modelos 100% eléctricos. En la Argentina, la marca opera a través de una filial directa con oficinas corporativas en Buenos Aires.

Para más información, se puede visitar las redes sociales de OMODA: Instagram, LinkedIn, Facebook o siguiendo los hashtags #OMODAJAECOO, #OMODA, #JAECOO, #CheryInternationalUserSummit2026 y #ExpoAutoChino.