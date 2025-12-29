In House

Cómo la sustentabilidad se convirtió en un eje estratégico para el sistema financiero

A lo largo de 2025, iniciativas en educación, salud y acción climática se integraron a los modelos de negocio para alcanzar impacto social y ambiental, mostrando una mirada de largo plazo

Graduados del programa Potenciamos Tu
Graduados del programa Potenciamos Tu Talento durante el Encuentro Anual (Galicia)

Galicia implementó durante este año distintas iniciativas vinculadas a educación, salud y acción climática que reflejan el desarrollo de una agenda de sustentabilidad integrada a su modelo de negocio.

En ese marco, el banco profundizó una estrategia de sustentabilidad con alcance nacional, basada en el trabajo conjunto con organizaciones sociales, actores del sector privado y organismos públicos. La agenda se orientó a canalizar capacidades financieras, conocimiento y voluntariado corporativo hacia problemáticas estructurales, en línea con los objetivos del negocio y la gestión de riesgos y oportunidades emergentes.

El voluntariado corporativo fue un pilar en la estrategia. A través de su programa Galicia Multiplica, promovió acciones comunitarias, talleres de educación financiera y actividades ambientales junto a diversas organizaciones sociales. Más de 900 personas voluntarias participaron en 7.699 horas de actividades con impacto territorial, indicaron desde Galicia.

Voluntarios de Galicia participan en
Voluntarios de Galicia participan en jornadas de plantación junto a la organización Ecohouse en el Bosque Galicia (Galicia)

La educación como estrategia para ampliar oportunidades y fortalecer capacidades financieras

Dentro de esta agenda, la educación ocupó un lugar central como herramienta para ampliar oportunidades y promover una mayor inclusión financiera. Galicia desarrolló una estrategia que combinó programas de becas y propuestas de educación financiera, con foco en jóvenes de distintas regiones del país.

En ese contexto, lanzó Finanzas a Mano, una plataforma digital gratuita con contenidos avalados por la Universidad de Buenos Aires y asistencia de inteligencia artificial, orientada a facilitar el acceso a herramientas financieras y a fortalecer la toma de decisiones informadas. La iniciativa se complementó con acciones territoriales desarrolladas junto a Fundación Conciencia y Nuestras Huellas, lo que permitió adaptar los contenidos a contextos locales y acompañar su implementación en distintas comunidades.

Según datos de la entidad, más de 27.000 jóvenes participaron de estas propuestas durante 2025. De manera complementaria, Galicia fortaleció su programa de becas destinado a jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

El esquema incluye instancias de acompañamiento preuniversitario a través de Becas + Futuro en alianza con la Universidad de Buenos Aires y del programa Entropía de la Universidad Tecnológica Nacional.

A su vez, mediante el programa Potenciamos Tu Talento, la entidad otorgó becas universitarias integrales a estudiantes que son primera generación en acceder a estudios superiores. En total, más de 1.700 jóvenes recibieron apoyo en 30 universidades del país, con una inversión social que superó los $1.103 millones, indicaron desde la entidad bancaria.

“Entendemos la sustentabilidad como un enfoque transversal a nuestra gestión y al negocio. Las iniciativas que desarrollamos buscan generar impacto positivo en las personas y, al mismo tiempo, contribuir a un sistema financiero más sólido e inclusivo”, señaló Constanza Gorleri, chief sustainability officer de Galicia.

Talleres de educación financiera del
Talleres de educación financiera del programa Finanzas a Mano dirigidos a becados de la Universidad de Buenos Aires (Galicia)

Inversión en salud y fortalecimiento del sistema sanitario

La salud fue otro de los ejes abordados dentro de la agenda de sustentabilidad. Durante 2025, la entidad destinó recursos a infraestructura sanitaria y a la formación de equipos profesionales en distintos puntos del país, con foco en el fortalecimiento del sistema público de salud.

Las iniciativas incluyeron la incorporación de equipamiento médico en centros de atención primaria y la capacitación de equipos de salud, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa y la calidad de atención. El trabajo se desarrolló en alianza con Fundación Surcos y Fundación Trauma, y alcanzó a 70 hospitales y a más de 5.000 profesionales de la salud, informó Galicia.

Según datos informados por la entidad, estas acciones beneficiaron de manera indirecta a más de 1.850.000 pacientes en la Argentina.

Galicia entregó equipamiento en Hospital
Galicia entregó equipamiento en Hospital Zonal “Dr. Alfredo Margara”, de Trelew (Galicia)

Camino hacia una operación carbono neutral

La acción por el clima fue uno de los ejes centrales de la agenda de sustentabilidad de Galicia durante 2025. En ese marco, la entidad informó que alcanzó la carbononeutralidad de su huella de carbono organizacional, un hito que abarca a todo el grupo financiero y que es el resultado de un proceso integral de medición, mitigación y compensación de emisiones.

La gestión de la huella permitió identificar oportunidades de mejora y priorizar acciones de mitigación. Entre los principales avances destacan que más del 50% del consumo eléctrico total de Galicia provino de fuentes de energía renovable y se incrementó la emisión de tarjetas fabricadas con plástico 100% reciclado. En paralelo, el Bosque Galicia continuó creciendo, alcanzando casi 8.000 árboles plantados.

Este camino se encuentra respaldado por la certificación ISO 14001, que el Grupo anunció que mantuvo durante 2025 y que estructura la gestión ambiental bajo estándares internacionales y de mejora continua.

Reconocimientos a la gestión de sustentabilidad

Durante 2025, la gestión de sustentabilidad de Galicia recibió distintos reconocimientos a nivel nacional. La entidad obtuvo el Sello Argentina Valora, que distingue a organizaciones por sus prácticas de inclusión laboral de personas con discapacidad, y el Sello de Impacto Social, otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, fue incluida en el ranking Merco ESG, que evalúa la reputación corporativa en materia ambiental, social y de gobernanza.

El recorrido de Galicia durante 2025 da cuenta de una agenda de sustentabilidad integrada a su estrategia de negocio, con foco en educación e inclusión financiera, salud y ambiente, y plantea el desafío de seguir profundizando iniciativas que generen impacto positivo y valor sostenible a largo plazo.

