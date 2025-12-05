Identidad digital y emociones: el dilema de la generación Z

Simona Álvarez habla sobre su identidad emocional y su rol en redes sociales

En la búsqueda del bienestar contemporáneo, la conversación sobre el autocuidado ocupa un lugar central. Las nuevas generaciones se acercan a esta temática desde una sensibilidad distinta al resto de las edades: más introspectiva, honesta y vibrante.

Dentro de este escenario se enmarca el segundo capítulo de La belleza que nos mueve, el ciclo de entrevistas de Infobae que conduce Gisela Busaniche. Auspiciado por L’Oréal Groupe, este espacio propone escuchar diferentes voces para comprender cómo se construyen hoy los vínculos con la imagen, el cuerpo y la identidad.

En esta edición, la protagonista es Simona Álvarez, una creadora de contenido de 20 años que comparte con miles de seguidores reflexiones sobre sus procesos vitales. A través de una charla abierta, fluida y luminosa, la influencer pone en palabras inquietudes que atraviesan a las nuevas generaciones.

“Creo que ser joven, para mí, es como una especie de experimento: un lindo baile de explorar sin saber o, al mismo tiempo, sabiendo un poco”, afirma la entrevistada. Para ella, la etapa que transita de su vida está marcada por la curiosidad, el descubrimiento y una energía que late en cada decisión cotidiana.

Simona Álvarez, creadora de contenido, comparte su visión sobre la construcción de la identidad y la imagen en la juventud (Adrián Escandar)

La vida digital y la sobreinformación

Luego, la conversación avanza hacia el universo virtual, un espacio que evoluciona permanentemente y que tiene a su generación como la gran protagonista. “Creo que nosotros tenemos el conflicto más grande por el exceso de información, los constantes cambios o tener mucho respaldo y, al mismo tiempo, nada”, reconoce.

En esa línea, la influencer confiesa que, aun en un contexto de libertades y posibilidades como lo son las redes sociales, la sensación de desorientación persiste en muchos jóvenes.

Más adelante, la charla se adentra en el significado de la belleza. Desde una perspectiva personal y emocional, Simona explica que no la relaciona tanto con lo material. “La percibo más como un sentimiento, como esa armonía que una siente a través de cualquiera de los sentidos”, afirma. En ese punto, introduce una idea clave: es algo que logra conmover o generar profundidad.

“Soy muy compañera de mí misma, entonces la presión la transito con mucha tranquilidad, como más un juego”, menciona la influencer al hablar de cómo transita la presión social. Aunque admite que las exigencias externas persisten, destaca la importancia de tomarse los procesos con calma para evitar la autoexigencia extrema.

Simona Álvarez en la nueva edición de "La belleza que nos mueve"

Identidad, contradicciones y el proceso de búsqueda

En cuanto a su desempeño en redes sociales, Simona sabe perfectamente el impacto que generan sus mensajes. Su exposición se diferencia por mostrar vulnerabilidad, dudas y humanidad.

Con el correr del diálogo, aparece un interrogante clave para muchos jóvenes: la construcción de una identidad digital saludable. “Durante años sostuve dos cuentas en Instagram: una “perfecta”, otra íntima. Hasta que decidí unificarlas. En un momento dije: ‘No, ¿qué es esto?’. Yo soy esta contradicción también”, recuerda.

Hacia el final, la conversación aborda la presión de las decisiones profesionales y la incertidumbre sobre el futuro. Simona admite sentirse perdida en ocasiones, pero resignifica esa sensación como motor de búsqueda. “A veces, me gusta sentirme perdida porque en eso arranca mi búsqueda”, confiesa.

En el cierre, la charla vuelve al territorio de la belleza, un elemento que la entrevistada encuentra cuando logra tres elementos fundamentales: “coherencia interna, felicidad y seguridad”. A su vez, encuentra este atributo también en todo aquello que vibra fuera de ella: el arte, la música, el baile, los vínculos.

En este segundo capítulo de La belleza que nos mueve, la conversación con Simona Álvarez deja un mensaje para entender a las nuevas generaciones: el camino de autoconocimiento que muchos jóvenes recorren hoy no es lineal, pero sí profundamente revelador.