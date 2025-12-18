In House

Viajar al Mundial 2026 sin pagar una fortuna: cómo participar del sorteo que tiene un ganador por mes

Gracias a la iniciativa de PAX Assistance, usuarios de planes seleccionados ingresan automáticamente a una competencia que entrega pasajes aéreos, alojamiento y transporte para seguir a la selección

El plan Multitrip de PAX
El plan Multitrip de PAX Assistance permite acceder automáticamente al sorteo mensual

En el actual contexto internacional, asistir a un evento deportivo masivo representa un desafío cada vez más complejo para los fanáticos. Acceder a partidos icónicos, como los del Mundial de fútbol, implica sortear una serie de obstáculos económicos y logísticos que limitan las posibilidades de muchos hinchas.

Ante este panorama, PAX Assistance lanzó una propuesta inédita para el público argentino: la realización de un sorteo mensual de viajes completos al Mundial 2026. La mecánica es directa y apunta a facilitar la participación de aquellos que ya planean salir del país por distintos motivos.

Cada persona que adquiera un plan Multitrip, que lleva la leyenda “Sorteo Scaloneta”, participa automáticamente de la promoción. No hay necesidad de inscribirse por medios alternativos, cargar códigos ni completar formularios extensos.

Un sorteo mensual con premios de alto impacto

Desde el inicio de la campaña, la empresa decidió diferenciarse por la frecuencia del sorteo. Para eso, ofrece un ganador cada mes y cada premio incluye un paquete para dos personas.

El beneficio incorpora los rubros más costosos y buscados para este tipo de viajes: pasajes aéreos internacionales, alojamiento, traslados internos, entradas para los dos primeros partidos de la selección argentina y asistencia permanente de la compañía durante toda la estadía.

Un trámite habitual que se convierte en una oportunidad

Otra particularidad de la campaña radica en su mecanismo de inscripción. Contratar una asistencia Multitrip representa un paso común para los viajeros que planean ir al exterior, ya sea por trabajo, estudios o vacaciones.

Con esta iniciativa, PAX Assistance transforma ese trámite habitual en una puerta de entrada a un sorteo muy codiciado. Estos planes ofrecen cobertura anual para viajes ilimitados de 30, 60 o 90 días, siempre que la persona regrese a su país entre cada trayecto.

Viralización y repercusión entre los hinchas

La idea logró captar la atención de los viajeros frecuentes y los que buscan premios de alto impacto vinculados a la pasión por el fútbol. La viralización de la propuesta en redes sociales fue inmediata, impulsada por comentarios y publicaciones espontáneas de usuarios que destacaron la posibilidad de participar sin mayores esfuerzos.

La promoción de Pax Assistance
La promoción de Pax Assistance permite a los hinchas participar automáticamente al contratar un plan de asistencia al viajero

Acciones previas y una estrategia alineada al Mundial 2026

En los antecedentes de la empresa figuran distintas acciones en eventos internacionales. En Qatar 2022, PAX Assistance acompañó a argentinos que viajaron al evento y, en el Mundial de Clubes 2025, logró repercusión por iniciativas como el “choripax”, que circuló ampliamente en redes y medios. Este recorrido previo reforzó la imagen de la compañía entre la comunidad futbolera y facilitó la recepción positiva de la actual campaña.

El sorteo mensual aspira a sumar a personas con diferentes perfiles. Por un lado, incluye a los usuarios suelen organizar escapadas al exterior con poca anticipación y, por otro, atrae a usuarios que priorizan la previsibilidad y seguridad al viajar.

Para todos ellos, la posibilidad de acceder a todos los componentes del viaje de manera gratuita y automática representa una enorme diferencia frente a los desafíos económicos actuales.

Este tipo de propuestas responden a una demanda cada vez mayor por productos que combinen practicidad y beneficios concretos. La combinación de asistencia al viajero y la oportunidad de participar en sorteos vinculados a grandes eventos marca un nuevo rumbo en las estrategias comerciales de las empresas del rubro.

De cara al Mundial de 2026, la propuesta de PAX Assistance aparece como una alternativa concreta para transformar una necesidad habitual en una oportunidad inesperada que conecta la planificación de viajes con la aspiración de cumplir un sueño deportivo.

