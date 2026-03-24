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Qué buscan hoy las empresas para mejorar la eficiencia en transporte pesado

El lubricante Shell Rimula se posiciona como un aliado clave para optimizar operaciones. Cuáles son sus principales beneficios

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Transportistas y operadores protagonizan la
Transportistas y operadores protagonizan la campaña que pone el foco en la experiencia real en ruta y en campo (Shell)

Mientras la logística y el transporte pesado demandan cada vez mayor eficiencia, los insumos técnicos adquieren un rol determinante en la operación diaria. En ese contexto, los lubricantes evolucionan como aliados clave para sostener el rendimiento, la productividad, la durabilidad y la vida útil de los motores diésel.

Frente a este panorama, Shell Rimula presenta una campaña enfocada en destacar el desempeño en condiciones exigentes. Bajo el concepto “A la altura de tu rendimiento”, la iniciativa busca consolidar atributos como protección, confiabilidad, performance y resistencia.

Estrategia basada en experiencias reales

La propuesta se apoya en la palabra de los usuarios para reforzar el vínculo con el segmento. La marca apunta a visibilizar el trabajo cotidiano de transportistas y operadores, poniendo en valor su experiencia, esfuerzo, compromiso, resiliencia y exigencia.

En ese sentido, desde la compañía señalan que Shell Rimula pretende reforzar su posicionamiento en el mercado de lubricantes para transporte pesado a través de testimonios reales: “Buscamos acercarnos más a los clientes, amplificar el ‘boca en boca’ y destacar los atributos diferenciales de nuestros productos”.

Por otro lado, la estrategia también pretende consolidar su presencia en un mercado altamente competitivo. La combinación de confianza, respaldo técnico, innovación aplicada y valor agregado se presenta como un diferencial relevante.

La campaña de Shell incluye
La campaña de Shell incluye testimonios reales de quienes enfrentan largas jornadas y altas exigencias (Shell)

Innovación frente a motores más exigentes

En paralelo, la evolución tecnológica de los motores diésel impulsa el desarrollo de nuevas formulaciones. Las mayores temperaturas de trabajo, junto con sistemas más complejos, exigen soluciones capaces de sostener la estabilidad térmica, la limpieza interna, la protección avanzada, la eficiencia energética y la durabilidad mecánica.

En esa línea, la gama Shell Rimula incorpora desarrollos sintéticos basados en tecnología Gas to Liquid. Este avance permite obtener aceites de alta pureza, adaptados a las demandas actuales del mercado y a estándares de calidad superior, menor volatilidad y alto desempeño.

Al respecto, voceros de Shell explican que las innovaciones son constantes y vienen de la mano de las nuevas necesidades que exigen los motores modernos; temperaturas de trabajo mayores, cárters de aceite de menor capacidad y nuevos sistemas de inyección. En ese proceso, remarcan que la compañía acompaña estos cambios robusteciendo su portafolio.

Asimismo, el desarrollo de soluciones premium busca responder a operaciones cada vez más intensivas. La tecnología aplicada permite mantener niveles de rendimiento sostenido, protección continua, resistencia extrema y confiabilidad operativa incluso en condiciones severas.

La campaña de Shell Rimula
La campaña de Shell Rimula pone en primer plano a los protagonistas de la logística y el transporte (Shell)

Eficiencia operativa y reducción de costos

Uno de los beneficios más destacados es la posibilidad de extender los intervalos de mantenimiento. Esto contribuye para reducir paradas técnicas y mejorar la disponibilidad, la continuidad operativa, la eficiencia logística, la optimización de recursos y la rentabilidad.

“La utilización de productos premium permite extender los intervalos de mantenimiento, logrando una baja significativa en el costo total de la operación”, señalan desde Shell. Esta característica se traduce en una ventaja concreta para transportistas y operadores.

Además, la formulación contribuye a minimizar el desgaste interno del motor. De esta manera, se logra una mayor protección frente a altas cargas, largas jornadas, condiciones severas, variaciones térmicas y entornos exigentes.

Tendencias del mercado y foco en sustentabilidad

En un mercado que evidencia una creciente orientación hacia la eficiencia energética, la reducción del consumo de combustible y de las emisiones se posiciona como un eje central en la evolución del sector, impulsando la búsqueda de soluciones sustentables, menor impacto ambiental, optimización energética y eficiencia global.

En ese contexto, Shell avanza en el desarrollo de aceites de menor viscosidad. Estas soluciones permiten disminuir el rozamiento interno y optimizar el desempeño general del motor, favoreciendo la reducción de consumo, la mejora en emisiones, la eficiencia mecánica y el ahorro operativo.

“La innovación en lubricantes cumple un rol central en nuestra estrategia porque nos posibilita acompañar la evolución del transporte pesado con soluciones que ayudan a reducir el desgaste, mantener la limpieza del motor, mejorar la eficiencia y extender la vida útil de los equipos”, concluyen desde la marca.

En los próximos años, ese desarrollo será clave para responder a motores cada vez más exigentes, operaciones más intensivas y una logística que necesita maximizar rendimiento, confiabilidad y productividad.

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